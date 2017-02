¿Por qué arrestaron a un “Dreamer” en las redadas de inmigración?

Redacción LTH / Agencias

Durante las redadas de inmigración que tuvieron lugar la semana pasada, en las que se arrestaron a más de 680 inmigrantes, las autoridades de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) arrestaron a Daniel Ramírez Medina, un inmigrante mexicano a quien se la ha concedido dos veces la residencia temporal y la autorización de trabajo bajo el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.

De acuerdo a las informaciones, Ramírez Medina fue puesto bajo custodia el 10 de febrero en Seattle y sus abogados dicen que está siendo detenido sin fundamento.

En los documentos presentados en una corte federal, el abogado defensor argumenta que “la detención del Sr. Ramírez rompe la promesa hecha a él bajo el marco bien establecido del programa de DACA, viola sus expectativas razonables basadas en el programa de DACA, y viola sus derechos según las cuarta y quinta enmiendas a la Constitución de Estados Unidos”.

Mientras buscaban a otro

Rose Richeson, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo en un comunicado que “el señor Ramírez —quien admitió ser miembro de una pandilla— fue hallado en su residencia en Des Moines, en el estado de Iowa, durante una operación contra una persona que había sido deportada antes, y en donde también hallaron a Ramírez.

Ramírez fue arrestado el 10 de febrero por los agentes de Inmigración y Aduanas y trasladado al Centro de Detención Northwast para esperar el resultado del procedimiento de retiro ante un juez de inmigración en la oficina ejecutiva de revisión de inmigración del Departamento de Justicia”.

“Los agentes del ICE pusieron a Ramírez bajo custodia con base en que admitió pertenecer a una pandilla y en que es un riesgo para la seguridad pública”, dijo Richeson.

Confesión bajo presión

Mark Rosenbaum, abogado de Ramírez Medina, dijo en un comunicado: “El señor Ramírez niega inequívocamente pertenecer a una pandilla. Cuando estaba bajo custodia, fue presionado en repetidas ocasiones por los agentes de Inmigración y Control de Aduanas para admitir falsamente su afiliación (a una pandilla). El comunicado emitido esta noche por la señora Richeson es impreciso”.

Grupos de derechos de inmigración conocen la situación desde hace un par de días y esperan que esto sea un error. Ellos creen, pero no están seguros, que este caso podría representar la primera vez que un Dreamer ha sido arrestado sin causa.

¿El gobierno está mintiendo?

Cuando el presidente Trump firmó las órdenes ejecutivas contra la inmigración, voceros del gobierno dijeron que las medidas no iban contra los “Dreamers”.

El Presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, al responder a la pregunta de una “Dreamer” que llegó a EE.UU. a los 11 años de edad, durante una reunión comunitaria de CNN, dijo: “Sobre la posibilidad de haya una “fuerza de deportación” contra los Dreamers, “Estoy aquí para decirle… que esto no va a ocurrir”.

Pero la detención de Ramírez Medina, un beneficiario de DACA, echa por abajo las promesas del gobierno y sus voceros.

“Como indican las citas arriba mencionadas, el presidente Trump y Ryan han intentado tranquilizar a los jóvenes con DACA diciendo que no serán prioridad para las autoridades migratorias, y que no deben preocuparse. O estaban mintiendo o los agentes de ICE en Seattle fueron unos canallas”, dijo Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice.

El objetivo es “atemorizar a millones”

“Con la orden ejecutiva de Trump que aniquila todo sentido de prioridad, quizá estaban mintiendo, y su objetivo era atemorizar a millones de trabajadores inmigrantes. Si no, entonces ICE tiene que explicar por qué arrestó y detuvo a un joven de 23 años que ha sido examinado y aprobado dos veces por su propia agencia”, agregó Sharry.

Los “Dreamers”, que según el Consejo Estadounidense de Migración son 1.8 millones, se siente excepcionalmente vulnerable bajo la presidencia de Donald Trump porque muchos de ellos salieron de las sombras cuando el presidente Barack Obama les ofreció estatus legal temporal mediante un decreto, en 2012. Ahora, con el presidente electo que prometió deportar a los inmigrantes indocumentados, el miedo a la deportación es más real que nunca.