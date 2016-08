Aunque fue el menos culpable de un fraude por $179 millones, irá a la cárcel

Redacción LTH

Aunque Bryan Arias , un residente en Queens, fue uno de los menos culpables en un multimillonario esquema de fraude Ponzi, que estafó a miles de trabajadores por más de $179 millones, un juez federal decidió que el acusado deberá pasar un tiempo en la cárcel como un mensaje a otros que quieran hacer lo mismo.

Denis Hurley, un Juez Federal en la Corte de Distrito en Central Islip, condenó a Arias a dos años y medio de prisión y le ordenó pagar su parte del fraude —$1.9 millones. Arias deberá presentarse a la cárcel el 1ro de diciembre.

Arias, de 43 años y residente en Maspeth, era parte del masivo esquema de fraude realizado por Agape World, concebido y dirigido por Nicholas Cosmo entre los años 2003 y 2009, en Hauppauge, Long Island.

Cosmo está cumpliendo una condena de 25 años de prisión. Hace dos años, Arias se declaró culpable de conspiración por usar el servicio postal para cometer fraude.

“Mi cliente fue engañado para ser empleado en esta firma”, dijo Richard Librett, el abogado defensor de Arias. “Su hermano [mayor] y un amigo cercano lo reclutaron”, agregó.

Al principio Arias pensó que los negocios de Agape World eran legítimos, dijo Librett. Pero una vez que se dio cuenta de que era una estafa piramidal, continuó trabajando allí “y por eso estamos hoy aquí”, dijo Librett.

Chris Caffarone, un Fiscal Auxiliar, estuvo de acuerdo con la declaración anterior y reconoció que una vez que fue arrestado, Arias estaba dispuesto a ayudar a que su co-conspiradores sean responsables del fraude.

Cosmo prometió a los inversionistas ganancias de hasta el 80 por ciento, alegando que estaban invirtiendo su dinero en créditos empresariales puente a corto plazo. Pero, de hecho, la mayor parte del dinero servía para cubrir las pérdidas en el comercio de valores de alto riesgo o simplemente para pagar a los primeros inversores.

“Me gustaría decirle a todos mis víctimas que lo siento”, dijo Arias, antes de oír la sentencia. “Yo sé que no es suficiente, pero lo siento. No puedo creer que esté aquí. No me crie de esta manera”, dijo.

El juez Hurley le dijo a Arias que, a excepción de este episodio, parecía un hombre admirable. Pero el juez le dijo que dejó a sus víctimas con “nada más que falsas promesas” y la incapacidad de poder retirarse como habían esperado, o pagar la educación universitaria de sus hijos.

“La naturaleza del crimen es terrible”, dijo Hurley.

Aunque parece poco probable que Arias cometa otro delito, Hurley dijo que la sentencia es importante para disuadir otros esquemas de fraude futuros. “Otras personas deben entender que esto no es un buen modelo de negocio a seguir”, dijo el juez.

Al concluir la sentencia, Hurley le dijo al acusado: “Sr. Arias, sé que esto es difícil para usted, pero te deseo lo mejor”.