Hispanos quieren construir una fuerza política en la Ciudad de Glen Cove

By luis

Redacción LTH

A principios de la década de los 1990’s, aunque la creciente presencia de los latinos en Glen Cove ya llevaba casi dos décadas estableciéndose, eran más conocidos por los jornaleros latinos que buscaban empleo cerca de la estación del tren. Desde entonces, ya existen casi tres generaciones de latinos en esa ciudad, en tanto que su presencia y desarrollo han sido notorios. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades étnicas, su influencia en la política local está muy limitada, casi inexistente.

Casi un tercio de los residentes de Glen Cove son hispanos, pero ninguno de ellos está en la junta de concejales del municipio, y pocos han sido nombrados para juntas y comisiones de la ciudad.

Frente a esta cruda realidad, algunos latinos de Glen Cove están tratando de organizarse en una fuerza más política, con el objetivo de dar un gran salto político en una de las comunidades hispanas más grandes de Long Island.

Para ser tomados en cuenta

“Necesitamos organizarnos como una comunidad”, dijo a un diario local Ever Padilla, un inmigrante salvadoreño involucrado en el esfuerzo. Y enfatizó que los latinos deben trabajar juntos para aumentar su influencia, porque si no “nadie nos tomará en cuenta”.

En algunas comunidades de Long Island donde vive una gran población hispana, los esfuerzos de organización han sido en gran parte a través de coaliciones regionales existentes. En Glen Cove es diferente, dicen los activistas locales. Ha venido desde abajo, a través de conversaciones informales y entender que la falta de latinos en el ámbito del poder es contraproducente para su comunidad.

Trabajando en el activismo político

En meses recientes, los hispanos de Glen Cove se han reunido para formar un grupo que ayude a los hispanos a registrarse para votar y también para ayudar a los inmigrantes legales a convertirse en ciudadanos elegibles para votar.

Otros están reclutando a un candidato latino para que participe en las elecciones municipales del año próximo. Y en julio del 2016, Alexander Juárez se convirtió en el único latino en la Junta Escolar de Glen Cove, donde la mayoría de los estudiantes son hispanos.

Pero la falta del poder político hispano en Glen Cove es una situación muy común en otras comunidades latinas en Long Island. Pocos latinos están en los concejos municipales, de las ciudades o las juntas escolares, a pesar de ser una población creciente.

Éxitos debido a organizaciones

Sólo en los últimos años, gracias a organizaciones de base regional y local, ha existido un activismo con éxitos relativos. En la Villa de Hempstead, por ejemplo, , hace dos años pudieron elegir a Maribel Touré a la Junta del Distrito Escolar —cuando la junta no tenía miembros hispanos, aunque más de dos tercios de los estudiantes son latinas—, y a Melissa Figueroa el 2016.

En la Junta del Distrito Escolar de Uniondale también hay un hispano electo, Bruno Cubas, quien actualmente cumple su tercer periodo, pero siempre ha sido electo en alianza con otro miembro de la junta y no por el activismo local —inexistente.

En mayo, Alexander Juárez se convirtió en el primer latino elegido para la junta escolar en varios años. Corrió sin oposición.

El caso de Juárez es similar. Él dijo que no estuvo respaldado por ningún esfuerzo organizado, dijo que una de las razones clave para correr era ser una persona que ayuda directamente a los padres latinos, especialmente con los de habla hispana, en la junta escolar.

“La gente tiende a sentirse más cómoda con alguien quien habla su idioma”, dijo Juárez, quien quiere que el distrito proporcione intérpretes en las reuniones del consejo.

En las escuelas de Glen Cove City, el 57 por ciento de los estudiantes son latinos, según el departamento de educación del estado.

Un concejal hace más de 20 años

Alrededor del 28 por ciento de la población de Glen Cove es latina o hispana, según las encuestas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos del 2011 a 2015, que se publicaron en diciembre pasado. Eso es casi 2 1/2 veces de lo que era en 1990. La mayoría de los casi 7,600 latinos de la ciudad son de origen centroamericano, principalmente salvadoreños.

Pero históricamente sólo ha existido un miembro del concejo de Glen Cove de origen hispano: Steve González, que es de ascendencia puertorriqueña por parte de padre, y que sirvió en el consejo por ocho años como republicano en los años 80 y los años 90.

Otros lo han intentado, como el candidato peruano-americano Carlos Shimabukuro quien perdió en su intento de ser electo al concejo el año pasado.

Un sistema inconveniente para elegir a candidatos hispanos

Una razón por la cual Glen Cove no tiene actualmente un miembro latino en el concejo, podría ser porque los candidatos son elegidos por todos los votantes de la ciudad, y no por distritos electorales, dijo Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas y estudios chicanos / latinos en la Universidad de California, en Irvine, y un experto en participación política latina.

Los sistemas de distritos electorales logran llevar a más funcionarios electos latinos y negros, porque latinos y afroamericanos tienen más influencia si están concentrados en ciertos distritos, dijo.

“Cuando se elige en general, la población de votantes tiene que ser casi una mayoría, o tiene que desarrollar una alianza en toda la ciudad, y eso es mucho más difícil”, dijo.

Sólo el 40% de votantes

Otro detalle es que sólo el 40 por ciento de los adultos latinos en Glen Cove son ciudadanos estadounidenses y, por tanto, elegibles para votar, según las estimaciones del Censo. Algunos son residentes legales y potencialmente elegibles para la ciudadanía; mientras que un número desconocido son indocumentados.

Sin embargo, más del 87 por ciento de los menores latinos de la ciudad son ciudadanos, lo que ilustra cómo el poder político de la comunidad probablemente crecerá a medida que los niños se conviertan en adultos elegibles para votar.

Incluso, ese futuro ya es una realidad en casos muy particulares, como Jefe de Policía adjunto de Glen Cove, Christopher Ortiz, cuyo padre es un inmigrante peruano.

En todo caso, la inmutable prueba del tiempo, en alianza con la creciente demografía hispana, hará irreversible la llegada del poder electoral a sus manos. La gran cuestión, sin embargo, es saber sí van a estar preparados para cuando llegue el tiempo.