El mejor trabajo del mundo… ¡¡En Cuba!!

By luis

“La felicidad no consiste en lo que pasa a tu alrededor, sino en lo que pasa dentro de ti”. Osho

Por Alexandr Mondragón

En la “superpotencia planetaria” de hoy en día, que solo ofrece trabajos temporales de bajos salarios para los jóvenes recién graduados de las universidades, la opción de tener un buen empleo en su propio país está fuera del alcance para las mayorías. No obstante, desde la perspectiva oriental, una crisis representa el final de un ciclo y el principio de otro. Ese es el paradigma.

Y ese fue el paradigma que Chris Cloonan, un joven nacido, criado y educado en Long Island, Nueva York, comprendió y lo encontró nada menos que en Cuba.

Cuando hace unos años el joven isleño decidió hacer de Cuba el centro de sus estudios y de su vida, su familia y amigos pensaron que estaba un poco loco. ¿Qué podía encontrar un joven estadounidenses en una isla donde la riqueza material es casi inexistente y donde casi no había Internet?

Bueno, él no se fijó en lo que pasaba a su alrededor sino que, en un punto, encontró lo que a él le hace feliz.

Hoy en día, él cree que tiene “el mejor trabajo del mundo”, nada menos que en la isla, donde es un guía turístico. Y es uno de los pioneros que, por cuenta propia, está explorando las nuevas posibilidades que los estadounidenses pueden encontrar en Cuba, luego de que el Presidente Obama decidiera re-establecer relaciones diplomáticas con el gobierno cubano y resquebrajar muchas reglas del arcaico embargo económico de EE.UU.

Explorador de oportunidades

De hecho, el “nuevo ciclo” de oportunidades que Cloonan encontró, ha sido posible en parte a la decisión de Obama de restablecer las relaciones entre los dos países, en diciembre del 2014. Fue como sí se cayera otro Muro de Berlín y él se ha convertido en uno de los primeros jóvenes estadounidenses en explorar el nuevo mundo de oportunidades que hay tras el muro derribado. No llegó en el Myflower, pero es un pionero.

Ahora los estadounidenses pueden viajar a Cuba con más facilidad e incluso en vuelos comerciales directos desde Nueva York. Y con frecuencia ellos necesitan de un intérprete bilingüe para mostrarles lo que hay alrededor de la isla, y explicarles un sistema político y económico que, a menudo, parece ajeno a los estadounidenses criados en una sociedad de la abundancia material, pero también de infelicidad.

“Puedo entender lo poco que los estadounidenses conocen de Cuba y la importancia de lo que estoy tratando de hacer: Crear y desarrollar relaciones y entendimiento entre los dos países, para que la gente no piensa en Cuba es como Corea del Norte”, dijo Cloonan en un reporte publicado en la página web de Journalism Without Walls.

Un largo camino recorrido

Las nuevas oportunidades, sin embargo, no es un camino pavimentado. Como decía Machado: “Caminante, no hay camino, camino se hace al andar”.

La conexión de Cloonan con Cuba comenzó en la Universidad de Stony Brook. Instigado por sus padres a estudiar por un semestre en el extranjero, él fue en una expedición patrocinada por la universidad a Rusia, en julio del 2011. Pero no le llamó la atención.

Pero cuando Cloonan fue a otro viaje en enero del 2012, esa vez a Cuba y dirigido por la escuela de periodismo de Stony Brook, quedó cautivado. El viaje de una semana durante su primer año “cambió totalmente mi vida”, dijo Cloonan al Newsday.

Cloonan se graduó en Stony Brook en diciembre del 2012, debido a los cursos adicionales que había tomado, y en el semestre de la primavera de 2013 se matriculó en un programa de maestría en estudios cubanos, a través de Burlington College, en Vermont, que lo llevó de regreso a la isla.

También se graduó en Cuba

Estudió junto a los cubanos en el Instituto estatal José Martí de La Habana. Era inusual que un americano estuviera allí. Cloonan está seguro de que los espías cubanos estaban en la clase mirándolo. “Lo iba a hacer por un semestre”, dijo, “pero me encantó, así que seguí haciéndolo”.

Después del semestre, Cloonan visitó Cuba con la mayor frecuencia posible, y en diciembre del 2014 se graduó. Fue el mismo mes que Obama anunció el restablecimiento de las relaciones.

“Cuando llegó el anuncio, yo dije: Mira, te lo dije. Ahora voy a conseguir un trabajo”, dijo a su familia y amigos. Pero no fue tan fácil.

Explorando las oportunidades

Cloonan pasó ocho meses sin un empleo. Sabía que tenía que ser creativo. Leyó todas las noticias que pudo sobre Cuba, y se contactó con casi todas las fuentes mencionadas en los artículos y se presentó.

Eventualmente se enteró de una empresa con sede en California, Cuba Cultural Travel, y en agosto del 2015 le ofrecieron de un trabajo de giras por la isla. En septiembre, Cloonan fue a California para entrenar, y en octubre estaba en Cuba. Y ahora tiene “el mejor trabajo del mundo”, dice un joven feliz de lo que hace.

Debido a las reglas de inmigración vigentes, Cloonan no puede permanecer en la isla permanentemente. Debe dejarla al menos cada 30 días debido a los requisitos de la visa concedida por Cuba. Cuando su visa expira, él vuelve a Nueva York o se va a Miami durante la noche y luego retorna.

Cloonan ha hecho 17 viajes a Cuba y ha dado alrededor de 30 giras. Como resultado, dijo, habla fluidamente el español. Y el número típico de grupos de turistas que guía es de ocho a 20 personas, pero que ha dirigido giras hasta con 65 turistas. Los viajes duran de cuatro a diez días, dijo.

Un ejemplo para los recién graduados universitarios

La experiencia de Cloonan ha llamado la atención de los profesores de la Universidad de Stony Brook, que lo invitaron a participar en una mesa redonda en diciembre sobre el impacto de la muerte de Fidel Castro en Cuba.

“Cloonan tiene “un tremendo conocimiento de información privilegiada”, dijo Eric Zolov, director del programa de estudios de América Latina y el Caribe en Stony Brook.

El profesor Ron Howell, que estuvo en ambos viajes al exterior organizados por Stony Brook y en los que participo Cloonan, dijo que al final del primer viaje a Cuba: “Se me hizo claro que él estaría haciendo algo especial”. Y ciertamente, ahora Chris es un pionero en lo que está haciendo.

Después de haber estado en Cuba con Cloonan dos veces, Rick Ricioppo, un profesor en la escuela de periodismo de Stony Brook, dijo que la decisión de Cloonan no fue fácil, pero que es un buen modelo para los recién graduados universitarios a quienes él les dice: “Si no buscan más allá de su zona de confort, no llegarán a ninguna parte”, dijo Ricioppo.