Los impuestos a la propiedad en Nassau: Sino reclamas, pagarás muchas veces más

La diferencia entre reclamar y no reclamar las tasaciones de las propiedades en el Condado de Nassau, para el pago de impuestos, ha hecho que Mangano cargue unos $1.7 mil millones más a los que no reclamen.

Redacción LTH

El programa de tasación de propiedades para el cálculo de los impuestos a la propiedad, elaborado bajo el gobierno del Ejecutivo del Condado de Nassau, Edward Mangano, comenzó hace siete años y la consecuencia ha sido la creación de dos sistemas diferentes —separados y desiguales—, donde los propietarios que no han reclamado la valoración de sus casas, están pagando la cuenta de los que sí han reclamado con éxito, según lo ha revelado una investigación del diario Newsday.

Uno de los sistemas cubre el 61 por ciento de los dueños de propiedades residenciales y comerciales del condado, quienes apelaron las tasaciones de sus propiedades desde el 2010. El resultado ha sido que, para ellos, el recibo de impuestos solo ha subido $466, o 5 por ciento, en los últimos siete años, con prácticamente cuatro de cada cinco apelaciones a favor del propietario.

El otro sistema cubre el 39 por ciento de los dueños que no han reclamado. Y por eso el impuesto promedio para ellos ha subido siete veces más —$2,748, o 35.7 por ciento.

Estos hallazgos están documentados en una serie de estudios de datos realizados por el diario Newsday y que proporcionan uno de los análisis más completos del sistema de tasación de propiedades del condado jamás realizado.

Castigando a los que no apelan

La investigación expone un sistema oculto que castiga con más dureza a los jubilados y los residentes menos ricos, que son los menos propensos a apelar el valor de sus propiedades, y que refleja los cambios dramáticos realizados por el condado en la distribución de los impuestos entre las propiedades de mayor valor y el resto, según el Newsday.

Los análisis reflejan que hubo un cambio de al menos 1,700 millones de dólares en impuestos durante siete años, transferidos de aquellos que apelaron con éxito sus tasaciones a quienes no lo hicieron y, para el colmo, benefició mayormente a los ricos.

El estudio descubrió que sólo el 10% de los reclamos —de las propiedades que valían 1 millón de dólares o más antes de sus reevaluaciones, es decir de las familias más ricas del condado— recibieron casi la mitad del beneficio tributario.

A favor de los más ricos

En otras palabra, más de $790 millones en impuestos que habrían tenido que pagar los dueños ricos de estas propiedades fueron transferidos, abrumadoramente, a las propiedades de menor valor, dando como resultado que los dueños de miles de casas y edificios de oficinas de un millón de dólares o más, pagan menos impuestos hoy que hace siete años.

Los funcionarios del condado de Nassau no cuestionaron los resultados del análisis de Newsday, al ser cuestionados sobre el tema. Y Mangano, incluso, defendió sus reformas como una forma de reducir los costos del sistema de tasación de propiedades del condado y evitar que aumenten la deuda del condado. Él estima que las reformas ahorraron al condado entre 20 y 30 millones de dólares anuales.

“Cada uno de los contribuyentes se ha beneficiado”, dijo, muy suelto de huesos. Pero no dijo nada, al menos al Newsday, acerca de la transferencia de impuestos a favor de los ricos.

Las enormes diferencias

Los efectos de reclamar la tasación de una propiedad son evidentes en las tres clases de propiedad del condado incluidas en los análisis del Newsday.

En la clase residencial, que incluye viviendas privadas y edificios de condominios de poca altura, la brecha entre las propiedades que apelaron y las que no, era incluso mayor que entre todas las propiedades; las facturas promedio de impuestos de las propiedades que apelaron con éxito aumentaron $431 o 5%, en promedio, mientras que los impuestos a las propiedades que no apelaron en esta categoría aumentaron $2,738 o el 36 por ciento. De hecho los cobros reales varían alrededor de este rango en cada propiedad en particular.

Un alza de hasta el 60 por ciento

En la categoría que incluye las cooperativas y edificios de condominios de gran altura, las facturas típicas en las propiedades que apelaron aumentaron apenas $202 o 4 por ciento en comparación con los $2,299 o 60 por ciento para las propiedades que no apelaron. En la categoría final que abarca las propiedades comerciales, la brecha entre los dos grupos fue de $588, pero ese número no incluye reembolsos que muchas de las propiedades reciben después de muchas batallas de varios años.

A 93,560 propiedades que no apelaron el alza fue más de $2,400

Mirando a todo el condado, las facturas de impuestos son más pequeñas para una cuarta parte de las propiedades de Nassau de lo que eran hace siete años después de apelar. Entre ellos hay cerca de 11,000 propiedades valoradas por el condado en más de $1 millón o más, antes de que sus tasaciones fueran reducidas, incluyendo casi 8,700 casas unifamiliares.

En el otro extremo hay 93,560 propiedades que no apelaron, con aumentos que superan los $2,400, incluyendo más de 6,400 propiedad de jubilados y discapacitados con una variedad de exenciones de impuestos a la propiedad.

Para mantener al gobierno

En conjunto, las apelaciones exitosas produjeron 670,456 reducciones y más de $37 mil millones en valor reducidos para el cobro de impuestos. Esto hizo que el gobierno de Mangano gravara el valor restante a una tasa impositiva más alta —a las propiedades que no reclamaron— para mantener sus presupuestos. Es decir, que los que no reclamaron terminaron pagando el alivio de los otros.

A medida que esas tasas aumentaban, las facturas de impuestos de aquellos que no apelaban y no recibían una reducción saltaban mucho más que las que sí lo hacían. El cambio en el primer año fue de $137 millones. El total acumulado creció a $346 millones al año siguiente, y alcanzó los $1.7 mil millones este año, de acuerdo a los estimados del Newsday.