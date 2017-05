Se avecina un tormenta en el Distrito Escolar de Hempstead, advierte Maribel Touré presidenta de la Junta Escolar

Por: Francisco Manrique/LTH

Ante los resultados de las últimas elecciones a la Junta Escolar de Hempstead, en el que la mayoría compuesta por Maribel Touré, Gwendolyn Jackson y Melissa Figueroa, perdió un asiento clave —tras la derrota de Figueroa, quien perdió la re-elección el pasado martes 16 de mayo—, se abre la posibilidad de un futuro incierto, en el que las malas prácticas de corrupción de la era de Betty Cross vuelvan, según advirtió Maribel Touré, actual presidenta de la Junta, en una entrevista exclusiva con La Tribuna Hispana.

En forma valiente y franca, Touré señaló la verdadera causa de la derrota de Figueroa, a la vez que hizo un llamado de alerta a la comunidad hispana de Hempstead, para que despierte por la educación de los niños y jóvenes, porque si no será demasiado tarde.

La Tribuna Hispana: ¿Cómo explicar que teniendo todo para ganarlo, se pierda no solo un asiento en la Junta, sino la posibilidad de seguir un verdadero cambio en el Distrito Escolar de Hempstead?

Maribel Touré: Definitivamente esto es una historia repetitiva de poder y ambición. A partir del 1 de julio que tomen posición como mayoría, lo primero que van a hacer es eliminar la firma de abogados laborales que nombramos y traerán a los abogados anteriores, que cobraron más de 5 millones del Distrito de una manera fraudulenta y poco ética. Cada medida que ha sido implementada por nosotros va a ser disuelta.

LTH: La cerrada oposición de Lamont Johnson y David Gates al nombramiento del nuevo superintendente escolar, Shimon Waronker, ¿cree que esta decisión puede revocarse tras la salida de Figueroa?

MT: ¡Absolutamente! Lo primero que van a hacer es tratar de no dejarlo entrar y tomar posesión de su puesto. Estamos hablando de revocar el contrato que ya aprobamos, firmado y registrado ante el estado. Pero esto (la revocación) podría significar una pérdida de más de 2 millones de dólares. (El salario anual es de $265,000 por 4 años, lo que resulta $1’060,000, solo de salarios, más todo lo que implican los beneficios estipulados.)

Esto ya sucedió anteriormente con la Dra. Patricia García (superintendente del 2009 al 2012). Por 3 años se pagaron a dos superintendentes al mismo tiempo. Con este tipo de acción habrá dos grandes perdedores. Primero el contribuyente, que en su mayoría tiene dos trabajos para poder solventar los altos impuestos escolares a la propiedad. Y segundo, los estudiantes. Al incurrir en este tipo de gastos, es mucho menos dinero el que se va a invertir en programas efectivos que realmente impacten en el resultado educativo de nuestro estudiantado. Dos millones de dólares podrían traer muchos más programas, después de la escuela o simplemente más maestros para reducir la cantidad de niños en las aulas escolares. Estoy segura que todos los maestros serían más felices y más efectivos, si tuvieran que trabajar con 16 niños por salón, en lugar de 25 y 30 como es el caso ahora.

LTH: ¿Se puede evitar los enfrentamientos que se vienen? ¿Cree que los otros tres miembros de la junta lleguen a un entendimiento para lograr un trabajo en conjunto?

MT: No soy muy optimista, ellos han creado una organización efectiva para sacarnos. Su Nuevo slogan ahora es: “Figueroa is out, Touré is Next”. El propósito de esta gente es simplemente poder y dinero. El pastor Gates es una persona preparada; sin embargo en todo este año, jamás trató de trabajar en conjunto con nosotras, más aún cuando la verdad estaba ante sus ojos.

LTH: ¿Cree que fue un error no tener un candidato alterno, que corriera junto a Melissa Figueroa?

MT: ¡Absolutamente! Siempre se debe tener un plan B. Cuando logramos sacar a Betty Cross nos sentamos a descansar, fue uno de los primeros errores que cometimos. La mafia de Cross es mucho más grande de lo que cualquiera se puede imaginar.

LTH: ¿Cree que quedan rezagos del poder de la ex-presidenta Betty Cross al interior de la junta y que sigue maniobrando en la sombra?

MT: Todo el mundo sabe que Lamont Johnson es gente de Cross, incluso el superintendente saliente se confabuló con ella y Gates la usa también para su propio beneficio. Otro dato, dentro del distrito escolar el puesto más importante es el de Recursos Humanos, el cual está ocupado por el Dr. Gilmore, quien fue impuesto por Cross y actualmente le sigue respondiendo a ella. Recursos Humanos es básicamente lo que se llama “The doors keppers” (Los guardianes de la puerta). Si ellos controlan los contratos de trabajo y los despidos, ellos tienen el control total.

LTH: ¿Cuál es su lectura o reflexión respecto de los resultados de la última elección en la Junta Escolar?

MT: Es muy triste y preocupante la apatía de nuestra comunidad hispana. Pudimos haber hecho la diferencia y simplemente dejamos pasar la oportunidad. Randy Stith ganó con 800 votos, la mayoría de los cuales fueron de ancianos de las Iglesias afroamericanas. Pero lo increíble es que, en la actualidad, somos más de 8,000 hispanos registrados para votar en Hempstead. Por cada 3 niños hispanos, hay un niños estudiante afroamericano en las escuelas.

¿Dónde estuvieron los hispanos el día de las elecciones?

“De los casi 500 votos que Melissa logró, menos de 200 fueron votos latinos”, dijo.

“En las escuelas secundaria de Hempstead, los estudiantes hispanos toman el curso de Algebra en 6 meses, mientras que los afroamericanos lo hacen en un año. Quien tome las decisiones por nosotros nunca nos va a dar la importancia que tenemos o va a atender a nuestras necesidades”, agregó.

“Yo entiendo que estamos cansados y trabajamos muy duro y llegamos muy tarde, pero votar se hace en 10 minutos y los efectos son trascendentales. Sabemos que en cada casa debe haber un ciudadano americano, si no es el padre o la madre, algún hijo o hermano mayor que nació en este país hace 18 años. Deberían de estar listo para hacer la diferencia. El que no VOTA no CUENTA”.

“En mi opinión, la educación es el más grande legado que podemos dejar a nuestros hijos, por lo cual se debe de tomar en serio. Es el momento crucial en que debemos de preguntarnos si queremos que nuestras futuras generaciones de latinos sigan siendo los albañiles mal remunerados y sin beneficios laborales, o los ingenieros en esta gran construcción del futuro. Tenemos que ponerles en la mente de que ellos si pueden”, dijo finalmente Touré.