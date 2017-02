Piden que Long Island sea una “Ciudad Santuario” para los inmigrantes

By luis

Por: Francisco Manrique/LTH

Desde que las amenazas del presidente Trump se hicieron evidentes, a través de las órdenes ejecutivas en contra de los inmigrantes indocumentados, el temor ante una nueva ola de redadas mantiene en vilo a toda la comunidad de inmigrantes indocumentados a nivel nacional, así como en Long Island, Nueva York.

El temor es real porque ICE no buscará solamente a quienes, como han dicho, tengan antecedentes criminales u órdenes de deportación pendientes, sino también a quienes no tienen un historial delictivo, y ni siquiera acusados o condenados por un delito. La orden también va más allá porque podría comprender a residentes legales con un pasado criminal, debido a una ley de 1996.

Por ello, diversas organizaciones comunitarias celebraron el anuncio de una iniciativa propuesta por el asambleísta estatal demócrata Francisco Moya en Albany, para considerar a Nueva York como un “estado santuario”, donde todos los inmigrantes puedan sentirse seguros de las medidas de la nueva administración nacional.

Para limitar las acciones de ICE

El concepto “Santuario” se utiliza para las ciudades que ponen en práctica políticas que limitan su colaboración con la agencia federal de inmigración (ICE por sus siglas en inglés). Aunque no es un término legal, la forma de implementarlo varía según las políticas o legislación que se pueden convertir en prácticas de la policía local.

Pero lo sucedido recientemente en Albany, solo sería una buena noticia si la propuesta aprobada por la Asamblea Estatal de Nueva York, controlada por los demócratas, lo apruebe también la Cámara de Senadores del estado, donde existe una mayoría republicana, lo cual es casi imposible.

Preparan manifestaciones en L.I.

Mientras tanto, diversas organizaciones comunitarias en Long Island preparan sendas respuestas a las recientes medidas antiinmigrantes del presidente Trump.

El pasado lunes 6 de febrero, un pequeño grupo de activistas comunitarios se reunió frente a la Alcaldía de la Villa de Hempstead, para manifestarse en contra de las medidas anti-inmigrantes. El conocido veterano líder sindical Omar Henríquez, calificó a esta reunión como “una respuesta organizada a lo que se viene”.

La manifestación fue convocada por las organizaciones Red de Comunidades Salvadoreñas, Proyecto de Educación en Salud 1199 SEIU, Unión de Libertades Civiles de Nassau, Freeport Trailer, Unity Housecleaners, Comité de Nueva York para la Seguridad Ocupacional y Salud, Workplace Project, National Day Laborer Organizing Network, Long Island Immigrant Alliance, Long Island Jobs with Justice y EOC Nassau, entre otros.

Anuncian asamblea popular

Los presentes anunciaron la celebración de una Asamblea Popular para el 15 de febrero próximo, que se realizará en el local de EOC (The Economic Opportunity Commission of Nassau County, Inc.), ubicado en el 99 Nichols Court, en Hempstead.

Henríquez, quien es miembro de National Day Laborer Organizing Network, NDLON, señaló que con el aumento de los crímenes de odio en todo el país y la orientación política en contra de los inmigrantes, se están organizando para unir esfuerzos y poner fin a las leyes anti-inmigrantes, a las redadas y pedir que Long Island sea considerado santuario.

La mejor defensa es la información

Por su parte, Jaime Vargas, de la organización Dejus Center, dijo que una de las mejores armas con que hay que luchar contra las medidas antiinmigrantes de Trump, es la información.

“En Long Island, viven cientos de miles de hispanos y solo el 10 por ciento habla inglés, por lo que se hace necesario mayor información en español acerca de los derechos de los inmigrantes”, dijo.

Vargas dijo que por ello, Dejus Center viene llevando a cabo diversas charlas, dirigidas a trabajadores inmigrantes en el Consulado de El Salvador, en Brentwood. “Estamos dando charlas en el consulado todos los jueves y viernes a las 5 de la tarde, informándoles sobre sus derechos como personas y consejos que deben tomar en estos tiempos difíciles”, señaló.

Limitaciones en Long Island

Sobre las acciones que están programando para protestar en Long Island contra de las órdenes ejecutivas de Trump, dijo que viene llevando a cabo reuniones con la New York Immigration Coalition, a fin de lograr una importante convocatoria, porque no tiene sentido que solo sean unas pocas personas que lo hagan.

“No es buena señal que vean solo un pequeño grupo, hay que mostrarles nuestra fuerza. Aquí en Long Island hay limitaciones para organizar a la comunidad, no así en la ciudad”, dijo finalmente.

En Nassau todo sigue igual… con las deportaciones

Consultado sobre el momento que vive la comunidad hispana inmigrante, el Director de la oficina para Minorías del Condado de Nassau, Herbert Flores, dijo a LTH que “hasta ahora, en el condado las cosas siguen igual, no existe la implementación de redadas o cualquier otro esfuerzo por implementar iniciativas en contra de los inmigrantes”.

“La única colaboración que ha existido por muchos años en el Condado, es cuando alguien está detenido y tiene un historial de actos ilícitos graves, ICE tiene permiso para detener a quienes ellos solicitan”, dijo Flores.