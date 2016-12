The Economist ve un apocalíptico 2017 con Trump

En los dos años anteriores, la revista The Economist hizo predicciones que estaban mencionadas de manera codificada mediante símbolos y que, con su correcta interpretación, nos habría de decir lo que, en el año en curso, debería pasar.

Pues de nuevo, para el 2017, The Economist ha incluido mensajes en este lenguaje de símbolos esotéricos con predicciones de cara al próximo año. Y no hablamos de cualquier predicción, sino de la hecha a partir del poder de Los Rothschild, una poderosa familia que, junto a los Rocketfeller y los Morgan, son las más influyentes en el mundo.

La apariencia de la revista de este año, muestra 8 arcanos mayores del tarot para hacer clarividencia, por lo que el mensaje de predicción esotérica roza lo deliberado, y esto solo lo hace todo más interesante, pues indica que, en efecto, estas predicciones tienen intenciones más contundentes.

Según los expertos, las cartas del Tarot no se analizan ni tienen un significado concreto por separado, sino que forman parte de un contexto. Además, Ilia y Yuri Belous, ambos rusos, explican que el título de la portada de la publicación –”El Planeta Trump”– no es una afirmación, sino una pregunta. Esta puede interpretarse de la siguiente manera: ¿será Trump capaz de determinar la política y economía de EE.UU o cederá ante la Reserva Federal estadounidense?

La Torre

Representa la destrucción de la Torre de Babel y tiene un carácter revolucionario. Por un lado, una multitud alza una bandera con la hoz y el martillo, mientras que al otro lado, las masas levantan una cruz. En 2017, se conmemorarán dos fechas importantes: el 500 aniversario de la Reforma de la Iglesia Católica y los 100 años de la Gran Revolución Socialista de Octubre.

Los motivos que provocaron la Reforma y la Revolución de Octubre también se manifiestan en la actualidad, como el rechazo de las élites occidentales a los valores cristianos y el distanciamiento de las aspiraciones sociales del pueblo a través de la globalización, la cual ha provocado pobreza e inmigración descontrolada. Ante estas circunstancias, la carta demuestra que las ideas socialistas están volviendo a tener fuerza. O que las ideas socialistas están siendo manipuladas de modo muy efectivo por la élite global, para controlar seductoramente a las masas.

La Muerte

Por extraño que parezca, este naipe tiene un significado positivo. Representa el fin del viejo mundo y el principio de uno nuevo. El hongo nuclear indica la escalada de la confrontación nuclear, pero las probabilidades de una guerra de este tipo son extremadamente pequeñas –aunque, sin duda, será utilizado por los grandes poderes para disputarse el lugar de privilegio en un Nuevo Orden del Sistema-Mundo.

Además, el número 13 que corresponde a esta carta del Tarot hace alusión a la muerte del orden político y económico encabezados por sistemas financieros internacionales como la Reserva Federal de EE.UU. Trump ya había declarado la necesidad de auditar la Reserva Federal e intentará debilitar esta estructura –JFK lo intentó eliminarlo en 1963, el año en que fue asesinado, lo cual está relacionado con la próxima carta.

El Juicio

Esta carta refleja las posibilidades que aguardan al mundo el próximo año con la llegada de Trump a la Casa Blanca. El nuevo presidente estadounidense es “un nacionalista económico que considera que el libre comercio está matando a la economía de su país”. Sin embargo, la ubicación de esta carta indica que tendrá grandes dificultades para poder concretar sus promesas de campaña.

“¿Tendrá la suficiente voluntad política para hacer frente a los banqueros y la élite política de su país?”, se pregunta la revista. Los expertos de Komsomolskaya Pravda destacan la influencia que puede tener la ubicación de la carta Muerte, y la historia ya conoce un trágico ejemplo de un conflicto entre las élites de EE.UU., como es el caso del presidente John F. Kennedy, que quería quitarle el monopolio de la impresión de dólares a la Reserva Federal y fue asesinado en 1963.

El Mago

En el Tarot tradicional esta carta es representada por un alquímico, pero ‘The Economist’ lo ha adaptado al mundo contemporáneo con una impresora 3D dando vida a cuatro casas. Sobre la cabeza del mago se observa el símbolo del infinito en la forma de un ocho invertido. Toda la situación se encuentra bajo control del mago.

La ubicación de esta carta nos muestra que el conteo para los cambios ya ha empezado. Pero el rol de mago no desempeñaría Trump, sino entidades financieras como la europea Rothschild.

El Mundo

Esta carta se encuentra a la derecha de Trump, lo que indica un cambio hacia la nueva época. La revista hace hincapié en que el mundo permanecerá unido y multicultural. Asimismo significa el final del ciclo de una vida, y una pausa antes del próximo gran ciclo. Esta carta, a pesar de las dificultades temporales, promete un futuro esperanzador.

La Rueda de la Fortuna

Tradicionalmente en esta carta si la figura va hacia arriba se representaba el bienestar y si lo hacía hacia abajo, la penuria. La que se encuentra en la parte inferior representa la miseria. En la carta dedicada al 2017, a la izquierda se ve la figura de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. A la derecha se observa a la canciller alemana Angela Merkel, que incluso es golpeada por un rayo, lo que significaría el fin de su carrera política. En la parte inferior se encuentra el diputado del Parlamento de los Países Bajos, Geert Wilders, aspirante a primer ministro de esa nación.

Sin embargo, todas las figuras están atadas de pies y manos, lo que significa que no son ellos quienes dirigen el destino, sino El Mago, que se encuentra a la izquierda de esta carta. Y ¿quién es el mago? Como dice un poema de Jorge Luis Borges: “El jugador mueve la pieza / Dios mueve al jugador / ¿quién mueve la mano de Dios?

El Ermitaño

Esta carta demuestra que en el 2017 se observará gran oposición contra la globalización y los tratados comerciales y de libre comercio. En la parte inferior del naipe se ve un globo terráqueo fragmentado, y la fragmentación ocurre en EE.UU., lo que puede significar que habrá una enorme presión sobre Trump para que cumpla con su nacionalismo económico. Y aquí hay dos resultados: O lo hace, o al menos hace el teatro de hacerlo, o será al caldo de cultivo para un alzamiento popular, de consecuencias impredecibles.

Las Estrellas

La presencia de esta carta significa el inicio de un nuevo orden político y económico, mientras que los rostros que se encuentran dentro de las estrellas pertenecen a 14 jóvenes promesas, que según los autores de este Tarot, serán quienes tomen el mando en el nuevo mundo. Sin embargo, la ubicación inestable de esta carta demuestra que el futuro es desconocido y que los jóvenes no siempre cumplen con las expectativas de los mayores. Y Trump puede ser uno de esos “jóvenes” –en la política– fallidos.