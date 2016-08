Trump el mero “chingón” de las deportaciones

«Con la televisión, la autoridad es la visión en sí misma, es la autoridad de la imagen… Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve».

Giovanni Sartoti, Homo Viden, 1997.

Por Lux Fer

Sí los seguidores de Donald Trump vieron que su “líder” tuvo los pantalones bien puestos para decirle al presidente mexicano en su propia cara, y en su propia casa, que el muro en la frontera va, y horas más tarde decir en suelo estadounidenses que “No habrá amnistía” para los indocumentados, y que “la mayor compasión debe ser para nuestros ciudadanos”, entonces ellos —y los votantes blancos indecisos— van a creer, sin lugar a dudas, que él es la autoridad que necesitan para enfrentarse al mundo, o para decirlo en mexicano: El mero “chingón”. Ese es el objetivo de los estrategas de la campaña del magante.

En este contexto, como escribe Sartori, “la videocracia está fabricando una opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza… la democracia”.

Así, en un momento en que Hillary Clinton ha visto reducir su ventaja en las encuestas —y no figura en los titulares altisonantes de los medios de comunicación—, el objetivo de la campaña de Trump —al cual, inexplicablemente, Peña Nieto se prestó— es vender su imagen de estadista, puesto que “la autoridad es la visión en sí misma”.

Venta de imagen

Entonces, como lo ha realizado a lo largo de su campaña, Trump está utilizando al máximo cada oportunidad que se le presenta para vender su imagen de autoridad —y de forma gratuita, porque todos los medios están cuasi obligados a prestarle atención, como unos siervos— no solo a sus batallones de seguidores que le siguen fielmente, sino también a los votantes indecisos y a ese casi 50% de votantes que casi nunca salen a votar en las elecciones presidenciales, lo cual será una incógnita a despejar el mismo día de las elecciones,

Así, lo que debemos entender es que, diga lo que diga Trump, lo esencial no es el mensaje sino la imagen de autoridad, porque —en la sociedad global del Homo Viden— el ojo cree en lo que ve, aunque no entienda lo que vea. Y si ven a un tipo duro y audaz, en él van a creer. Así está adoctrinado el homo luden que persigue una irrealidad, aun cuanto sabe que no existe.

De México a Arizona

El 31 de agosto del 2016 fue un día especial en la historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Nunca antes se había visto que, en el mismo día, un candidato tuviera la audacia de visitar a un presidente extranjero, sin disculparse por lo que había dicho de los compatriotas del presidente anfitrión, y horas más tarde hablar en su propio país de que su misión es cuidar a sus ciudadanos y no a los foráneos indocumentados.

Lo anterior quizá sea ininteligible para todo el mundo, menos para quien entiende la idiosincrasia y la crisis económica que vive el anglo-sajón de clase media, en una nación donde el racismo sólo es contenido por las leyes, pero que persiste en lo más hondo de millones de ellos.

Con mano de hierro

Es por eso que el guante de seda que parecía haberse puesto el candidato republicano unos días antes, desapareció en Phoenix, Arizona, con una especie de arenga de batalla que no defraudó a sus seguidores: “No habrá amnistía”, dijo.

Y enfatizó: “Seremos justos y compasivos con todos, pero la mayor compasión debe ser para nuestros ciudadanos americanos”, agregó entre aplausos.

También anunció la creación de una “Fuerza Especial de Deportación” para devolver a sus países a los inmigrantes ilegales criminales —un término de amplio espectro, que no solo puede abarcar a quien ha cometido un delito, sino también que podría aplicarse a los que han ingresado ilegalmente o los que, al ingresar con una visa, han violado el tiempo de su estancia legal.

Un muro “impenetrable… y bonito”

Y para seguir vendiendo su imagen de autoridad, habló sarcásticamente de la construcción de un muro fronterizo “impenetrable, alto, poderoso y bonito”, a lo cual la audiencia fanática rompió en aplausos al escuchar este punto. Y enfatizó que los mexicanos le ayudarán en esta tarea y que serán ellos los que lo paguen. “No lo saben todavía”, apuntó.

Otra vez: “La autoridad es la visión en sí misma”, y eso es lo que Trump vende y seguirá vendiendo hasta el próximo 8 de noviembre: Ser el mero “chingón” de las deportaciones.