El gran dilema de Mangano para el 2017 ¿Buscar o no la re-elección?

Redacción LTH

Si hay una oficina del Ejecutivo del Condado de Nassau, Edward Mangano, que ha estado trabajando activamente en los últimos meses es la de Relaciones Públicas. Desde que él fue acusado de cargos federales de corrupción, en octubre pasado, no hay día de la semana en que los publicistas del ejecutivo envíen a los medios de comunicación comunicados de prensa, incluyendo fotos, en las cuales se ve al ejecutivo participando activamente en eventos comunitarios o anunciando actividades de su oficina en favor de la comunidad.

Es más, el propio Mangano trata de demostrar sus problemas con la justicia no le han afectado en nada su capacidad para seguir gobernando.

Últimamente, por ejemplo, estuvo involucrado en las prolongadas negociaciones presupuestarias del 2017, la reurbanización del Coliseo de Nassau y en otros proyectos de su gobierno.

Es como si Mangano estuviera en campaña, no sólo para lavar su imagen ante los residentes del condado, sino como si estuviera buscando una eventual re-elección en noviembre de este año nuevo. Pero no la tiene nada fácil.

El tiempo para decidir se acaba

A fines de octubre pasado, la Fiscalía de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha acusado a Mangano de haber recibido sobornos y comisiones del dueño de varios restaurantes locales, a cambio de darle al empresario contratos del condado y garantías de préstamos de la Ciudad de Oyster Bay.

Mangano, un republicano que fue electo por primera vez en el 2009 y que este año concluye su segundo mandato, se ha declarado inocente de las acusaciones y, a pesar de todo, se rehusó firmemente a renunciar al cargo, como lo pidieron varios políticos electos de alto rango. Pero, el tiempo se le está acabando para definir si buscará o no un tercer término a fines del 2017.

En la próxima primavera, que comienza en marzo, los Republicanos de Nassau deben decidir quién será su candidato a Ejecutivo del Condado para las elecciones de noviembre.

En manos de la jerarquía republicana

Debido a que es muy improbable que el caso penal contra Mangano no esté resuelto para la primavera —usualmente estos casos de la justicia federal demoran un año para llegar al juicio final—, Mangano puede enfrentarse a la opción de buscar un tercer término mientras está aún acusado —algo a lo que los líderes republicanos podrían oponerse—, o dar un paso al costado para que otro republicano pueda hacer campaña y recaudar fondos con menos oposición.

El presidente del Comité Republicano de Nassau, Joseph Mondello, quien dijo que no presionaría a Mangano para que dimitiera, sigue en silencio.

Mientras tanto, algunos políticos electos han continuado apareciendo con el ejecutivo en ceremonias oficiales y otras fotografías, relacionadas con obras en las cuales el condado ha aportado fondos para obras públicas. Pero esto no quiere decir que le dan su apoyo al ejecutivo.

Políticos no quieren hablar sobre Mangano

A finales de noviembre, por ejemplo, Mangano estuvo en el inicio de la Remodelación del Centro de la Villa de Hempstead, al lado del alcalde Wayne Hall, aunque éste declinó hacer comentarios para un medio local.

Y Hall no es el único, muchos otros funcionarios electos se han negado a hablar, o no respondieron a peticiones de comentarios, sobre sus relaciones con Mangano o su oficina desde que el Ejecutivo fue acusado. Andrew Cuomo, el Gobernador de Nueva York, incluso, no ha comentado públicamente sobre el arresto de Mangano, ni ha aparecido junto a él en el condado desde que sucedió.

Mangano, sin embargo, dijo desde su acusación ha hablado con Cuomo “sobre asuntos gubernamentales cuando es necesario”.

Lo bajaron del estrado

Y la última mancha en la corbata de Mangano es que la Asociación de Long Island, la organización de empresas más grande de la región, ha sacado a Mangano de la lista de oradores para su desayuno anual “El estados de los condados”, donde se invita a los ejecutivos de los condados de Nassau y Suffolk, a favor del líder de la mayoría del Senado del Estado, John Flanagan.

La asociación negó que el cambio tuviera algo que ver con el arresto de Mangano, para lo cual también tuvieron que descartar a otro Ejecutivo, para la mala suerte del último.

“No se trataba de Ed; No se trata de Steve”, dijo el portavoz de LIA Matt Cohen, refiriéndose a Mangano y al Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone, un demócrata. “Queríamos hacer algo diferente”, dijo a modo de disculpa.

Sea cierto o no, el aroma político de Mangano ya no huele bien.