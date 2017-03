Trump planea eludir las cortes para deportar a todos los que sea posible

Ryan Devereaux / The Intercept

El Departamento de Seguridad Nacional publicó un par de memorandos sobre cómo la agencia tiene intención de implementar las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración. Además de pedir un aumento masivo en el número de agentes de inmigración y delegar esas funciones a las fuerzas policiales local y estatales en todo el país —descrito en los documentos como un “multiplicador de la fuerza”—, los memorandos amplían dramáticamente el espectro de personas que pueden ser deportados sin que tengan la oportunidad de que un juez de inmigración vea su caso.

“Ahora veo cuál es el plan”, dijo a The Intercept Greg Siskind, un abogado de inmigración con sede en Tennessee y miembro de la Junta de Gobernadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

“Horripilante” e “inhumano”

Los abogados de inmigración y expertos legales que hablaron con The Intercept compartieron las preocupaciones de Siskind, describiendo que varios elementos de las directivas del DHS y las órdenes ejecutivas reflejan lo que ellos lo califican como “horripilante” e “inhumano”.

“Este es el cambio más amplio y generalizado que he visto en esta área (de inmigración) durante más de dos décadas”, dijo a The Intercept Lee Gelernt, un veterano abogado de inmigración y subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.

“Después del 11 de septiembre vimos algunas políticas extremas, pero estaban confinadas en áreas relacionadas entre la inmigración y la seguridad nacional. Aquí lo que estamos viendo son esos tipos de políticas, pero mucho más amplias que tratan con la inmigración en general”, agregó.

“Basado en la retórica de la campaña de Donald Trump yo esperaba algo malo” para los inmigrantes, agregó David Leopold, abogado de inmigración con sede en Cleveland y ex presidente de AILA. “Pero tras leer la orden ejecutiva… estoy absolutamente sorprendido por la mezquindad de esto”, agregó.

El objetivo: Deportaciones masivas

Los abogados no fueron los únicos en expresar sus preocupaciones. El Congresista Bennie G. Thompson, un miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que los memorandos muestran que la administración de Trump está “más preocupada por intentar cumplir las promesas equivocadas de campaña, que hacer lo mejor para la seguridad del país”, y “la creación de una fuerza de deportación masiva y buscar a cualquier persona indocumentada para deportarla, sólo incrementará los números de la deportación”.

En una entrevista con el Washington Post, John Sandweg, ex director de U.S. Immigration and Customs Enforcement y ex consejero general interino del DHS, añadió: “Mucho de esto está diseñado para aumentar los números —pero al hacerlo, disminuye el impacto en la seguridad pública”.

Las órdenes al pie de la letra

The Intercept informó sobre la gravedad de las órdenes de Trump a principios de febrero, revelando cómo el DHS ya estaba comenzando a implementar silenciosamente las directivas. Los memorandos del martes, 21 de febrero, hicieron que la implementación fuera oficial.

La guía busca implementar al pie de la letra las órdenes ejecutivas que Trump firmó el pasado 25 de enero, confirmando, por ejemplo, que ICE está priorizando la deportación de prácticamente todos los inmigrantes indocumentados en el país, incluyendo a los individuos sin antecedentes penales y otros, cuyos únicos delitos involucran delitos de bajo nivel, violaciones no violentas de inmigración o falsificación de documentos para obtener un empleo.

Según los expertos, este rango de individuos incluye esencialmente a todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, con la excepción de los aproximadamente 740,000 individuos protegidos bajo el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, del gobierno de Obama.

Enjuiciamiento a padres

Los memorandos también institucionalizan un endurecimiento del sistema de asilo y exigen el enjuiciamiento criminal de los padres indocumentados que traen, o han traído, a sus hijos a Estados Unidos sin autorización.

