Trató de usar tarjetas fraudulentas

By luis

Redacción LTH

Una mujer de Queens intentó comprar un iPad de Apple y tarjetas de recarga de T-Mobile, usando tarjetas de crédito fraudulentas, informó la policía del condado de Nassau.

Sin embargo, un empleado de la tienda P. C. Richard & Son, ubicada en la Linden Boulevard, en Elmont, comenzó a sospechar de la transacción y llamó a la policía.

La mujer, identificada como Dionna Rembert, de 25 años y residente en Far Rockaway, fue acusada de tres cargos de posesión de un documento falsificado, en 2do grado. La policía dijo que el incidente tuvo lugar el jueves 25 de agosto, a las 2:10 p.m.

La policía dijo que, como parte de las transacciones, Rembert también trató de comprar tarjetas de regalo. No se dio a conocer el valor de los artículos que ella intentó comprar.