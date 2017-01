Rechazan acciones del Sheriff de Suffolk contra indocumentados

By luis

Por: Francisco Manrique/LTH

La nueva política del Sheriff de Suffolk, Vincent DeMarco, quien desde diciembre pasado ha comenzado a entregar a ICE a los inmigrantes indocumentados detenidos en las cárceles del condado, tuvo un fuerte rechazo en un fórum de organizaciones comunitarias celebrado el pasado domingo 8 de enero, en la Iglesia Unitaria Universalista de Nassau, según señaló Alejandra Sorto, directora de la Mesa Cívica de Long Island.

“Estamos en contra de lo que él ha declarado, que está colaborando con ICE reteniendo a inmigrantes indocumentados, por eso queremos hacerle llegar nuestro mensaje en contra de esa postura que rechazamos”, señaló Sorto.

Una de las acciones que vienen llevando a cabo contra la medida, agregó Sorto, es el llenado de tarjetas (postales) que harán llegar al Sheriff DeMarco, en el que se expresa un total rechazo a las acciones emprendidas en contra de la comunidad inmigrante.

Políticos sin pronunciamiento

Sorto lamentó que hasta el momento ningún político local se haya pronunciado respecto de las acciones del Sheriff DeMarco, que también cuenta con el apoyo del Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone.

“Nosotros como organización estamos monitoreando las acciones de todos los políticos electos del área, legisladores, asambleístas, congresistas, tanto de Nassau como de Suffolk, y no apoyamos a ningún partido en especial, pero vamos a reunirnos con ellos a fin de saber cuál es su posición para determinar qué acciones vamos a seguir”, declaró Sorto.

Refiriéndose a los políticos electos locales, tanto al Asambleísta estatal Phil Ramos, así como a la Legisladora del condado de Suffolk Mónica Martínez, Sorto dijo que hasta el momento no se han pronunciado sobre este tema.

“No se han reunido con nosotros, ni tampoco sabemos su posición al respecto, y esperamos podamos reunirnos pronto, como con otros políticos también”, señaló.

Fiscal: Protegiendo a las víctimas

Sorto destacó la presencia en el fórum de Madeline Singas, la Fiscal del Distrito de Nassau, quien se comprometió, a través de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, a proteger a víctimas de ataques racistas y discriminación.

“Protegeremos los derechos de cualquier individuo que sea victimizado y apoyaremos a las víctimas y testigos a salir a la luz. Dejaremos algo claro: los derechos de cualquier grupo que sea atacado en el Condado de Nassau serán protegidos. Estamos acá para ustedes”, declaró la Fiscal Singas.

Nassau también colabora con ICE

No obstante, el Sheriff del Condado de Nassau también está aplicando la misma política de retener a los inmigrantes arrestados solicitados por ICE, y ser entregados a los agentes federales para su proceso de deportación.

El ICE tiene como prioridad de deportación, en teoría, a personas con un historial extenso de violaciones migratorias, personas con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014. No obstante, cualquier indocumentado que sea detenido por una ofensa menor y termine en la cárcel de un condado, incluso mientras sólo está detenido y no condenado, puede ser detectado y solicitado por ICE para ser arrestado y posteriormente deportado.