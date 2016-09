Pobre Democracia: Solo 10% de votantes en elecciones primarias demócratas en el 3er Distrito de la Asamblea Estatal de NY

By luis

Por: Francisco Manrique / LTH

Aunque se diga que la democracia es la participación del pueblo en las elecciones para elegir a sus representantes, no siempre refleja la voluntad de los electores, como quedó demostrado en las recientes elecciones primarias del Partido Demócrata, del pasado martes 13 de septiembre.

En la elección por el 3er. Distrito al Senado Estatal, conformado por áreas de Islandia, Central Islip, Patchogue, Brentwood, Ronkonkoma, Sayville, Shirley y Mastic Beach, resultó ganador el joven estudiante de leyes John M. de Vito Jr., con 1,173 votos, dejando en segundo lugar al veterano político Joseph Fritz con 898 votos y en tercer lugar al conocido ex-legislador del condado de Suffolk, Rick Montano, con 813 votos.

Aunque, en este caso, lo nuevo por conocer se impuso a la veteranía y la experiencia política, la diferencia a favor del ganador fue de menos de 200 votos. Esto, ciertamente, reflejo una pobre asistencia de los electores demócratas, sin restarle méritos al ganador, quien se enfrentará nada menos que al republicano Tom Croci, ex-supervisor del Town de Islip, y de quien se dice es el favorito para continuar como senador estatal.

Solo el 10% de votantes

En la lucha por la nominación a candidato demócrata por el 6to. Distrito de la Asamblea Estatal de Nueva York, el actual titular Phil Ramos sigue demostrando que es un “hueso duro de roer”. El ex detective de la policía de Suffolk obtuvo 1,916 votos, lo que representó el 72.77%, contra Giovanni Mata, quien solo alcanzó 710 votos, casi el 27% del total, que fueron un poco más de 2,600 electores, que no representa ni el 10 por ciento de los 29 mil votantes demócratas hábiles para votar.

En otras palabras, más del 90 por ciento de los electores no tuvieron interés en participar. Sin embargo, hay que anotar que estas cifras de participación pueden elevarse en las elecciones de noviembre, en el que habrá elecciones presidenciales y tradicionalmente suele congregar una mayor participación.

Lecciones de una derrota

Aunque publicó un escueto saludo en FB sobre los resultados negativos en las primarias, Giovanni Mata quizá tuvo tiempo para una reflexión más profunda, que es lo que LTH le preguntó sobre las elecciones.

LTH: ¿Qué lecciones te deja esta reciente experiencia en que pierdes la nominación ante el Asambleísta Phil Ramos?

Giovanni Mata: “Al ser la primera vez que pude participar como candidato oficial y estar en la boleta para la Asamblea Estatal por el Sexto Distrito, me deja la plena satisfacción de haber tomado la decisión de postularme. Las lecciones aprendidas son simplemente ratificar el sucio rol que la oposición jugó en la campaña, incluyendo mentiras sin evidencias, gracias a los miles de dólares del partido y de grupos simpatizantes en favor de mi opositor. También aprendí a confirmar el descontento del pueblo, evidenciado en la poca asistencia a las urnas. Sin embargo, creo que el reto es lograr la participación de más de 29,000 votantes demócratas inscritos en el distrito”.

LTH: ¿Cuál será tu futuro político, piensas en lanzarte como independiente de todas maneras en noviembre, o quizá otra posición más adelante?

GM: “No voy a lanzarme como candidato independiente en noviembre, y por otro lado, considero que es muy temprano para considerar otras posiciones en el futuro. Ya en el momento preciso veré si seguiré en política o tomar otra decisión. Aunque debo decir que mi carrera política aun no comienza”.

LTH: Nunca aclaraste el tema de la recepción de fondos, de más de 320 mil dólares que, según documentos oficiales, se dio a tu campaña por el grupo “New Yorkers for Independent Action”, vinculado a los proyectos de las escuelas privadas.

GM: “Los reportes de mi campaña son públicos bajo mi comité político ‘Gio Mata for Assembly’, que reflejan las contribuciones y gastos de mi campaña. Mi campaña no tiene nada que ver con lo que cualquier otro grupo haga de manera independiente. Además, tengo entendido que el grupo en cuestión hizo campaña independiente para otros candidatos retadores y ninguno ganó las primarias. Eso refleja el arduo trabajo y el reto de ganar las elecciones a un incumbente, donde el partido tiene una base establecida de votantes con intereses creados, como los miembros de sindicatos entre otros”.

LTH: ¿Crees que los resultados recientes agudizan la división tan marcada que hay en la comunidad hispana del Distrito 6?

GM: “Los resultados obtenidos reflejan el reto de la poca participación de votantes en elecciones primarias. Y en cuanto a mis números, fueron el efecto de una campaña sucia de la oposición. Lo único que puedo agregar es que estoy muy agradecido con los votantes, mi equipo, los medios de comunicación y todos los grupos que apoyaron mi campaña”.