Aumentan solicitud de pasaportes salvadoreños, temor a deportaciones

Desde principios de año, el Consulado de El Salvador en Long Island ha visto un aumento inusual en la demanda de pasaportes salvadoreños, según señaló a LTH el cónsul Miguel Alas Sevillano, aunque no precisó si tal demanda obedece al temor creciente de la comunidad de inmigrantes salvadoreños por las nuevas medidas anti migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump, o si hay individuos y familias enteras que están preparando su eventual regreso.

Por: Francisco Manrique/LTH

“Efectivamente ha habido un aumento en las solicitudes de pasaportes salvadoreños, aunque tradicionalmente esto se ve, debido a que nuestra comunidad suele viajar a El Salvador, ya que una mayoría trabaja en labores de cuidado de jardines y entonces enero y febrero son meses bajos laboralmente. Pero a pesar de ello, en estos dos meses pasados hemos visto que ha crecido la demanda y estamos entregando entre 80 y 95 pasaportes diarios, y algunos días hasta cien. Yo diría que ha habido un aumento del 20 por ciento, con respecto a los meses anteriores”, dijo el cónsul Miguel Alas Sevillano.

Hay que recordar que, desde el 2014, Long Island ha sido una de las áreas donde han llegado más familias y menores no acompañados centroamericanos, tras cruzar ilegalmente la frontera con México, y que ahora son el objetivo primario de las deportaciones del gobierno de Trump.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del gobierno de Estados Unidos, tenía registrado solo en el 2016, más de 2,600 menores no acompañados indocumentados viven en Long Island. En el 2015, fueron más de 1,000; y en el 2014, más de 3,000. Mientras que en el 2017, ya van más de 1,000. Estos hacen un total de casi 8,000, la mayoría de ellos centroamericanos.

Aunque no se dice a viva voz, el temor crece conforme se conocen los detalles de las nuevas medidas contra los inmigrantes indocumentados, que también son acosados por las informaciones de arrestos realizados por el ICE tanto en Suffolk como en Nassau, y que han sido confirmados oficialmente.

El cónsul dice que son “rumores”

Alas Sevillano manifestó que el consulado no tienen un registro de cuántas personas han sido arrestadas por ICE en Long Island, aunque constantemente están monitoreando las acciones en contra de los inmigrantes en general.

“Estamos participando en diferentes foros que se organizan para ver el tema migratorio y las nuevas medidas adoptadas y lo cierto es que hasta el momento, según tenemos entendido, no han habido redadas en contra de inmigrantes, lo que existen son rumores, sin ninguna veracidad que lo compruebe, nada confirmado”, dijo el cónsul.

En la edición pasada, sin embargo, LTH publico una lista que la propia agencia de ICE reportó sobre los inmigrantes detenidos en Nueva York, hasta mediados de febrero, entre los cuales habían 16 salvadoreños de Long Island y la Ciudad de Nueva York. Incluso, la agencia dijo que continuaría reportando la lista de detenidos, la mayoría de ellos con antecedentes criminales y otros por delitos menores, como manejar embriagado.

Deben conocer sus derechos

Alas Sevillano también hizo énfasis de que, como consulado, no pueden intervenir legalmente en las acciones que pueda ejecutar ICE en contra de inmigrantes indocumentados salvadoreños. Aunque constantemente están monitoreando lo que sucede con sus compatriotas en la isla.

“Lo que sí es importante remarcar es la necesidad de educar a nuestra comunidad en que conozcan sus derechos, porque aunque no estén legalmente en este país ellos también tienen derechos y sepan cómo ejercer esos derechos. De modo que lejos de andar alarmados por las noticias, la preocupación debe ser conocer sus derechos y cómo actuar en determinada circunstancia”, enfatizó el cónsul.

El cónsul señaló también, que gracias al trabajo de abogados voluntarios, los días lunes, martes y miércoles, se atienden consultas legales gratuitas en casos de inmigración, no solo para salvadoreños sino también para inmigrantes de otros países, quienes son bienvenidos.

Facilidades para quienes regresan

De cualquier forma, ante la eventualidad de que la vida se haga más difícil para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, quienes están pensando volver su país natal, el cónsul dijo que existe una ley vigente que favorece a los salvadoreños que han estado por varios años en este país y deciden regresar.

“Tenemos una ley denominada Menaje de Casa, la cual permite que las personas que vuelven a El Salvador a quedarse, pueden ingresar al país, sin pago de impuestos, todo lo que se considere menaje de casa”.

Pasaportes a gente de escasos recursos y en casos de emergencia

Asimismo, también hay un tratamiento especial para las familias que quieren regresar y son de escasos recursos, dijo el funcionario.

“Cuando existen casos comprobados de personas con escasos recursos, a criterio del cónsul podemos exonerar del pago de pasaportes y de otros actos jurídicos. Sobre esto ya hemos tenido casos justificados por razones humanitarias, la ley nos permite dar este tratamiento”, dijo Alas Sevillano.

El cónsul también recordó a los salvadoreños que el mecanismo para solicitar el pasaporte es a través de citas telefónicas. Sin embargo, siempre existen excepciones a la regla.

Los casos excepcionales

“Casi todos los días atendemos, en el tema de los pasaportes a 90 personas, pero en el caso que hubiera una emergencia de viaje comprobado, o mujeres o jóvenes embarazadas que necesiten el pasaporte para gestionar un seguro de salud para ser atendidas, o los menores de edad recién llegados que necesitan un documento oficial para ser registrados en las escuelas –aunque se sabe que no lo deben solicitar, pero la realidad es que sí se lo exigen–, ellos son prioridad”.

Otro caso que puede ser una excepción para la emisión de pasaportes son las citas en inmigración, para lo cual el trámite es más expedito.

En los condados de Suffolk y Nassau se calcula que viven 225,000 salvadoreños, según cifras del último censo 2010.