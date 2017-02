El condado de Nassau aprueba un drástico recorte en los servicios de NICE Bus

By luis

Redacción LTH

Unos 5,000 pasajes de autobuses públicos en Nassau tendrán que buscarse otra alternativa para ir a trabajar, estudiar, hacer compras, etc., ya que un comité del condado aprobó un plan para reducir drásticamente el servicio, a partir del mes de abril.

El Comité de Servicios de Tránsito de Autobuses del Condado de Nassau votó 5-2, el pasado jueves 16 de febrero, a favor de eliminar 10 rutas del servicio de NICE Bus y, así, poder balancear un gran déficit presupuestario causado por el gobierno de Ed Mangano.

En este contexto, el recorte de servicios se debe a que el condado proporcionara $7 millones menos en el financiamiento del transporte público para el 2017, con respecto a lo que entregó en el 2016. Esto, dijeron los directivos de NICE Bus, impulsó el plan para cortar 10 rutas y reducir el servicio en cuatro más. Los recortes entrarán en vigor el domingo 9 de abril.

Son 10 las rutas eliminadas

Entre las rutas a ser eliminadas están las rutas comunitarias de Freeport, Hicksville-Wantagh y Rockville, que fueron creadas el año pasado después que los residentes y legisladores protestaran contra los recortes propuestos hace un año.

Además, NICE también estará eliminando las siguientes rutas:

N19 Freeport-Sunrise Mall

N36 Lynbrook-Freeport

N45 Bellmore-Roosevelt Field

N47 Hempstead-Bellmore

N51 Roosevelt Field-Merrick

N57 Great Neck Loop

N78/78 Hicksville-Plainview

Otras rutas afectadas

En cuanto a las reducciones del servicio, las rutas más afectadas serán las de Elmont Flexi, la N27 Roslyn-Glen Cove, cuyos servicios serán cada hora; y la N70/71/72 Hempstead-Babylon y la N80/81 Hicksville-Sunrise Mall, que se convertirá en una sola ruta que funcionará cada hora. El servicio Able Ride de NICE, que proporciona transporte para pasajeros discapacitados, permanecerá sin cambios.

La única manera de salvar las rutas, dicen los funcionarios, es si el condado de Nassau o el estado de Nueva York proporcionan el dinero faltante.

NICE dice que no está recibiendo una parte justa de la financiación estatal para los servicios de transporte. De los $5 mil millones que el estado está presupuestando para la ayuda del transporte público, $4.5 mil millones va a la MTA mientras que el resto es dividido entre otras autoridades del tránsito a través del estado.

Las quejas de los pasajeros

Durante la sesión que se aprobó los recortes, varios pasajeros le pidieron al condado que evitara el recorte de algunas rutas en peligro, diciendo que dependían de esos servicios para ir al trabajo, acudir a citas médicas e ir a centros comerciales.

Daphne Smith, una trabajadora para el cuidado de la salud, dijo que la ruta N79, que será eliminada, es esencial no sólo para ella, sino también para sus pacientes de edad avanzada.

“¿Qué va a pasar con ellos?”, dijo Smith.

“Veo las caras de la gente en los autobuses N78/79. La mayoría de ellos no tienen mucha esperanza en sus rostros”, dijo por su parte Allan Asherman, otra usuaria de esa ruta. “Por favor, no les quites la esperanza que tienen”, le suplicó a los miembros del comité que, sin piedad para los usuarios, aprobaron los recortes.

Advertencia para el otro año

Y Michael Setzer, el CEO de NICE Bus, advirtió al estado y al condado a evitar un escenario similar el próximo año, sino logran ofrecer un flujo de ingresos adecuado para NICE. Señalando que tener un sistema basado en subsidios impredecibles “es la peor manera posible de dirigir un negocio”.