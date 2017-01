Trump y el nuevo concepto de criminalidad aplicado a los inmigrantes. El consejo es: No meterse en problemas

Por: Francisco Manrique/LTH

En la aplicación de las Órdenes Ejecutivas del Presidente Trump, respecto a inmigración, los agentes federales tendrán un mayor poder para detener y deportar a personas que están ilegalmente en el país, según opinan los entendidos en el tema migratorio.

El meollo del asunto es la nueva definición de la “criminalidad” en las órdenes de Trump, que incluye a cualquier persona acusada de un delito, es decir que ni siquiera ha sido culpable. En ese sentido, la orden incluye a cualquier persona acusada de cometer actos que constituya un crimen, así sea un delito menor, lo que facilita a un oficial iniciar la investigación de su estatus migratorio y determinar sí es deportable.

Asimismo, y no menos importante, es el hecho de que cualquier persona que, a juicio de un oficial de inmigración, es considerada un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional, puede ser detenido.

La ironía de la nación de inmigrantes

Es preocupante lo que se viene. Por ello, La Tribuna Hispana buscó la opinión de dos expertos en temas migratorios, para que expliquen a nuestros lectores lo que parece ser un peligroso antecedente en la historia de la inmigración en Estados Unidos que, irónicamente, es un país hecho por inmigrantes.

David Sperling, un abogado de inmigración en Long Island, Nueva York, señaló a nuestro semanario que es bastante prematuro dar un juicio crítico.

“Creo que tenemos que esperar para saber más acerca de la nueva orden ejecutiva, que da un amplio poder para detener y encarcelar a muchas personas que están ilegalmente aquí, porque ya no está vigente la orden que el ex Presidente Obama dio el 20 de noviembre del 2014, sobre las prioridades para la deportación. Pero tampoco sabemos realmente lo que será la nueva orden en la práctica”.

Factores más allá de la orden

Según Sperling, más allá de la orden ejecutiva de Trump existen otros factores para la puesta en práctica de las deportaciones. “Hay un número limitado de jueces de inmigración y cárceles para detener a los inmigrantes en proceso de deportación. Si Trump realmente se enfoca en deportar a los criminales y expandir las redadas contra inmigrantes indocumentados, necesitara el apoyo del Congreso para contratar miles de agentes y jueces”.

El abogado recordó que todos los inmigrantes que no tienen una orden de deportación, tienen el derecho a un “debido proceso”, es decir que su caso sea llevado a una corte de inmigración. “Estos casos podrían durar muchos años, especialmente en los casos de centroamericanos y otros latinos que tienen una base para un caso de asilo u otro remedio bajo la ley”, dijo Sperling.

Las opciones legales

El abogado agregó que, más que nunca, es importante para los inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con record criminal, acudir a un buen abogado de inmigración para explorar sus opciones.

“Existen muchas opciones legales, incluyendo (la relación de los indocumentados con) personas legales en el país, con parientes que son ciudadanos o residentes permanentes, víctimas de crímenes, jóvenes abandonadas o maltratadas por un padre, y víctimas de abuso doméstico aquí o en su país. Hay crímenes que definitivamente podrían resultar en la deportación —por ejemplo manejar intoxicado, ser miembro de una pandilla y crímenes sexuales, incluyendo sexo con menores de 17 años— que no requieren un veredicto de un juez de inmigración. Yo creo que el presidente Trump ha creado una gran incertidumbre, con su acción ejecutiva, pero necesitamos esperar para ver cómo la implementará”.

No hay nada nuevo bajo el sol

Para el reconocido abogado salvadoreño-americano Nelson Castillo, especializado en inmigración y radicado en Los Angeles, lo que está sucediendo no es nada nuevo y por el contrario es una continuación de lo iniciado en el gobierno de Obama.

“Creo que las recientes órdenes ejecutivas del presidente Trump, continua con la política de dar prioridad a seguir implementando las deportaciones, que en el gobierno anterior llegó a 3 millones en ocho años. Sin importar si llegaron ayer, o están aquí por décadas, los 10 u 11 millones de indocumentados que viven en el país son ahora objetivos de deportación”.

Es un peligro latente

Castillo dijo a LTH que, si bien es cierto que los inmigrantes con antecedentes criminales son firmes candidatos a la deportación inmediata, quienes no tienen antecedentes también están en peligro latente.

“La policía local lo puede detenerlo por cualquier circunstancia, como no tener licencia de conducir, etc. Ellos le tomaran los datos, revisaran sus antecedentes y no necesariamente están obligados a no compartir dicha información con ICE, y ya se sabe lo que viene después de eso, porque igual se trata de una persona indocumentada”, dijo Castillo.

No meterse en problemas

Teniendo en cuenta lo anterior, Castillo dijo que el mejor consejo que puede dar a los inmigrantes indocumentados es: “No meterse en problemas”.

Con respecto a la efectividad de las recientes órdenes ejecutivas de Trump, Castillo dice que “habrá que ver cómo se implementan, porque el gobierno usara sus recursos en contra de lo que consideran están actuando contra la ley. Y como ya no existe el segmento de inmigrantes de baja prioridad, ahora todos los indocumentados son potencialmente candidatos”, a la deportación.

Sin embargo, Castillo precisó que los indocumentados arrestados “también tienen derecho a establecer su situación y que un juez decida si puede quedarse o no”.

Atención los que tienen visas y “green cards”

Las órdenes ejecutivas de Trump también refuerzan la búsqueda de las personas con visas y tarjetas de residencia que tienen antecedentes penales, y que puedan ser afectados bajo los estándares más estrictos de una ley de 1996, aun cuando tengan familias, un trabajo, han estudiado y tienen una vida hecha en EE.UU.

Estos cambios afectarán a cualquier persona legal que “haya sido condenada” por cualquier delito. Para remediar la situación, ellos deberían presentar la solicitud de un “perdón”, cuando sea posible y lo más pronto posible, mientras la opción esté disponible, dicen los expertos legales. En estos casos, deben asesorarse inmediatamente con un abogado experto en inmigración.