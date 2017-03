¿Qué pretende el Congresista King para que Trump visite Brentwood?

By luis

Por Alexandr Mondragón

El Congresista Peter King dijo que espera invitar al presidente Donald Trump a Brentwood, que pertenece a la jurisdicción de su distrito electoral, para que vea el impacto de la violencia de las pandillas, después de que varios miembros del MS-13 fueran acusados ​​por tres asesinatos cometidos en dicha comunidad, donde la mayoría de sus residentes son latinos y afro-americanos.

Durante una reunión telefónica celebrada el pasado miércoles 8 de marzo con sus constituyentes, una mujer de Brentwood, identificada como Rose Kelty, dijo que la comunidad había sufrido por años la violencia de pandillas y que Trump debería reunirse con los padres de las víctimas —algo que Trump ha realizado en actos públicos, para enfatizar su campaña de deportar a los inmigrantes indocumentados.

“Definitivamente lo mencionaré, hablaré con él al respecto y, si está bien con el departamento de policía y el ejecutivo del condado, intentaré convencer al Presidente de que salga”, respondió King en la conferencia telefónica.

En una entrevista publicada en la revista Time, en diciembre pasado, Trump se refirió a una portada del diario Newsday sobre los asesinatos de Brentwood que no habían sido resueltos en aquel momento.

Con la “ayuda” de Trump

El Comisionado de Policía de Suffolk, Timothy Sini, dijo que el departamento quiere eliminar a la MS-13, “y si el presidente nos puede ayudar a lograr ese objetivo, haré que eso suceda”.

Sini, quien fue nombrado por el Ejecutivo del Condado Demócrata de Suffolk, Steve Bellone, dijo que cuando se tiene la oportunidad de “involucrar a la persona más poderosa del mundo” en un asunto que preocupa a todos, se debería “aprovechar”.

Como se sabe, más de una docena de miembros del MS-13 fueron procesados ​​el 2 de marzo pasado por crímenes, incluyendo los asesinatos de dos adolescentes de Brentwood, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, y de José Peña Hernández.

De los acusados por los asesinatos, 10 son residente indocumentados, dos ciudadanos estadounidenses y uno residente legal, dijeron las autoridades federales.

Consulta para evitar fricciones

King dijo que conversaría con la policía local, líderes políticos, clero y grupos comunitarios antes de emitir una “invitación formal” a Trump. “No quiero crear fricciones innecesarias”, dijo. Y parece entender porque justos podrían pagar por pecadores.

En este contextos, la Legisladora Mónica Martínez, una demócrata de Brentwood, no ha querido comentar sobre una posible visita de Trump a la comunidad que ella representa, llamándola “hipotética”.

Walter Barrientos, coordinador de Long Island para Make the Road New York, una organización de derechos de inmigrantes sin fines de lucro, dijo que una visita de Trump dividiría a la comunidad y haría poco para traer “soluciones reales” a los problemas de la violencia de las pandillas.

Pandillas podrían migrar

Si bien la comunidad de Brentwood es afectada por el problema de las pandillas, desde la década de los 1990’s, y un sector de la comunidad vería con alivio su erradicación —aunque no es la única pandilla que existe en esa comunidad, hay otras pandillas latinas y afro-americanas—, el dilema es que si las autoridades federales de ICE comienzan a realizar redadas, otros residentes indocumentados que nunca han estado involucrados en crímenes, también podrían ser detenidos y deportados, como se ha visto en otros lugares del país.

Es más, como lo han dicho expertos policiales en otras ocasiones, una acción de la policía local y federal solo haría que “los pandilleros migren a otras comunidades”, trayendo como consecuencia la diseminación de las pandillas a otras comunidades que, por ahora, no están gravemente afectadas por este problema.

La influencia de King en las políticas de Trump

Tampoco hay que olvidar que, en diciembre del 2015, King aseveró, en la cadena televisiva Fox News y al diario Newsday, que el aumento de las pandillas en Long Island se había incrementado con la llegada de menores refugiados, que han estado llegando a EE.UU. desde Centroamérica en los últimos 3 años.

“Yo sé que en Long Island los números de incidentes por la pandilla MS-13 ha aumentado dramáticamente, debido a que la cifra de niños que entraron por la frontera también se incrementó”, aseveró King, quien respaldo a Trump como candidato.

Y es en ese sentido que el gobierno de Trump, al parecer, ha actuado bajo las apreciaciones de King, reflejado en sus nuevas políticas para reducir la presencia de los menores y las familias de refugiados centroamericanos —deportándolos inmediatamente si cruzan la frontera y reduciéndoles la oportunidad de obtener refugio o asilo a los que ya están aquí.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del gobierno de Estados Unidos, tenía registrado solo en el 2016, más de 2,600 menores no acompañados indocumentados viven en Long Island. En el 2015, fueron más de 1,000; y en el 2014, más de 3,000. Mientras que en el 2017, ya van más de 1,000. Estos hacen un total de casi 8,000, la mayoría de ellos centroamericanos.