En este punto, el memorándum dice que se aplicará las “leyes de inmigración contra cualquier persona que directa o indirectamente facilite el contrabando o el tráfico ilícito de un niño extranjero en los Estados Unidos”. Y remarca que la aplicación de la sanción “incluye (pero no se limita a) a cualquier individuo que sea un extranjero deportable”, el cual será remitido a un enjuiciamiento penal. La acotación de “no se limita a”, quiere decir que la sanción puede aplicarse a cualquier padre o madre que tenga un permiso de residencia temporal (TPS).

Algunas de las medidas requeridas en los memorándums no ocurrirán de inmediato —se necesitará tiempo, dinero y aprobación del Congreso para obtener los miles de millones de dólares necesarios para construir una red de centros de detención de inmigrantes a lo largo de la frontera sur con México, y para contratar a 5,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 10,000 agentes más del ICE. También hay ciertos desafíos legales para la implementación de las directivas. Sin embargo, con los obstáculos prácticos de lado, los cambios de política que Trump ordenó —y que el DHS ha afirmado— reflejan cambios importantes en la aplicación de las leyes de inmigración doméstica.

Contra los que quieren entrar

Esencialmente, la guía amplía el uso de un procedimiento de deportación llamado remoción acelerada —lo cual significa que el gobierno puede deportar rápidamente a un individuo indocumentado sin una audiencia o la aprobación de un juez. Bajo la administración de Obama, esta medida se había limitado principalmente a los inmigrantes indocumentados detenidos dentro de las 100 millas de la frontera y que no podían demostrar que habían estado en el país continuamente por 14 días o más. El gobierno de Trump ha desechado esa política, optando por usar toda la fuerza de la ley para expandir la remoción expedita a nivel nacional y exigir a los inmigrantes que demuestren hasta dos años de presencia física continua en el país para evitar los procedimientos de deportación.

El uso de la remoción acelerada se ha ampliado constantemente durante las dos últimas décadas, representando más del 40 por ciento de todas las deportaciones en la era Obama hasta el 2013. Bajo la ley, un burócrata de inmigración de nivel medio está facultado para actuar como fiscal y juez en el caso de un individuo. El debido proceso que se aplicaría en otros casos, como el derecho a un abogado o una audiencia ante un juez, desaparece a favor de un mecanismo destinado a facilitar la deportación acelerada.

Para reducir casos de asilo

Pedir asilo es una de las pocas maneras de defenderse legalmente contra una deportación inmediata. Las personas que lo hacen tienen derecho a una entrevista de “temor creíble” ante un funcionario de asilo. Si pasan el umbral necesario para demostrar un miedo creíble de ser devueltos a su país, entonces tienen derecho a presentar su caso ante un juez. Si el juez aprueba su caso, el asilo se puede conceder —si no, los procedimientos de deportación continúan.

La gran mayoría de las personas que se someten a las pruebas de miedo creíbles lo aprueban —el 88 por ciento en el 2015— y pasan a ser vistos por un juez. Esto ha contribuido a una acumulación histórica de casos de inmigración, lo que se ve exacerbado por la escasez de jueces de inmigración en todo el país.

La expansión de la deportación expedita tiene a los abogados de inmigración, y algunos funcionarios de inmigración estadounidenses, profundamente preocupados. El principal motivo de la preocupación es el temor de que el DHS haga más difíciles las entrevistas de miedo creíble, permitiendo así que más personas sean deportadas sin ver a un juez.

“Una tormenta de interrogatorios”

Según un alto funcionario de inmigración estadounidense, hablando con The Intercept bajo condición de anonimato, esos cambios ya están en marcha. A medida que el DHS presentó sus memorandos el 21 de febrero, el liderazgo del U.S. Citizenship and Immigration Services distribuyó nuevas directrices para realizar una serie de cambios en el proceso de selección para el miedo creíble.

Las directrices detalladas en las comunicaciones internas, revisadas por The Intercept y que ya están en vigor, añadirían requisitos adicionales a los funcionarios de asilo para confirmar que el miedo descrito por los solicitantes de asilo es creíble, incluso mediante una nueva lista de preguntas y presentación de un análisis escrito en los casos en que se haga una determinación positiva.

