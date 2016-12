La defensa aún no ha visto las evidencias que acusan a Rafael Flores, arrestado en El Salvador por supuesta extorsión

Por: Francisco Manrique / LTH

Sin que la defensa haya podido ver las supuestas evidencias de extorsión presentadas por la Fiscalía General de la República de El Salvador, Rafael Flores, un conocido salvadoreño-americano residente en Long Island, Nueva York, permanece detenido mientras continúan las investigaciones tras haber sido acusado de una presunta extorsión al Alcalde de La Unión, Ezequiel Milla.

Según la fiscalía, Flores y su acompañante, el salvadoreño Santos Guzmán Ayala, habrían pedido 15 mil dólares al alcalde Milla, a cambio de no revelar supuesta información confidencial que afectaría su imagen pública.

En su descargo, Flores declaró a la prensa de que se trata de una treta urdida por el alcalde, aunque ignora por qué lo hizo. Lo único cierto, según el acusado, es que ambos llegaron a un acuerdo de patrocinio de las empresas de Milla, para un evento que Flores estaba organizando en Long Island, para febrero del 2017, denominado “Long Island Hispanic Leader Awards”.

Patrocinio para la gala

Flores admitió que, inicialmente, el patrocinio era por 15 mil dólares, pero que después hubo una negociación y quedaron en 8 mil dólares, suma que el alcalde supuestamente le entregó a Flores el día que lo arrestaron. A cambio del supuesto patrocinio, las empresas de Milla aparecerían como patrocinadores de la gala y premiación de febrero del 2017.

La detención de Flores tuvo lugar el pasado lunes 19 de diciembre, en un conocido hotel de la capital salvadoreña, en momentos que, según la fiscalía salvadoreña, le hacían entrega del dinero pactado, acto que fue grabado en un vídeo de forma encubierta, según la fiscalía.

La fiscalía también ha señalado que ambos detenidos se hacían pasar por agentes de la DEA, la agencia estadounidenses de lucha contra las drogas, y que mostraron incluso una placa que llevaba consigo Flores, al momento de su detención.

Una placa de capellán

La supuesta placa que fue mostrada por las autoridades, sin embargo, no tiene ninguna inicial que se asemeje a la DEA.

“Eso es falso”, dijo Flores a la prensa sobre la supuesta placa. “La placa es de una capellanía” que, dijo el acusado, la recibió por ser miembro de la organización que la otorga.

En su defensa, Flores también dijo a la prensa que no descarta que haya grandes personajes de la política salvadoreña que estén detrás de su detención, por lo que podría ser una venganza política.

En este contexto, el ex-alcalde de San Miguel, Will Salgado, también se sumó a la acusación y ha amenazado a Flores con acusarlo judicialmente, por haberle intentado cobrarle 15 mil dólares para, supuestamente, arreglarle un problema con su visa estadounidense, hace dos años.

Viaje fue anunciado

Herbert Flores, hermano del acusado y funcionario del gobierno del Ejecutivo del Condado de Nassau, Ed Mangano, dijo a LTH que el viaje de su familiar a El Salvador fue anunciado y promocionado, porque iba con el objetivo de concretar el patrocinio de las marcas de las empresas del Sr. Milla, para una gala de premiación a personalidades que organiza el programa “Rafael Flores On the Record”, que el acusado presenta en el canal online Tribuna TV.

“Incluso uno de los galardonados, Paul Steiner, de la organización Democracia Limpia de El Salvador, ha dicho que se reunió con Rafael, horas antes del día de su detención, y que le había manifestado que era uno de los galardonados, y que en ningún momento le habló de pagos por la premiación”.

La Tribuna Hispana se contactó con Steiner para saber su versión, pero él dijo que no podía dar ninguna declaración, ya que actualmente hay una investigación en curso, sin afirmar o desmentir la reunión que tuvo con el acusado, antes que fuera apresado.

Le avisó a la policía que viajaría

Herbert Flores también señaló “otro elemento importante”, que las autoridades deberían considerar.

Rafael —quien en julio atrás logró llevar más de 600 chalecos antibalas que fueron donados a la Policía Nacional Civl (PNC)— le “avisó al jefe de la policía que iba a viajar a El Salvador en diciembre, solicitándole apoyo en seguridad en los días que iba a estar entrevistándose con los posibles empresarios patrocinadores y los galardonados”, dijo Herbert Flores.

Entonces, preguntó “¿Cómo es posible que sí quería extorsionar a alguien, quería tener la protección de la propia policía?”.

Sin acceso a las evidencias, lo que dice el abogado defendor

La Tribuna Hispana también se contactó telefónicamente con el abogado de Rafael Flores en El Salvador, el Lic. Edwin Vásquez, quien dijo que, en su opinión, “las pruebas que la misma fiscalía ha presentado (hasta ahora) no califican para tamaña acusación en contra de mi defendido”.

LTH: ¿Usted ha tenido acceso a las evidencias que la fiscalía ha presentado, supuestamente vídeos, audios y fotos, no cree que esas pruebas lo incriminen?

EV: “En realidad, no ha habido presentación de evidencias. Lo único que hay es un vaciado de las comunicaciones de los celulares de Rafael y, según la fiscalía, eso ha servido para la acusación. Pero vídeos y otros, no he visto, aunque creo que en todo caso saldrán a la luz durante el proceso”.

LTH: ¿Cuál es la situación actual de su defendido y de su co-acusado?

EV: “Ellos están en calidad de detenidos mientras siguen las investigaciones. En nuestro criterio hay varios elementos que no se han tenido en cuenta y que demuestran que no hubo extorsión como manifiesta la fiscalía”.

LTH: Para cuándo está fijada la siguiente audiencia, ya que en el pasado viernes 23 no pudieron presentarse debido a inconvenientes, según se supo.

EV: “Sí, ellos estaban citados para el viernes 23 de diciembre pasado, pero extrañamente no fueron llevados al juzgado. La policía adujo que no tenía transporte para hacerlo, lo que es muy raro; no quiero pensar que hubo alguna presión externa de tipo político para que esto suceda. Creo que para la próxima semana sabremos cuándo es la fecha de la próxima audiencia, mientras tanto seguimos preparando la defensa. Pero estamos ciento por ciento seguros que no hay delito y que lo probaremos en su momento”, señaló.

En los últimos años, Rafael Flores fue visto trabajando en campañas electorales para políticos, ligados al partido Republicano en Long Island, Nueva York, además de estar vinculado a una iglesia evangélica. Y desde febrero de este año conducía un programa de televisión online, denominado “Rafael Flores on the récord”, a través de TribunaTv.com, que vende espacio a productores independientes.

Aun cuando este proceso recién se inicia, la etapa investigativa por parte de la fiscalía tomará unos seis meses. La clave del caso parece estar en las evidencias que, por ahora, guarda la fiscalía y que, según los entendidos, tendrán que ser públicos en algún momento para saber la verdad de los hechos.