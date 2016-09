Adolescente hispano de 15 años es asesinado de un tiro en Hempstead

By luis

Redacción LTH

Como si fuera un asesinato estilo ejecución, un adolescente de 15 años de edad fue muerto de un disparo en la cabeza, el pasado lunes 12 de septiembre en Hempstead, según reportó la policía del condado de Nassau.

El adolescente asesinado fue identificado como Joshua Guzmán, quien estudiaba en el décimo grado en la Uniondale High School, según dijo su padre Raúl Guzmán, quien reside en la Villa de Hempstead.

“Iba a llamar a mi hijo (en la mañana) para asegurarme de que estuviera en la escuela”, dijo el padre, de 44 años. “Cuando yo llamé, fue un detective quien contestó el teléfono”.

La policía de Nassau dijo que el adolescente fue encontrado alrededor de 1 de la madrugada del pasado lunes 12, en un canalón entre las avenidas Linden y Laurel.

“Oí a uno pop”, dijo a un medio local Reyna Arévalo, una residente que vive en la calle de la escena del crimen.

Ella dijo que no fue a ver lo que había pasado, pero que otro vecino lo hizo. La víctima “estaba tirada al lado de un poste” de electricidad, dijo el vecino, que no quiso identificarse.

Tragedia tras tragedia

En la casa donde su hijo creció, Guzmán padre habló con medio local de cómo tuvo que identificar el cuerpo de su hijo.

Al ver la herida de bala, el padre se estremeció al saber que su hijo ya no estaba con vida. Y la forma como la madre del menor lo supo, no pudo ser más trágica.

Guzmán dijo que su esposa se enteró de la muerte de Joshua mientras estaba en el hospital, con una fractura en la columna vertebral, a causa de un accidente de auto que tuvo hace una semana.

El pasado domingo, cuando él regresó de trabajar, Guzmán le dijo a su hijo que no saliera de la casa para el resto del día. Pero su hijo lo desobedeció y salió de su casa mientras su padre dormía.

Un carro sospechoso

Guzmán dijo que su hijo no estaba en las pandillas, ni consumía drogas, pero estaba preocupado porque otros jóvenes le estaban tratando de “lavar el cerebro” para que se uniera a las pandillas.

Haciendo memoria, el padre dijo recordar que, horas antes de la muerte de su hijo, vio un auto Toyota RAV4 color rojo, aparcado al frente de su casa, a las 4 de la tarde del domingo, por una hora, con cuatro ocupantes mirando constantemente su casa.

“Creo que alguien vino y se llevó a mi hijo”, dijo Guzmán.

En el “Triángulo de Linden”

La intersección donde ocurrió el asesinato es parte de un área conocido como el “Triángulo de Linden”, donde se han producido decenas de tiroteos en la última década. En julio pasado, se encontró un hombre de 23 años de edad, tendido en la acera en la misma intersección, quien fue declarado muerto de varias heridas de bala en la escena.

Arévalo dijo que ha vivido en la esquina durante seis años, tiempo durante el cual cinco personas han muerto en la cuadra donde ella vive.

Los detectives solicitan a cualquier persona con información acerca del asesinato, que llamen anónimamente a Nassau County Crime Stoppers al 1 (800) 244-TIPS. Todas las llamadas serán anónimas.