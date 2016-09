Candidatos hispanos en las Primarias Demócratas en Suffolk, el Martes 13

By luis

Por: Francisco Manrique/LTH

El próximo martes 13 de septiembre serán las Elecciones Primarias en el Partido Demócrata del Condado de Suffolk, para elegir a los candidatos para el 3er Distrito del Senado Estatal, al que postula el ex-legislador Rick Montano, así como para el 6to. Distrito de la Asamblea Estatal, entre el actual incumbente Phil Ramos y Giovanni Mata.

Rick Montano, quien ha sido legislador del Condado de Suffolk por el 9no Distrito durante cinco periodos consecutivos, del 2004 al 2014, hasta que perdió en el 2013 ante Mónica Martínez, disputará su elección en las primarias contra otro veterano político local, Joseph Fritz y John De Vito, un joven estudiante de leyes, residente en Mastic Beach.

Montano confiado en ganar

Montano declaró a LTH que tiene todas las credenciales para salir victorioso de la contienda. “Estoy muy confiado en salir triunfador en las primarias demócratas, porque no solo soy el político más conocido, sino también porque entiendo de cerca cómo funciona el senado y, sobre todo, conozco las necesidades del 3er. Distrito. Lo he recorrido palmo a palmo, primero solicitando las firmas de apoyo y luego hablando con los vecinos y la gente sobre los problemas que nos agobian”, dijo.

El 3er. Distrito del senado estatal está conformado por los poblados de Islandia, Central Islip, Patchogue, Brentwood, Ronkonkoma, Sayville, Shirley y Mastic Beach. El actual senador es el republicano Tom D. Croci, ex-supervisor del Town de Islip, que ganó hace dos años esa posición con el 57 por ciento de los votos, y que este año a ser reelecto.

Reforma a campañas políticas

“Yo no voy hablar de mis propuestas en detalle, solo diré que mi agenda de trabajo incluyen cortar los altos impuestos a la clase media, la necesidad de más servicios para nuestros residentes de la Tercera Edad, una mejora en la calidad de la educación”, dijo a LTH.

Así mismo, Montano dijo que está a favor de emprender una reforma en las finanzas de las campañas políticas. “Creo que actualmente hay mucha corrupción a la que hay que hacer frente en Albany. No es ético que los políticos tengan ingresos extras por trabajos fuera de su función pública”, remarcó.

Sobre lo anterior dijo que no espera mucho apoyo de los actuales líderes demócratas porque, en el pasado, ya han demostrado que solo sirven a otros intereses.

“Lo hemos visto, primero cuando en el 2012 corrí para esa posición y decidieron, en acuerdo con los republicanos, apoyarles para que ganen ese asiento, con la anuencia de Richard Schaffer y del gobernador Andrew Cuomo. También apoyaron la redistribución del distrito, quitando importantes áreas hispanas (Brentwood, Bay Shore e Islip), que fue apoyado por el actual asambleísta Phil Ramos”.

Llamado a votantes

“Solo pido a los votantes hispanos, inscritos como demócratas, vayan a votar y elijan a su representante este martes 13 de septiembre. Es importante su participación y así demostrar que queremos cambiar para mejor las cosas en nuestra comunidad”, arengó Montano a los votantes.

En el 3er. Distrito, según la Junta Electoral de Suffolk, están registrados casi 65 mil inscritos, como votantes hábiles por el partido demócrata.

Ramos vs. Mata, por el 6to. Distrito de la Asamblea Estatal

Lo que se ha vuelto un enconado duelo electoral, es la lucha por la nominación para el 6to. Distrito de la Asamblea Estatal, entre el actual incumbente Phil Ramos y el aspirante Giovanni Mata. En apariencia, quien gane estas primarias sería el virtual, ya que correría sin oposición en noviembre. Aunque si pierde Ramos en las primarias, él podría correr como un candidato independiente en noviembre, con el respaldo de la maquinaria demócrata —como sucedió cuando Mónica Martínez le ganó al mismo Mata en las elecciones a la legislatura. Mata es demócrata, pero no tiene el respaldo de la maquinaria del partido.

Ambos candidatos, en semanas recientes, han intercambiado acusaciones y no todas han sido aclaradas, como fue la denuncia de que Mata está recibiendo financiamiento a través de un grupo de fachada republicano, financiado por prominentes multimillonarios empresarios —que buscan crear escuelas privadas en Brentwood, Central Islip y Bay Shore, a lo cual Ramos se opone.

Una campaña sucia

Además, Ramos denunció una sucia campaña en su contra, ya que los residentes de ese distrito estaban recibiendo, por correo regular, abundante material impreso en el que se habla mal del actual incumbente, demostrando que dicho material era pagado por organizaciones afines a la campaña de Mata, quien dijo no conocer a los remitentes.

Y Mata arremetió contra Ramos, acusándolo de nepotismo porque habría influenciado ante el Ejecutivo del Condado de Suffolk, Steve Bellone, para crear una plaza laboral a su esposa, así como para su hija, quien trabaja para la Junta Electoral de Suffolk.

Ramos dijo a LTH,} que él no contestaría a esos ataques porque los considera bajos. “Qué influencia puedo tener yo en el condado de Suffolk, sí yo trabajo a nivel estatal”, comentó.

Volantes de contra-ataque

En la última semana, los residentes del 6to. Distrito han vuelto a recibir unas hojas impresas, pero esta vez atacando a Giovanni Mata. En ellas figura el rostro de Mata, junto a el ex Presidente George W. Bush, el ex Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Levy e incluso de Adolfo Hitler, acompañado de frases negativas en contra del aspirante hispano. Estos impresos fueron financiados por una asociación de maestros de Suffolk, al que el comité de campaña de Mata, a través de su abogado ha hecho llegar una carta, amenazando con demandarlos si no cesan su distribución, por considerarlo como una burda campaña en su contra.