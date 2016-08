La seguridad vehicular en el regreso a clases

Por Wayne Hall, Jrs.

Alcalde de la Villa de Hempstead

Antes de llegar al tema principal de esta columna, me gustaría compartir algunas noticias personales con usted. El viernes pasado, fui sometido a una operación de trasplante de riñón que fue exitoso. Como muchos de los que me siguen en las redes sociales ya saben, fui operado por unos verdaderos profesionales de la salud; apoyado en cada etapa del camino por mis queridos amigos, pero por sobre todo por mi maravillosa esposa Derrah y el resto de mi familia; ahora me siento mejor que nunca, listo para hacer frente a los retos que están por venir con una renovada salud y mucho vigor. A todos los que me han apoyado durante todo el proceso, me gustaría darles las gracias.

De Regreso a Clases

Aunque es posible que a los niños de nuestra villa no les guste mucho el regreso a clases, es un gran momento del año. Las posibilidades son infinitas, las viejas amistades son renovadas y el espíritu de la educación se impregna nuestra cultura.

Sin embargo, el regreso a clases también significa que hay un aumento sustancial en el tráfico en nuestras carreteras, con los autobuses escolares llenos de niños, estudiantes de la escuela secundaria que manejan a la escuela, y nuestros maestros que vuelvan a trabajar; eso significa que, ahora más que nunca, es importante que practiquemos nuestras técnicas de manejar en forma segura.

Teniendo en cuenta que nuestros amigos del Departamento de Policía de Hempstead han puesto en marcha la campaña “Escuelas abiertas, manejemos con responsabilidad”. Todos los que manejan “tienen la responsabilidad de tener especial cuidado durante esta temporada especialmente por nuestros jóvenes “, es lo que dijo el jefe la Policía Michael McGowan.

La campaña insta a los conductores a tener especial cuidado en las zonas escolares, manteniendo su velocidad en o por debajo del límite permitido, estar preparado para detenerse a tiempo y prestar mucho cuidado a ambos lados de la calle, cuando los autobuses escolares están con las luces rojas de alto, como es requerido por el estado de Nueva York ley.

Consejos de seguridad

Para ayudar a proteger a los niños, el Jefe de la policía McGowan ha ofrecido los siguientes consejos de seguridad para los peatones de la región, presentados por nuestros afiliados locales de la AAA:

• Mira todos los lados antes de cruzar la calle

• Cruza solamente en las esquinas

• Obedecer a nuestros policías, guardias de cruces escolares y a las señales de tránsito

• Estar alerta con los autos que giran en las esquinas

• Tenga especial cuidado con mal tiempo

• Juegue lejos del tráfico.

“Cientos de niños de corta edad mueren cada año a causa de accidentes vehiculares y/o miles más resultan gravemente heridos”, agregó McGowan. “Los niños tienden a correr un mayor riesgo durante el periodo del regreso a la escuela, porque están pensando más en reunirse con sus antiguos compañeros y en sus nuevos maestros, que ver los vehículos y camiones en las carreteras, así que por favor estén atentos para seguir los consejos de seguridad”.

Si quiere saber más lo que está pasando en Hempstead, incluyendo información sobre las organizaciones locales para jóvenes y sus familias, visite www.villageofhempstead.org. O si tiene alguna queja o una inquietud, puede comunicarse con nuestro VillageLine llamando al (516) 478-6333 de 8 a.m. a 4 p.m., también puedes descargar en tu Android o iPhone el App VillageLine y mande un texto con su inquietud. Me he comprometido a servirle y trabajar para resolver cualquier preocupación y hacer de nuestra villa un lugar para vivir, trabajar y criar una familia.

Sinceramente,

Wayne