La recuperación del abuso de sustancias y los trastornos mentales

Por Wayne Hall, Sr.

Alcalde de la Villa Incorporada de Hempstead

Antes de entrar al tema principal de la columna de esta semana, me gustaría hacer frente a los horribles acontecimientos ocurridos en Nueva Jersey y Nueva York, durante el pasado fin de semana.

Aunque evidentemente es muy pronto para saber exactamente lo ocurrido, una cosa es clara: Actos despreciables como estos nunca serán tolerados en suelo norteamericano. Ellos nunca serán tolerados y nunca tendrán éxito. La determinación estadounidense no va a vacilar, nuestro espíritu no se verá amilanado.

Es un milagro que nadie murió como resultado de estos actos, pero esto no hace que el incidente sea menos deplorable. No tengo ninguna duda de que los autores serán llevados ante la justicia rápidamente. A los heridos, por favor, acepte mis más sentidas condolencias, y les deseo pronta mejoría.

Conocimiento y comprensión

Cada septiembre, el país hace una pausa para reconocer el Mes Nacional de la Recuperación. Creado por la Administración de Servicios de Salud Mental y el Abuso de Sustancias, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El Mes Nacional de la Recuperación tiene como objetivo aumentar el conocimiento y la comprensión del uso de sustancias y los trastornos mentales, y ayudar a que las personas se recuperan de estos males.

Para reconocer esta importante causa, miembros de la Villa de Hempstead se reunieron en la alcaldía el pasado lunes, para participar en un programa del Mes de la Recuperación. Los asistentes compartieron experiencias personales sobre el tratamiento de enfermedades mentales, adicción a las drogas y el alcohol, y la recuperación de una enfermedad mental o adicción que afectan a muchos estadounidenses en todo el país.

La villa participó con la comunidad en distintos debates con líderes locales, en diferentes tratamientos para las enfermedades mentales y abuso de sustancias, y rendimos tributo a los que han dedicado su trabajo a la promoción y desarrollo de tratamientos para estos males. También se ofreció orientación y apoyo a las personas que aún se recupera de estos males, a través de las sesiones de grupo y discusiones.

No debe ser “una vergüenza”

Pasamos mucho tiempo compartiendo con la comunidad y, desde luego, como una sociedad avocados a la defensa de la aptitud y la salud física, luchando contra enfermedades crónicas como la obesidad. Hacemos esto porque es muy importante, de hecho, el futuro de todos nosotros depende de eso.

Sin embargo, no pasamos suficiente tiempo para tratar de educarnos sobre los problemas de salud mental. Un resultado directo, por desgracia, es que muchas enfermedades de salud mental llevan consigo un estigma muy fuerte e injustificado. Esto representa una terrible realidad. La verdad es que no debe ser “una vergüenza” sufrir de depresión o adicción, es como adquirir bronquitis o neumonía.

Es mi creencia que nuestra sociedad podría obtener innumerables beneficios si luchamos juntos para romper los estigmas detrás de las enfermedades mentales y las adicciones, luchando juntos para lograr que la gente se beneficie del tratamiento y la atención porque es su derecho. Este mes de septiembre, unámonos a la Villa para reconocer el Mes Nacional de la Recuperación.

Sinceramente,

Wayne