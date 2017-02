Recomendaciones sobre ¿Qué hacer si la “migra” llegan a su casa?

Redacción LTH / NY1N

Las redadas de inmigración realizadas en diversos lugares del país, desde el pasado 9 de febrero, han generado temor y pánico entre los inmigrantes indocumentados, pues es la confirmación de que el presidente Trump ha comenzado a cumplir con su amenaza de deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Ante este estado de alerta, han surgido varios llamados a la calma y consejos de parte de organizaciones de derechos civiles y proinmigrantes sobre qué hacer ante un eventual encuentro con los agentes de inmigración.

Tiene que haber una orden

La primera recomendación es que sí los agentes de ICE, las siglas en inglés por la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración, llegan a su casa, no hay que abrirles a no ser que los agentes presenten una orden firmada por un juez, aconseja la organización ACLU (Unión America de Libertades Civiles).

“Pidan ver (la orden del juez), que la pasen por una ventana o bajo la puerta”, señala un gráfico de la organización escrito en varios idiomas, entre ellos el español.

Las órdenes administrativas de ICE no dan el poder a los agentes para ingresar a la casa de alguien si esta persona no da su consentimiento.

“No oponga resistencia”

Los residentes de la casa a la cual llegan los agentes (de nuevo, si no llevan orden del juez) pueden preguntar por qué motivo están ahí e incluso pedir por un intérprete.

En caso no lleven orden del juez, los habitantes de la casa pueden pedirles a los agentes que se retiren.

Si los agentes entran a la fuerza a la casa, dice la recomendación, “no oponga resistencia”.

“Lo segundo, es que si te preguntan tu nombre, lo tienes que dar pero no más información. No tienes que decir de qué país eres. No tienes que darles más datos”, precisó. Jorge Mario Cabrera, portavoz de Chirla

“Tercero, no deben firmar ningún documento, no dar información de su caso y tener algo preparado para que tu familia pueda comunicarse de inmediato con un abogado para que puedan tratar de sacarte de las celdas en Los Ángeles”, dijo.

Pida la asistencia de un abogado

El portavoz de también Chirla remarcó que los inmigrantes no deben mentir ni faltarle el respeto a las autoridades. “No deben ceder tampoco a la presión o intimidación. Y pedir hablar con su abogado o un ser querido”, señaló.

“Y tercero muy importante, una vez ocurrida la detención, no pierdan todo el día buscando dónde está su familiar detenido. Vayan de inmediato a primera hora a la oficina de su abogado. Él va a saber dónde está detenido. Las dos primeras horas después de la detención, son claves para preparar papeleo y llevarlo a migración y evitar una deportación”, indicó.

Tener un plan de emergencia

Otras organizaciones, como el The Immigrant Defense Project, que trabajan únicamente en asuntos de inmigración (el ACLU no tiene lo de inmigración con su actividad central), recomiendan entre otras cosas que los indocumentados tengan un plan sobre qué hacer ante la eventualidad de ser detenido por ICE.

Este plan deberá incluir quien se hará cargo de los niños, lo mismo que juntar todos los documentos importantes como pasaportes, certificados de nacimiento, de matrimonio y archivos médicos.

“Es importante que ni usted ni nadie en su familia le den a ICE su pasaporte”, aconseja la organización.