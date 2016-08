Sigue creciendo el número de niños centroamericanos refugiados en Long Island

Long Island es una región donde los enclaves de inmigrantes centroamericanos se han establecido desde hace más de tres décadas —casi cuatro—, por lo que no debe ser una sorpresa saber que una gran parte de los nuevos refugiados de América Central, establecerían su nuevo hogar en la isla. La cuestión, sin embargo, es que la nueva ola de inmigrantes ha vuelto a crecer.

Redacción LTH

En este contexto, el número de niños centroamericanos que cruzaron ilegalmente la frontera con México y EE.UU., y ahora viven en Long Island, está aumentando después de haber descendido el año pasado, de acuerdo a las nuevas estadísticas del gobierno federal.

Así, los condados de Suffolk y Nassau, siguen siendo los principales lugares a nivel nacional donde los niños menores de 18 años, que ingresaron a EE.UU. como menores no acompañados, se han asentado con sus familiares y patrocinadores —a la espera de solucionar sus peticiones de inmigrante especial juvenil o de asilo—, de acuerdo con los datos registrados hasta el mes de junio pasado, para el año fiscal federal que termina el 30 de septiembre.

Más de 1,800 menores no acompañados han llegado a Long Island desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio pasados, según muestran las cifras oficiales —superando los 1,123 que llegaron a la isla en el año fiscal 2015, pero muy por debajo de los 3,046 del 2014.

Suffolk y Nassau ocuparon el tercer y octavo lugar, respectivamente, de los condados a nivel nacional con más niños no acompañados entregados a sus parientes u otros patrocinadores, hasta finales de junio. El área metropolitana de Nueva York, que incluye partes de Nueva Jersey y Pensilvania, ha recibido a la mayoría de los niños reasentadas en el país este año, con respecto al mismo período del año pasado.

En los últimos tres años, más de 6,000 menores no acompañados se han trasladado a Long Island —el hogar de una gran población de inmigrantes de El Salvador, además de enclaves de guatemaltecos y hondureños que siguen creciendo.

Más “unidades familiares”

Además, el número de padres o tutores que han viajado con un niño o niños y que fueron detenidos en la frontera —clasificados como “unidades familiares” en los datos federales—, duplicaron su total del año pasado, al 31 de julio. Para esa categoría, sólo están disponibles las cifras nacionales y no desglosadas por condados.

Este es el quinto año consecutivo del éxodo de menores de edad que salen huyendo de América Central, en medio de un clima de violencia y pobreza en El Salvador, Guatemala y Honduras, y que alcanzó su máximo en el 2014, pero que aún continúa con fuerza.

Por otra parte, los agentes de la patrulla fronteriza han capturado a más de 58,000 personas en las unidades familiares, desde el 1 de octubre hasta julio pasado, muchos de ellos de las naciones de donde provienen los niños no acompañados. Esas estadísticas no están desglosadas por estado o localidad, pero el retraso de los casos en las cortes de inmigración, relacionados para mujeres con niños en Nueva York fue de 6,360 en julio, con 1,731 de esas peticiones iniciadas este año, de acuerdo con The Transactional Records Access Clearinghouse’s Immigration Project, una organización de investigación de datos en la Universidad de Syracuse.

Una inmigración sin fin

Lo crítico de este fenómeno, sin embargo, es que puede esperarse que la migración de América Central siga indefinidamente, en tanto las condiciones que las causan permanezcan en los países de origen, dijo Faye Hipsman, un analista de políticas basada en San Francisco en el Instituto de Políticas de Migración, una organización no lucrativa en Washington, DC, que estudia el movimiento de las personas a través de las fronteras.

Es la violencia de las pandillas y el crimen lo que causa que estos niños deseen unirse a sus parientes aquí. Es la perspectiva de lograr una vida mejor en Estados Unidos. Es la historia de esas naciones, dice Hipsman y otros expertos. Y no se ve que las cosas cambien, ni siquiera al largo plazo.

Además, las cuestiones económicas afectan a las grandes poblaciones pobres en esos países, señaló Hipsman. “Debido a estas causas fundamentales, estos flujos se pueden ver como un fenómeno duradero”, dijo.

El problema en los distritos escolares

En las comunidades locales donde hay una alta concentración de inmigrantes, los distritos escolares —que deben cumplir con un mandato legal de educar a todos los niños de 5 a 21 años, sin importar su estatus migratorio— son los primeros en sentir el impacto de la migración, cuando los padres y patrocinadores de los menores tratan de matricular a los menores de edad.

El dinero para proporcionar los servicios que necesitan los recién llegados, son escasos o simplemente no existen, dicen los funcionarios de las escuelas. Los estudiantes inmigrantes, algunos de los cuales vienen con una educación interrumpida o retrasada, por lo general necesitan clases de aprendizaje de Inglés y otros programas para ponerse al día.

Falta de financiación

Kishore Kuncham, el Superintendente Escolar de Freeport, dijo que su distrito tiene ahora más de 100 estudiantes no acompañados y “seguimos preocupados… debido a la falta de financiación, ya sea por parte del gobierno estatal o federal”, debido a que los distritos tienen un tope máximo en su recaudación de fondos de los impuesto a la propiedad.

En los últimos años, muchos de los niños recién llegados fueron matriculados en las escuela hasta o después que comenzaron las clases, a finales de agosto o principios de septiembre, por lo que los administradores no sabían cuantos se iban a matricular.

Los distritos escolares de Long Island que han inscrito a la mayoría de los menores no acompañados, además de Freeport, incluyen a Brentwood, Central Islip, Glen Cove, Hempstead, Huntington, Riverhead y Westbury, junto con los distritos al extremo este de Long Island

Propuesta sin respaldo

Para confrontar la falta de fondos, en el 2014 el Congresista Peter King, que representa a un distrito donde residen muchos inmigrantes, se asoció con su colega Steve Israel para introducir un proyecto de ley que busca un reembolso federal para cubrir los costes de los estudiantes para los distritos que reciben a los menores inmigrantes.

King dijo que la propuesta no encontró apoyo y que la única copatrocinadora del proyecto en Long Island fue la Congresista Kathleen Rice.

“Realmente esto es una pena, es algo que no se ha abordado”, dijo King. “Tal vez una nueva administración (en la Casa Blanca) se dé cuenta de lo importante que es esto”.