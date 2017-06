Shimon Waronker: Optimista ante el reto en las escuelas de Hempstead, un desafío para su prestigio

Cuando los estudiantes del Distrito Escolar de Hempstead, Nueva York, inicien el próximo año escolar, en el otoño venidero, verán a un superintendente escolar de apariencia muy diferente —un judío jasídico que lleva un abrigo oscuro y un sombrero, tiene barba, viste un yarmulke hecho de terciopelo y, además, habla muy bien el castellano, o español, lo cual será un aliciente para los miles de alumnos de origen hispano que son la mayoría en muchas aulas de las escuelas.

Pero la apariencia es sólo un aspecto diferente de Shimon Waronker, el nuevo Superintendente Escolar de Hempstead. Lo que el veterano educador, de 48 años, también traerá es una nueva forma de hacer educación para poder solucionar los problemas que los superintendentes anteriores —desde hace más de dos décadas— no han podido lograr.

Los alumnos del distrito escolar de Hempstead son en un 99% latinos y afro-americanos. Y también es uno de los más problemáticos y de más bajo rendimiento académico en el estado de Nueva York, con una tasa de graduación de alrededor del 40%. Además, el 68% de los estudiantes son considerados económicamente pobres y el 30% no dominan el inglés.

Y en el 2015, la Escuela Secundaria y la Escuela Intermedia Alverta B. Gray Schultz fueron colocadas bajo supervisión estatal. Y el estado puede designar un operador independiente para controlar las escuelas si no muestran mejoras, en un distrito donde también hay problemas relacionados con las pandillas y las drogas.

Los niños “necesitan oportunidades

Pero Waronker no le teme a nada de esto, él cree firmemente en que podrá cambiar las cosas, como lo ha hecho en otras escuelas de la Ciudad de Nueva York.

“He tenido experiencia en darle la vuelta a escuelas como estas”, dijo Waronker, refiriéndose al distrito escolar de Hempstead. “He tratado con las pandillas, las puntuaciones bajas. Creo que traigo una serie de habilidades únicas”, señaló optimista en una entrevista con Forward, poco después de ser nombrado a su nuevo cargo.

Y Waronker ofreció un ejemplo. En su primer día en JHS 22, se enfrentó con el espectáculo de un oficial de policía en un pasillo arrestando a un estudiante por asalto. “No puedo [decir] que no tuviera miedo”, dijo. Waronker, de sólo 5 pies 8 pulgadas de alto, dijo que tenía que mirar a los estudiantes y los padres furiosos y a veces amenazantes. Su vida ha sido amenazada más de una vez.

Y en el caso de su nuevo trabajo señaló: “Creo firmemente que los niños de Hempstead necesitan oportunidades”.

Un desafío para su prestigio

En los últimos años, Waronker ha construido una gran reputación en el mundo de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, como la que realizó en la Jordan L. Mott Junior High School 22 en el Sur del Bronx, una vez calificada como una de las 12 escuelas más peligrosas de la Ciudad de Nueva York. Las calificaciones en lectura y matemáticas de esta escuela estaban en un dígito cuando él llegó en el 2004. Fueron mejorados en más de 30 cuando él dejó la escuela cuatro años más adelante.

Así, el reto que enfrenta Waronker no sólo es monumental, sino también un desafío para su propio prestigio como un educador que no solo dirige la New American Academy, en Brooklyn, una de las cuatro escuelas charter que él ha iniciado en los últimos años, sino también es también el decano de The Jewish Academy, en Commack, Long Island, un puesto al que renunciará para dedicar su tiempo completo a Hempstead.

Seleccionado entre 40 candidatos

En gran medida, fue el currículo y prestigio académico de Waronker, lo que llevó al consejo escolar de Hempstead, frustrado de que pasaran los años sin un progreso académico notable, a elegirlo entre unos 40 candidatos.

Y aunque su nominación tampoco fue fácil —en una tormentosa reunión de la junta a finales de abril, él fue nombrado superintendente, por una ajustada votación de 3-2— él está confiado en salir adelante.

Waronker planea reunirse con los padres, maestros y estudiantes este verano. También dijo, en respuesta a sus críticos, que él se ha ocupado de grandes instituciones estudiantiles, sino también de distritos enteros.

Usando tácticas de inteligencia

En las escuelas más peligrosas, Waronker le dijo a Forward que él empleó algunas de las tácticas que aprendió en la escuela de inteligencia del Ejército. Identificó a los líderes de las pandillas y creó un congreso estudiantil, con esos líderes a la cabeza; Trajo al escuadrón anti-pandillas del Departamento de Policía de Nueva York para conversar con los estudiantes; Envió a cinco líderes de pandillas que no podía corregir a otras escuelas. Y dividió la escuela en pequeñas academias para que los grupos de profesores pudieran concentrarse en grupos manejables de estudiantes.

Queda por ver si las mismas tácticas y estrategias —como en una partida de ajedrez— pueden funcionar en el complejo tablero de Hempstead, un distrito escolar suburbano con problemas urbanos.