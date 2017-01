El nuevo reto político para Tom Suozzi, el Congreso de Estados Unidos

By luis

Redacción LTH

En lo que puede considerarse un ascenso más en la escalera política estadounidense, no exento de algunos traspiés, el ex Alcalde de Glen Cove y ex Ejecutivo del Condado de Nassau, Tom Suozzi, es ahora oficialmente Congresista de Estados Unidos.

Este último ascenso tuvo lugar en una ceremonia simbólica que tuvo lugar el 1ro de Enero en la alcaldía de Glen Cove, donde el Congresista retirado Steve Israel, le “paso el bastón” del cargo a Suozzi.

Hijo de un padre y abuelo inmigrantes italianos, la ciudad donde Suozzi nació fue el lugar más adecuado para esta ceremonia. Cientos de personas se aglomeraron en las salas y los pasillos del municipio local, incluyendo a una gran cantidad de alcaldes de Long Island, funcionarios de la ciudad, legisladores estatales, del condado y otros, quienes dependerán de las habilidades de Suozzi para obtener dinero de fondos federal para proyectos locales.

Suozzi, quien juramentó oficialmente a su nuevo cargo martes 3 de enero en Washington, D.C., llamó a Israel “un verdadero modelo que uno pueda seguir”, diciendo que aunque había ocupado un alto cargo del liderazgo demócrata y adquirido una enorme experiencia en asuntos exteriores, siempre prestó mucha atención a las necesidades de los residentes de su distrito.

La “prueba moral del gobierno”

Israel instó a los espectadores a recordar una conocida cita del Senador y Vicepresidente de EE.UU. Hubert H. Humphrey, quien dijo que la “prueba moral del gobierno” es cómo trata a los niños, a los ancianos “y a los que están en las sombras de la vida —los enfermos, los necesitados y los minusválidos”.

Y añadió: “Creo que la prueba moral puede ser confrontada como nunca antes en Washington, D.C.”, en una aparente alusión a la administración entrante de Donald Trump y el Congreso controlado por los republicanos que, entre otras cosas, han amenazado con reducir los gastos sociales y deportar a millones de inmigrante.

“Tom Suozzi debe asegurarse de que este gobierno pase esa prueba moral todos los días”, afirmó Israel.

En la ceremonia, Suozzi hizo que cinco líderes religiosos hicieran invocaciones durante la ceremonia: un sacerdote católico, un ministro episcopal metodista africano, un rabino, un sacerdote hindú y un mufti musulmán.

Recordando a su padre inmigrante

Y la voz de Suozzi se quebró cuando empezó a hablar de su padre, Joseph Suozzi, ex alcalde de Glen Cove y juez en la Corte de Glen Cove, del Tribunal Supremo de Nueva York y juez de la Corte de Apelaciones que murió a los 95 años, el pasado 16 de octubre, menos de un mes antes de que su hijo fuera elegido al Congreso de EE.UU.

“Sé que mi padre nos está mirando”, dijo. “Y los valores que tengo y los valores que muchos de nosotros tenemos son de su ejemplo de hacer siempre lo correcto sin importar la situación”.

El primer periodo de Suozzi como Congresista será de dos años. Y, después de todo, para Suozzi no fue tan malo perder ante Ed Mangano, el Ejecutivo de Nassau, en la revancha del 2013. El tiempo y las oportunidades le abrieron las puertas para llegar al Congreso de EE.UU. Y quien sabe si más.