Piden anular leyes que ayudan a los niños inmigrantes a estudiar

By luis

Las propuestas anti-inmigrantes impulsadas por Donald Trump, no sólo están teniendo eco en la deportación y la construcción de un muro fronterizo, sino también en la eliminación de leyes actuales que protegen algunos derechos de los niños inmigrantes, como es la educación pública gratuita.

Por Alexandr Mondragón

La llegada de menores no acompañados y familias inmigrantes en los últimos dos años, desde Centroamérica en particular, ha causado un crecimiento explosivo de los programas que sirven a los estudiantes con n limitado conocimiento del inglés en las escuelas públicas, lo que está costando casi $60 mil millones al año, de acuerdo al nuevo estudio, “El elefante en la sala de clase, el impacto de la inmigración de masas sobre la Educación”, publicado por la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés).

Así, teniendo como argumento el costo monetario, FAIR propone que se eliminen dos leyes, protegidas por el Tribunal Supremo, que protegen los derechos de los niños indocumentados a recibir una educación y protección en Estados Unidos.

Carga a los contribuyentes

“No sólo son los contribuyentes locales quienes están pagando por estos enormes costos”, dijo Dan Stein, el presidente de FAIR, en referencia a que una gran parte de los presupuestos escolares son pagados por los dueños de casas. Esto también “afecta a la calidad de la educación que sus propios hijos reciben”, agregó.

De acuerdo al estudio, casi uno de cada diez estudiantes –unos 4.9 millones– están inscritos en las escuelas públicas donde hay estudiante con una Limitada Eficiencia del Inglés (LEP). Y entre los niños de kinder, el 17.4 % son estudiantes LEP.

Y aproximadamente 3.6 millones, o casi el 74 por ciento de estos estudiantes, son inmigrantes o hijos de inmigrantes, ambos indocumentados. Y los estimados de FAIR es que casi el 99 por ciento de los costos LEP son pagados por los contribuyentes locales.

Congresistas en distritos legislativos donde viven un gran número de estos niños, como es el caso de Long Island, en Nueva York, han presentado proyectos de ley para que el gobierno federal provea fondos a las escuelas donde estudian los niños inmigrantes, pero los intentos han fracasado.

Cada uno cuesta $12,128

Entre las principales conclusiones del informe está que el costo de educar a estos niños inmigrantes es de $43.9 mil millones, o $12,128 por cada uno de estos estudiantes.

Asimismo, señala el informe, trece estados gastaron más de $1 mil millones en programas LEP en el 2016, incluyendo a California, Texas, Colorado, Illinois, Washington, Virginia, Georgia, Massachusetts, Michigan, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y Maryland.

En casi uno de cada 10 estados asisten más de 100,000 estudiantes con un LEP, y en 22 estados se educan a 50,000 o más de ellos. Y en las zonas urbanas, como la Ciudad de Nueva York, el 14 por ciento de los estudiantes son LEP.

“Por desgracia, mientras que los presupuestos escolares en todo el país se han reducido, las escuelas están encontrando dificultades para acomodar el flujo cada vez mayor de inmigrantes legales e ilegales y el creciente número de refugiados, todas las personas necesitadas de asistencia LEP “, dijo Stein.

“Es difícil ver un escenario en el que la calidad de la educación para todos los estudiantes no disminuya, a medida que los escasos recursos son desviados cada vez más para servir a los estudiantes” inmigrantes, agregó.

Desprotegiendo la educación

Dado que FAIR es una organización que, desde hace años, propone reducir drásticamente la inmigración, en su mismo reporte ofrece recomendaciones detalladas para frenar el aumento de las demandas relacionadas con la inmigración en las escuelas.

Entre las medidas, además de pedir que se asegure la frontera, se incluyen que eliminarían los derechos que tienen los niños inmigrantes indocumentados a recibir educación gratuita en una escuela pública.

Por ejemplo, piden revocar la decisión Plyler v. Doe, un caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una ley estatal que negaba fondos para la educación de los niños inmigrantes no autorizados y, simultáneamente, anuló el intento de un distrito escolar municipal para cobrar una cuota anual de $ 1,000 de matrícula por cada estudiante indocumentado, para compensar para la financiación estatal perdida.

Eliminando la protección

También piden modificar la Ley William Wilberforce de Reautorización de Protección a las Víctimas de Tráfico, que protege a los inmigrantes indocumentados que son víctimas del tráfico humano de personas.

Así mismo, FAIR pide que se retire los incentivos para la reunificación de las familias en los EE.UU. ilegalmente, que se ponga fin a las políticas de las “ciudades santuario” y limitar la inmigración global a solo 300,000 personas al año.