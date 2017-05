Presentan ley para evitar la deportación de padres indocumentados

Redacción LTH

En medio de las redadas de inmigración que ha desatado el gobierno del presidente Trump, en las cuales están siendo arrestados y deportados padres y madres de familia con niños nacidos en Estados Unidos, el Congresista José E. Serrano reintrodujo la “Child Citizen Protection Act”, para evitar que los padres indocumentados sean deportados en el mejor interés de los niños ciudadanos.

El proyecto de ley restablece la discrecionalidad de los jueces de inmigración, en los casos en que el interés y el bienestar de un niño ciudadano de EE.UU. será afectado por la deportación de sus padres indocumentados u otros familiares que los cuidan.

“Los niños ciudadanos no deberían tener que sufrir el impacto de un sistema federal de inmigración que es defectuoso y demasiado rígido”, dijo el Congresista Serrano, en un comunicado de prensa.

En la actualidad, la ley no permite que los jueces en los casos de inmigración usen su discreción en casos de deportación, donde el bienestar de un niño se verá afectado negativamente. A menudo, a un juez no le queda otra opción que ordenar la deportación de los padres indocumentados.

Niños deportados de facto

En este contexto, el impacto de estas decisiones son tan severas que obligan a los niños ciudadanos a sufrir una deportación de facto, para permanecer juntos con sus padres. O los padres son obligados a encontrar otra persona que sea responsable del cuidado de sus hijos en EE.UU., y en algunos casos los menores son ingresados al sistema de cuidado de crianza temporal, señalan los defensores de los inmigrantes.

“Eso está mal, son niños que son ciudadanos estadounidenses y tenemos la responsabilidad de actuar en el mejor de sus intereses”, dijo Serrano.

La legislación tiene el objetivo de cambiar las reglas y “confiar en la capacidad de los jueces para tomar la decisión correcta, permitiéndoles usar su juicio en este tipo de casos de inmigración”, agregó el congresista.

Evitándoles un futuro negativo

Aunque en el congreso, que es controlado por los Republicanos, existe un clima anti-inmigrante, el congresista espera que “al menos algunos de mis colegas se unan a mí para apoyar esta solución de sentido común, que sólo ayuda a proteger a los niños de un futuro que puede cambiar sus vidas negativamente”, señaló finalmente Serrano.

El destino de los menores de edad que tienen un estatus de ciudadano en Estados Unidos pero cuyos padres viven en situación irregular es ir a parar a un albergue. La alternativa que tienen sus padres es firmar una carta poder, para autorizar a un responsable de cuidar de sus hijos. Con esta condición legal, tendrían la opción de llevárselos de regreso a sus países de origen.

Familias condenadas a la extrema pobreza

Un estudio del Centro de Estudios en Migración (CMS, en inglés) publicado el 31 de enero pasado, detalló que deportar “a los residentes indocumentados de los hogares con estatus mixto (donde los padres son indocumentados y los hijos ciudadanos) reduciría el ingreso mediano del hogar de $41,300 a $22,000; un descenso de $19,300, o de un 47 %, lo que empujaría a millones de familias estadounidenses a la pobreza”.

Bajo las políticas del presidente Donald Trump, cualquier inmigrante que no tenga situación legal en el país es una prioridad para la deportación. Esto es algo catastrófico para las familias con estatus mixto. El CMS encontró que hay más de 3 millones de estos hogares en Estados Unidos. Y que hay 5.7 millones de menores ciudadanos comparten estas casas con sus padres, y tienen menos de 18 años.

Según las directrices del gobierno, todo inmigrante irregular que tenga una ofensa criminal –por mínima que sea– será deportado. Además, serán devueltos a sus países los que hayan participado en fraude, o los que tengan una orden de remoción.