Conductor ebrio choca auto robado

By luis

Redacción LTH

Hugo Montesdeoca, un residente de Patchogue, ha sido acusado de conducir ebrio tras estrellar un automóvil robado contra un árbol, en Hampton Bays, el pasado domingo 1ro de enero, dijo la policía.

La policía de la Ciudad de Southampton recibió una llamada sobre el accidente, a las 5:48 a.m., y encontró que una Ford Expedition 1999, manejado por Montesdeoca, se había chocado contra un árbol en la intersección de la Squiretown Road y Baywoods Drive. No hubo heridos.

Montesdeoca estaba solo en el auto y una investigación encontró que el vehículo había sido reportado como robado de la entrada de una casa en The Trail, en Hampton Bays. El acusado estaba intoxicado y conducía con una licencia suspendida, dijo la policía.

Montesdeoca fue acusado de Manejar mientras estaba intoxicado con agravantes, de Hurto en 4to grado y de Manejar sin licencia con agravantes. Él quedó detenido bajo una fianza de$18,000 dólares, tras ser procesado en la Corte de Southampton.