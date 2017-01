Las comunidades de inmigrantes se preparan para el gobierno de Trump

By luis

Por Patrick Young, Esq.

El mes pasado, los inmigrantes, preocupados de que tras llegada de Donald Trump a La Casa Blanca, comenzarían las incursiones a gran escala de ICE, empezaron a llamar a las organizaciones locales de servicios legales como CARECEN y Catholic Charities.

La pregunta era cómo debían dejar arreglado el cuidado de sus hijos nacidos en Estados Unidos si los padres (indocumentados) eran arrestados en sus lugares de trabajo.

“¿Cómo puedo establecer una cuenta bancaria para que mis hijos puedan tener un dinero si soy deportado?”, preguntó un inmigrante a un asistente legal de CARECEN en diciembre pasado.

Los padres inmigrantes están temerosos de lo que les puede pasar a sus hijos y qué hacer sí son arrestados. A los niños se les está diciendo que vecino o amigo se convertirá en su guardián o si el niño acompañará a su padre cuando sea deportado a su país de origen.

Naufragio de los sueños

Durante los últimos dos meses, los jóvenes con autorizaciones de trabajo —beneficiarios del DACA— han estado llegando a las oficinas de Make the Roads y CARECEN en Brentwood, para obtener asesoramiento sobre el alivio migratorio alternativo para el que podrían ser elegibles, sí Donald Trump cumple con su promesa de terminar con el programa DACA, en su primer día en el cargo como presidente. Algunos han llegado llorando, otros simplemente parecen estar conmocionados. El optimismo que sentían por su futuro se ha transformado en pavor, por el naufragio de sus sueños.

Temor por el fin del TPS

Estos “Dreamers” no son los únicos inmigrantes con estatus legal preocupados por los cambios en la política. Hay rumores de que Donald Trump no renueve el Estatuto Temporal de Protección (TPS) para salvadoreños y hondureños al final del año.

Mientras que el presidente entrante no ha dicho nada todavía sobre el TPS, hay aproximadamente 10,000 residentes en Long Island que dependen del TPS, para seguir viviendo legalmente en Estados Unidos. Todos los que cuentan con ese TPS ha estado en el país por más de quince años, legales, y algunos han vivido aquí durante décadas —son propietarios de sus casas y tienen trabajos establecidos desde hace tiempo. Si pierden sus permisos de trabajo dentro de un año, entonces los empleadores perderán a un grupo trabajadores muy valiosos, perderían sus casas, y los niños nacidos en Estados Unidos enfrentarían la pérdida de sus padres.

Los negocios son afectados

Incluso ahora, antes de que Homeland Security y ICE hallan hecho algo, las empresas en los vecindarios de inmigrantes reportan bajas en sus ventas. El dueño de un negocio me dijo que la gente tiene miedo de perder su estatus y sus trabajos, y no está gastando su dinero en anticipación de que el DACA y el TPS puedan terminarse.

También hay mayor desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes. El anuncio del Sheriff del Condado de Suffolk, de que los inmigrantes serán mantenidos en la cárcel sí ICE se lo solicita, ha aumentado el temor de que la policía esté cooperando con ICE más ampliamente. El condado de Suffolk tiene un historial de haber cooperado con ICE en las deportaciones. Los esfuerzos de los últimos seis años para aumentar la confianza entre la policía y la comunidad, están siendo cuestionados por las acciones del sheriff.

Y ambos condados podrían tener una relación más antagónica con los inmigrantes si el nuevo presidente los amenaza con quitarle alguna ayuda federal, sí protegen los derechos de los inmigrantes.