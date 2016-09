Ejecutivo Bellone se robó el show en el Desfile de la Independencia de C.A.

Por: Francisco Manrique/LTH

Los inmigrantes centroamericanos residentes en el Condado de Suffolk, Nueva York, conmemoraron el Día de la Independencia de sus países, con un desfile a través de la 5ta. Avenida, entre Bay Shore y Brentwood, el pasado domingo 11 de septiembre —el mismo día del 15to Aniversario del 11-S.

Al evento asistieron unos pocos cientos de espectadores, actividad que cada año languidece ante la inoperancia y pasividad de sus organizadores. Sin embargo, cabe destacar el entusiasmo de los participantes, entre agrupaciones cívicas, algunas empresas patrocinadoras, y grupos de baile, entre otros.

El desfile no concitó el interés mayoritario de antaño, ante la escasa y nula promoción que se hizo del mismo. Los conocedores de este tipo de eventos calcularon que la asistencia al desfile fue menos de mil personas, la mayoría de los cuales estaban concentrados frente al estrado principal, al lado de la antigua fábrica Entenmann Bakery, en la 5ta. Avenida.

La sorpresa la dio Steve Bellone

La gran sorpresa, no obstante, la dio el Ejecutivo del Condado Steve Bellone, quien se hizo presente en la festividad, donde se mezcló entre el público asistente, saludando efusivamente a los espectadores, sin ningún cordón de seguridad, ni personal de protocolo, hasta que fue advertido por el locutor del desfile, quien lo invitó a subir al estrado, en el cual se encontraba el cónsul de El Salvador en Long Island, Miguel Alas Sevillano, y otros miembros consulares.

Bellone saludó a los asistentes en español y, acto seguido, envío un corto saludo a toda la comunidad centroamericana del condado de Suffolk, del que dijo se enorgullece de tener una comunidad inmigrante trabajadora.

Baño de popularidad

Después del saludo, Bellone se retiró solo, sin que ninguno de los organizadores lo acompañaran, y fotografiándose con cualquier persona que se lo solicitaban y con una amplia sonrisa. Actitud que fue resaltada por algunos asistentes, que describieron al Ejecutivo como una persona amigable y sencilla, que se acerca a su comunidad a la que se debe.

En breves declaraciones a LTH, Bellone dijo que estaba muy contento de haber acudido al evento y compartir la fiesta por la independencia con los residentes centroamericanos, “quienes también se han identificado con el condado, porque han echado raíces aquí, son dueños de casas y trabajan por su desarrollo”, de lo cual se siente muy orgulloso, dijo.

Era una fiesta Centroamericana

Aunque la celebración fue notoriamente salvadoreña, no solo porque configuran la mayoría en la comunidad centroamericana, sino también porque los organizadores, se encargaron de darle mayor énfasis a su país durante el desfile, sin entender que se trataba de una fiesta centroamericana y que también había que mencionar a los demás países como Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que pasaron casi desapercibidos.

Sin embargo, una gran bandera “tica’ era ondeada en un mar de colores azul y blanco, por una entusiasta asistente. Ella era Cinthya, una costarricense que vive en Bay Shore desde hace 25 años, y que estaba acompañada de su novio Rubén, un guatemalteco que también añora a su tierra.

“Dejar nuestros países es muy duro, allá se quedan la familia, nuestras costumbres, nuestra comida, pero lo hacemos por mejorar nuestras vidas, de modo que cualquier sacrificio es bueno”, dijo, agregando que trajo su bandera porque le recuerda el patriotismo que se vive en su país en estas fechas patrias.

Lo más rescatable del desfile

De todo el evento, quizá lo más rescatable de la festividad fue el enorme esfuerzo de los participantes en el tradicional Desfile Centroamericano, que llegó a su décimo segunda versión, destacando en primer lugar a la Banda El Carbonero, que se encargó de poner música y color a la pálida fiesta.

Es meritorio que, en tan corto tiempo, la Banda El Carbonero se haya convertido en un gran grupo de jóvenes músicos, acompañados por las bellísimas waripoleras que lideraban la avanzada musical.

Mención aparte, también estuvieron el siempre esperado ballet de bailarinas del Teatro Rodante de Puerto Rico, los grupos de danzas folklóricas centroamericanas y paramos de contar.

Falta de visión puede acabar con celebración

Conocida por su experiencia en la organización de eventos similares en Nassau, Wanda Arroyo, hoy publirrelacionista de una empresa de seguros médicos, estuvo presente en el desfile y señaló a LTH que la falta de visión de los organizadores y las ansias de protagonismo, pueden acabar con las celebraciones locales.

“Ha pasado con el Desfile Puertorriqueño de Nueva York y lo que estoy viendo aquí, me parece que sigue el mismo camino. No puedo entender cómo no están aquí sus políticos locales”, dijo ella, refiriéndose al Asambleísta Phil Ramos y la Legisladora Mónica Martínez, “solo porque tiene desavenencias con algunos de los organizadores presentes”.

“¿Qué mensaje le estamos dando a la comunidad?”, preguntó ella y respondió: “Que seguimos siendo desunidos y que no podemos dejar de lado nuestras diferencias políticas en este tipo de fiestas que pertenece a toda la comunidad”, señaló.

Una falta de respeto

Arroyo, dijo a LTH que fue una falta de respeto que ninguno de los organizadores se acercara a recibir al Ejecutivo del Condado, cuando estaba junto al público.

“Fui yo quien lo llevé prácticamente hacia el estrado”, dijo Arroyo. “El ejecutivo del condado es la personalidad política más importante y había que darle el sitio que le corresponde y creo que eso faltó”.