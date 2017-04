New York ofrecerá educación universitaria gratuita de 2 y 4 años

Bajo un plan diseñado por el Gobernador Andrew Cuomo, New York será el primer estado de la nación en donde la educación en las universidades públicas sería gratuita para las familias de clase media, de acuerdo al nuevo presupuesto para 2018, luego de aprobarse el presupuesto estatal en Albany.

Redacción LTH

La educación gratuita se otorgaría a través de la “Beca Excélsior”, a la que pueden acceder aquellos estudiantes cuyas familias tengan un ingreso anual de $125 mil dólares o menos, pero además el estudiante deberá cumplir ciertos requisitos sobre el mínimo de clases que deberá tomar y las mínimas calificaciones que debe obtener. Además, la beca no cubre los gastos de hospedaje y alimentación.

Así las cosas, aunque en otros estados del país se ofrece matrícula gratuita en colegios comunitarios, con esta iniciativa Nueva York se vuelve el primer estado del país en extender el beneficio a instituciones públicas de cuatro años.

“Ahora la universidad es lo que antes era la secundaria –siempre tiene que ser una opción aun si uno no la puede pagar”, escribió Cuomo en artículo que publicó en Medium, explicando el plan.

“La Beca Excélsior hará que la Universidad sea accesible para miles de estudiantes de familias trabajadoras y de clase media, y mostrando la diferencia que el gobierno puede hacer”, añadió el gobernador.

Expertos en educación han preciado el presupuesto no solo por lo de la universidad gratis para muchos estudiantes en los sistemas CUNY y SUNY, sino también porque en general hay un aumento de más de mil millones de dólares en los gastos de educación.

La iniciativa es parte del presupuesto de $153 mil millones de dólares que aprobaron la Asamblea y el Senado estatal.

Lo que debe saber

Para calificar para este programa, los estudiantes deben cursar estudios a tiempo completo en las instituciones de dos y cuatro años de CUNY y SUNY. Y los estudiantes deben tomar en promedio 30 créditos por año y completar a tiempo su grado universitario.

Esta iniciativa se implementará a través de tres años: Comenzará en el otoño de 2017 con los estudiantes de familias que tienen ingresos de hasta 100,000 dólares. Seguirá en 2018 con los que hagan 110,000 dólares y en 2019 con aquellos con ingresos de hasta 125,000 dólares.

De acuerdo con la administración Cuomo, casi un millón de familias califican para el programa Excélsior, a través del cual el estado cubrirá cualquier gasto de matrícula tras restar las becas federales Pell y las ayudas del Programa de Ayuda de Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés).

Vale señalar que este programa exigirá que los beneficiarios vivan y trabajen en el estado de Nueva York por el número de años que reciban la beca.

Aliviando la deuda estudiantil

El programa de beca Excélsior busca apoyar las aspiraciones educativas y profesionales de los estudiantes al eliminar el peso de la deuda estudiantil. Actualmente, la deuda estudiantil en Estados Unidos asciende a 1.26 billones de dólares (“trillón”, en inglés), según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Cuomo señaló que el programa viabilizará que más estudiantes se gradúen a tiempo sin que la deuda por sus estudios ahogue sus aspiraciones.

En Nueva York, un informe del contralor del estado Thomas P. DiNapoli sostiene que en 2015, los estudiantes tenían una deuda promedio de 32,200 dólares.

En SUNY, la matrícula anual por estudios de cuatro años para estudiantes residentes del estado es de 6,470 dólares y en los colegios comunitarios de este sistema es de 4,350 dólares. Mientras que la matrícula por año en CUNY oscila en los 6,330 y 4,800 dólares en las instituciones de cuatro y dos años, respectivamente.

Los “Dreamers” quedaron fuera

El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Steve Choi, manifestó su desilusión con el presupuesto debido a que los jóvenes indocumentados no son elegibles a la beca Excélsior.

Javier Valdés y Deborah Axt, directores ejecutivos de la organización proinmigrante Make the Road, señalaron por su parte que el presupuesto estatal “le falla” a la comunidad inmigrante por, entre otros puntos, no pasar el Dream Act.

Aunque reconoció que la beca Excélsior es una buena noticia para muchos en el estado, la Dreamer Mónica Sibri, fundadora de la organización CUNY Dreamers, manifestó que no dejarían de luchar para que estos beneficios se extiendan a la comunidad y finalmente pase el Dream Act, esa búsqueda por acceso igualitario a la universidad para estudiantes indocumentados.