Dejus Center intensifica campaña: “Tu voto sí cuenta, regístrate ya”

Por: Francisco Manrique/LTH

Registrarse para votar es un proceso muy sencillo, pero muchos nuevos ciudadanos no lo hacen por desconocimiento, pereza o simplemente desinterés en cumplir con su deber cívico en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto.

Este año, como se sabe, habrán elecciones presidencia y legislativas, a nivel federal y estatal, que definirán la vida política, económica y social del país. No solo se elegirá a un nuevo presidente, sino también a los Representantes en el Congreso de Estados Unidos y los legisladores en las Asambleas y Senados estatales.

En este contexto, diversas organizaciones locales están realizando campañas de registro de nuevos votantes. Y Dejus Center, bajo la consigna de que quien no vota, no sabe que muchas cosas en su vida “dependen de las decisiones políticas”.

Jaime Vargas, presidente de Dejus Center, declaró a LTH que, mediante un acuerdo firmado con la organización NYIC (New York Inmigration Coalition), su organización viene llevando a cabo una intensa campaña para inscribir a los nuevos votantes, por lo que solicita el apoyo de la comunidad, así como de los medios de comunicación, como el objetivo común de que la participación de más votantes latinos beneficiará a todos.

Las nuevas generaciones

“Los hispanos son una base electoral joven y en crecimiento, que entre las elecciones del 2008 y el 2016 han sumado 6 millones de nuevos electores que ya cumplieron los 18 años de edad”, señaló.

Vargas señala que los latinos de la Generación del Milenio, suelen ser los que más influencia tienen en sus familias. “Cada año, 800,000 latinos de esta generación (el equivalente a un nuevo distrito del Congreso) cumplen 18 años y pueden votar legalmente. El propósito de esta campaña es concientizar a los jóvenes sobre su capacidad e influencia que tienen cuando deciden participar en política”.

A lo largo de Long Island

Dejus Center y otras organizaciones de la comunidad, no partidistas, han emprendido el reto de inscribir a más votantes latinos en Long Island, en una campaña que se extiende particularmente en las área hispanas, desde Hempstead, en el Condado de Nassau, hasta los poblados como Brentwood, Central Islip y Bay Shore, en el Condado de Suffolk, mediante un grupo de voluntarios, que están recorriendo consultorios, iglesias y eventos públicos, para promocionar la inscripción de nuevos votantes.

“Todos los jueves, desde las 9:30 a.m., estaremos en el Consulado de El Salvador, en Brentwood, llevando información para incentivar la inscripción y la participación electoral. Y el domingo 4 de septiembre estaremos en el Festival Latino, que se realizará en el Eisenhower Park, Field 6, en East Meadow, desde las 2:00 de la tarde, evento que patrocina y promueve el Condado de Nassau”, agregó.

Vargas alentó a los jóvenes que quieran unirse como voluntarios para participar en esta campaña, llamando al teléfono (516) 280 3397.

Registrarse para votar es fácil

Para registrarse como votante en Nueva York, usted debe llenar un formulario de inscripción y presentarlo a la Junta Electoral del condado donde reside, a más tardar 25 días antes de la elección en la que desea votar.

El formulario de inscripción lo puede llenar en cualquier Agencia de Registro de Votantes del Estado, o en Internet. Puede entregarlo por correo o personalmente a la Junta Electoral del Condado. Para más información puede llamar al 1 (800) FOR-VOTE.

Según la ley de Nueva York, los requisitos para poder votar son: Ser un ciudadano de EE.UU., tener 18 años de edad o más en la fecha de las elecciones. Haber vivido en la dirección que registra, al menos treinta días antes de la elección, y no debe reclamar el derecho a votar en otro lugar. Además, no debe estar en libertad condicional por una convicción criminal. Y no debe haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

Plazos de inscripción

Para las elecciones del próximo 8 de noviembre, el formulario de inscripción debe enviarse por correo hasta el 14 de octubre, o entregarlo personalmente a la junta electoral hasta el 9 de octubre. Las excepciones son sí usted se ha convertido en un ciudadano naturalizado o ha sido licenciado honorablemente de las fuerzas armadas, después del 9 de octubre; en ambos casos puede inscribirse en persona hasta el 23 de octubre.

Los formularios de registro electoral en Nueva York están disponibles en el Departamento de Vehículos Motorizados, la Junta Electoral, y otras dependencias estatales.

En el Estado de New York, usted debe actualizar su dirección en la Junta Estatal de Elecciones cuando se mude a una nueva dirección.