“Los defensores de la inmigración deben prepararse para una tormenta de interrogatorios negativos”, dijo el funcionario.

Deportados desde la frontera

Con el fin de ahorrar dinero y reducir la presión sobre los centros de detención en EE.UU., el DHS y la administración Trump también ha ordenado que las personas que cruzan la frontera, sean deportados “al territorio de donde vinieron “, donde se les dará la oportunidad de juzgar sus casos “a través de una teleconferencia en vídeo”. En la práctica, esto podría significar deportar a la gente a México, incluso si son ciudadanos de otros países.

En comentarios a los periodistas esta semana, los funcionarios del DHS dijeron que el plan incluiría a los individuos en procesos de remoción que están solicitando asilo —en una aparente referencia a los individuos en procesos de remoción acelerada— y confirmaron que México es el país que el gobierno Trump tiene en mente para descargar potencialmente a decenas de miles de deportados. Mientras el gobierno mexicano ha respondido furiosamente a la propuesta, las comunicaciones internas del USCIS revisadas por The Intercept proporcionan una guía para regresar a los solicitantes de asilo a países que no son los suyos. Y unos días después, el Secretario de Estado de EE.UU. y el Secretario de la Seguridad Nacional, se reunieron con un alto funcionario de México, en lo que se considera la primera coordinación entre ambos gobiernos para la implementación de las deportaciones de extranjeros desde EE.UU. a México.

La presión del encarcelamiento

Exactamente cómo se llevará a cabo aún queda por verse. Según el funcionario de inmigración de los Estados Unidos, si la expulsión acelerada se amplía sin un aumento en los jueces, el atraso de las personas que logran pasar sus pruebas creíbles de miedo crecerá significativamente. Debido a que la administración Trump ha adoptado una postura dura contra las llamadas prácticas de “captura y liberación”, esta medida incrementaría la población de detenidos. Y las estancias prolongadas en los centros de detención, esperando a ver a un juez, podrían dar lugar a que las personas a quienes se les pueda conceder un asilo, renuncien y acepten la deportación. “Estar detenidos es difícil para estas personas”, dijo el funcionario. No son criminales.

The Intercept buscó a voceros de USCIS para que hagan comentarios sobre los cambios en la revisión, pero no recibió una respuesta hasta el momento que se publicó este artículo.

Oportunidades ilimitadas de abuso

En una entrevista con The Intercept, Margo Schlanger, ex responsable de los derechos civiles y las libertades civiles en el DHS y ahora un profesor de derecho en la Universidad de Michigan, dijo que los cambios reflejados en los memorandos del DHS ofrecen oportunidades ilimitadas de abuso.

Schlanger señaló que el lenguaje de los memorandos enfatiza un esfuerzo conjunto del DHS y del Departamento de Justicia para supervisar a una “oleada” de jueces en los centros de detención a lo largo de la frontera, indicando un posible esfuerzo para hacer frente a la enorme acumulación de casos abiertos en las cortes de inmigración a nivel nacional. La expansión de la expulsión acelerada es otro objetivo, dijo.

“La idea es aumentar la capacidad de los tribunales de inmigración, además de evitar que lleguen más casos a estas cortes, utilizando todo el alcance posible de las autoridades bajo el estatuto de deportación acelerada”.

En otras palabras, dijo, el propósito es hace “que la mayoría (de los indocumentados) no tenga que ir a los jueces de inmigración y luego aumentar masivamente a los jueces de inmigración”.

Procesos serán un “chiste”

“Si sucede lo que parece estar contemplado por este memorándum, la expansión de quienes serán afectados por la deportación acelerada, vamos a ver las deportaciones de personas que realmente tienen derecho a quedarse aquí”, dijo Schlanger. “No hay duda… Si se implementa el sistema detallado en el memorándum, donde la idea es deportarlo y luego revisar su caso a través de un enlace telefónico en algún edificio en México, la idea de que puedan obtener una adjudicación favorable es un chiste”.

