Auditoría critica excesos de pagos en los Servicios de Emergencia de Suffolk

By luis

Redacción LTH

Una nueva auditoría del condado de Suffolk ha encontrado que los oficiales del Servicio de Emergencia, Rescate e Incendios (Fire, Rescue and Emergency Services) utilizan “prácticas administrativas cuestionables”, que no garantiza que los despachadores trabajen 248 días al año, como es requerido, y permite “innecesarios” y “exorbitantes” pagos de horas extras, incluyendo a un trabajador que ganó $ 405,488 en sobre tiempos, en un período de cinco años.

La revisión contable encontró que una “gran mayoría” de los despachadores, entre el 2012 y el 2014, no trabajaron el total de días por los cuales fueron contratados, costándole al condado 484 días de trabajo o $ 114,277. Esos días perdidos también aumentaron los costos de la nómina salarial en $301.868, para pagar a sus reemplazantes. Además, la auditoría también reveló que los despachadores, a menudo, eran utilizados para hacer labores de oficina de bajos salarios, con un costo adicional de $432,636.

Exceso de horas extras

La auditoría también reveló que, bajo el supervisor actual, las horas extras en la división de comunicación del departamento “aumentó significativamente”, a pesar de que el nivel del personal se mantuvo invariable en gran medida. El contralor encontró que los costes medios mensuales de tiempo extra, para cada despachador, aumentaron de $732 a $1,774 al mes, mientras que el promedio de sobretiempo del supervisor se incrementó de $1,250 a $ 5,474 al mes.

De los $57 millones de sobretiempo en el departamento, del 2010 y 2014, $4.8 millones, o el 85 por ciento, fueron para los despachadores, a pesar de que el condado solo había presupuestado $2.6 millones para lo mismo, según la auditoría.

Las excusas del comisionado

Joseph Williams, comisionado del departamento de servicios de emergencia, defendió el gasto de tiempo extra en razón de la seguridad pública, diciendo que la agencia aumentó la dotación del personal en el 2012, debido a que el volumen de llamadas se duplicó en la última década. También dijo que se vio obligado a utilizar las horas extras, a causa de que el título del Servicio Civil para los despachadores expiró en el 2014 y, durante siete meses, no se puso en marcha una nueva lista de contratación.

“Invocar la noción de las horas extras a causa de la seguridad pública, no le da a nadie un cheque en blanco”, dijo el Contralor John Kennedy, según el Newsday. “Usted aún tiene la obligación de manejar (el personal que tiene) con eficacia”, agregó.

Kennedy remarcó que la auditoría fue un seguimiento a una revisión anterior y encontró que la mayoría de los problemas no se arreglaron.

Más de $400,000 en horas extras

Williams admitió que los 248 días de trabajo “no siempre fueron” programados correctamente, pero dijo que en una nueva política escrita solucionó el problema. También dijo que los costos de horas extras fueron cubiertos con reembolsos de las ayudas estatales y federales, por un total de $677.619 y por no cubrir otras posiciones, tales como oficinistas mecanógrafos.

La auditoría de Kennedy también expresó su preocupación por un empleado cuyo ingreso de $405,488 por horas extras, fue el mayor de todos en el departamento durante cinco años. El despachador, Matthew McClure, tuvo en el 2014 un salario base de $65,788, pero hizo $104,376 en el tiempo extra. Sólo en el 2014, este empleado registró 2,094 horas de tiempo extra, excediendo las 1,950 horas de trabajo normal, requerido en un año completo.