Los asesinatos de tres adolescentes son un llamado a la acción

Por Lux Fer

Es sorprendente que tres adolescentes, dos mujeres y un hombre, hayan sido asesinados en Brentwood y Hempstead, en tanto que el llamado a la justicia, la captura de los responsables y su enjuiciamiento, va mucho más allá de enfrentar el problema y no podemos ignorarlo.

En Brentwood, en el Condado de Suffolk, fueron asesinadas Nisa Mickens, quien iba a cumplir 16 años el día siguiente que hallaron su cadáver, y Kayla Cuevas, de 16 años.

La policía ha reportado que Cuevas tuvo un desacuerdo con miembros de la pandilla MS-13, en su escuela High School’s Ross Center, en Brentwood. Es posible que los homicidios estén relacionados con la rivalidad entre pandillas.

En Hempstead, en el Condado de Nassau, Joshua Guzmán fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en la zona conocida como el “Triángulo de Linden”, un área donde han ocurrido varias muertes relacionadas con las pandillas. El joven fue visto con dos sujetos poco antes de su muerte.

¿El miedo es enorme?

A veces, a ciertos residentes y políticos electos no les importa mucho o nada las noticias de asesinatos en las comunidades afectadas por la pobreza, la violencia y las pandillas. Parece que estuvieran acostúmbranos y que no hay mucho que hacer.

Las chicas, por ejemplo, murieron a causa de brutales ataques con golpes y cuchillos. ¿Nadie escuchó los gritos? Las autoridades policiales dicen que no hubo llamadas al 911 desde el área donde fueron encontrados los cadáveres.

¿El miedo a las pandillas tiene enormes dimensiones?

Las disputas entre los pandilleros por territorio, poder, orgullo y dinero, no solo causan muertes entre ellos, sino también entre víctimas inocentes atrapadas en sus acciones homicidas. ¿Hasta cuándo?

¿Por dónde comenzar?

¿Las pandillas pueden ser erradicadas? Cualquiera en su sano juicio diría que sí. En la realidad, sin embargo, la tarea es descomunal, al margen que ha sido desatendida por casi tres décadas.

Pero hay que comenzar por algo. Y se debe comenzar con una la tolerancia cero de los padres cuando ven que sus hijos se relacionan con las pandillas, de los miembros de la comunidad que se quedan en silencio cuando se produce estos crímenes, de la policía que deben dirigir los recursos para reducir este tipo de violencia.

De hecho, no es la primera vez que ocurren este tipo de asesinatos y aunque la justicia ha castigado duramente a los responsables de crímenes del pasado, los castigos penales, al parecer, no sirven para disuadir a otros sujetos de cometer crímenes similares.

Es más ¿cómo se pueden erradicar a las pandillas incrustadas en las escuelas desde hace décadas? Un reportero de este semanario ha sido testigo de ello desde la década de los 1990’s. ¿Qué hacen las autoridades educativas, los políticos electos, y al fin y al cabo, los propios padres de familia?

“Una estrategia integral”

“Ni la policía, ni los maestros, ni los funcionarios electos pueden criar a los niños de uno. Esto comienza en el hogar y se necesita que los padres estén motivados para buscar ayuda si están teniendo problemas con sus hijos”, dijo el Asambleísta Phil Ramos, y no le falta razón.

Steve Bellone, el Ejecutivo del Condado de Suffolk, ha dicho que debe haber “una estrategia integral”, para combatir a las pandillas, “que no sólo de base en la aplicación la ley, sino también se centre en darle poder a la comunidad y a los jóvenes”.

“Cuando sucede algo como esto, usted tiene que dar un paso atrás y hacer un balance de lo ¿qué estamos haciendo a través de las juntas escolares, en la comunidad, en el condado y en todos los niveles de gobierno? ¿Qué estamos haciendo, y que podríamos hacer mejor?”, dijo. “Debido a que es obvio que tenemos que hacer más. Es evidente que necesitamos ser mejores”.

Pero hay que empezar, ¡ya!