Dejando a un lado la ubicación, Schlanger dijo que los memorandos del DHS indican una preferencia por tener más inmigrantes detenidos, como un medio para lograr deportaciones más rápidas. Sin estar detenidos, los casos de inmigración pueden tomar años para ser adjudicados. Normalmente no es así cuando la persona en cuestión está bajo custodia, aunque también se han producido excepciones significativas y flagrantes en esa área, particularmente entre las mujeres y los niños centroamericanos que buscan asilo y que fueron detenidos en centros de detención familiar bajo la administración de Obama.

“Es más rápido porque… no tienes que ir a buscarlos”, dijo Schlanger. “También es más rápido porque es más difícil que ellos puedan conseguir abogados cuando están detenidos”, agregó. “Esto parece un esfuerzo para cambiar a todos de la lista de librados a la lista de detenidos”.

Peligro de morir encarcelados

Si eso es realmente el camino que el DHS está buscando, dijo Schlanger, se presenta un problema crítico. “Si hay un aumento masivo de camas en los centros de detención, ¿cómo se proveerá una detención que sea humana, segura y constitucional?”, preguntó. “Es necesario toda una (nueva) infraestructura para que todo funcione, y si sólo de aumenta la capacidad de hacer cumplir la ley —buscar, detener y arrestar a más inmigrantes— y no aumentar la capacidad de supervisión, entonces la gente va a morir en los centros de detención”.

Fuera de los muros de los centros de detención, las fuerzas de deportación previstas por la administración Trump, plantean toda una serie de otras preocupaciones, dijo Schlanger. Por ejemplo, el rápido aumento del tamaño de las agencias federales resulta, a menudo, en problemas. “Las oleadas de contratación a veces sacrifican la calidad del personal contratado”, dijo Schlanger. “La última vez que la CBP hizo una gran cantidad de contratos de una sola vez, contrató a personas que no eran capaces de cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Así que estoy preocupado de que vayan a contratar gente que luego abusará de los no ciudadanos de varias maneras”.

“No vamos a bajar los estándares y no vamos a bajar la formación” para cumplir con las solicitudes de la administración, dijo el Secretario de DHS John Kelly. “Vamos a conseguir a 15,000 nuevos agentes dentro de los próximos dos años”.

El éxito por encima de las consideraciones éticas

Schlanger argumentó que expandir el programa conocido como 287 (g), que recluta a las fuerzas policiales estatales y locales para que actúen como funcionarios de inmigración de facto, agrega otra capa de preocupación por los derechos civiles.

“No tenemos ninguna razón para esperar que harán un buen trabajo de eso, y por lo tanto debemos esperar ver muchos más errores”, dijo Schlanger, explicando que el potencial de un abuso no controlado es significativo. “Los mecanismos de supervisión que se supone deben evitar que ICE y el CBP no practiquen los perfiles, son muy débiles cuando se aplican a actores no federales”. Por lo que la detención de cualquier persona que luzca como “latina” o “hispana” puede ser lo usual.

Un alto funcionario de inmigración de Estados Unidos dijo que muchas de las preocupaciones expresadas por la comunidad legal y defensores de los inmigrantes, sobre el cambio de la aplicación nacional, son válidas.

Pero añadió que a pesar de esas preocupaciones, los esfuerzos de la administración podrían resultar en lo que los partidarios del presidente esperan: “Grandes números” de deportados, que se vean como un “éxito”.

“Temo que va a ser una estrategia realmente efectiva y global, que se verá bien por fuera –con el aumento de las deportaciones, con los “extranjeros peligrosos detenidos”, con menos solicitudes de asilo, y la reducción de los cruces fronterizos ilegales”, dijo el funcionario. “Mi temor es que el éxito probable en términos de números, oculten las consideraciones éticas”.

Traducción: A. Mondragón