Salvadoreño-americano quiere ser Alcalde de la Villa de Hempstead

Por: Francisco Manrique/LTH

“Los únicos que podemos cambiar lo que está sucediendo en Hempstead, somos los votantes hispanos”, dice el salvadoreño-americano Henry Salgado quien, a sus casi cuarenta años, está dispuesto a cambiar la historia de la Villa de Hempstead, al lanzarse como candidato a la alcaldía de un poblado que ha sido el bastión de los salvadoreños por casi cuatro décadas y quienes constituyen la mitad de los residentes locales.

El lanzamiento de la candidatura tuvo lugar el sábado 14 de enero pasado, en un conocido restaurant de Hempstead, en medio de allegados, familiares y amigos, ante quienes Salgado anunció su lanzamiento oficial como candidato para Alcalde de Hempstead, en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 21 de marzo.

“Esta semana presentaremos las firmas requeridas ante la Junta Electoral de Nassau, lo que oficialmente será mi inscripción como candidato”, dijo Salgado a La Tribuna Hispana.

No obstante, a Salgado le espera una dura tarea de convencimiento a los votantes latinos en general, para poder salir airoso ante el actual alcalde Wayne Hall, un demócrata, quien corre por su tercera reelección y al republicano Don Ryan, actual concejal de la villa.

A tomar la rienda del destino

Y aunque sabe que no la tiene fácil, lejos de amilanarse, Salgado dice que ha llegado el momento de que los hispanos tomen la rienda de su propio destino.

“Vivo muchos años aquí y cada cuatro años, cuando hay elecciones, sucede lo mismo. Tenemos representantes que no nos representan y tampoco hacen nada por nuestra comunidad. Por eso creo que ha llegado el momento de que un candidato hispano gane con los votos hispanos, tenemos la fuerza de los votos nuestros. Hasta ahora solo hemos tenido concejales electos, pero ya es hora que uno de los nuestros lidere ese cambio desde arriba”, dijo Salgado a LTH.

Según Salgado, el apoyo al actual alcalde ha ido descendiendo y eso se muestra en la votación conseguida en las dos últimas elecciones.

“Wayne Hall ganó la última elección con solo 1,683 votos, y en la anterior un poco más de 2 mil, siendo la primera vez con 2,500 votos. Eso significa que la gente ya no confía en él. En la Villa de Hempstead hay más de 5 mil votantes latinos inscritos y aptos para votar, por eso digo que tenemos los votos que pueden cambiar la historia. Solo tenemos que animar a nuestra gente que salga a votar”, agregó.

Y los nuevos ciudadanos que no estén inscritos como votantes en la Villa, todavía pueden hacerlo hasta el 10 de marzo inclusive.

Critica a Wayne Hall

Una de las razones del poco interés de la comunidad hispana en salir a votar, dice Salgado, es que la gente ve siempre a los mismos corriendo para esos puestos.

“Esta vez será diferente, porque es uno de los nuestros quien quiere llegar a ser el líder del cambio y porque el actual alcalde nos decepcionó. No nos tiene en cuenta para nada. La Villa recibe millones de dólares por los impuestos que pagamos como residentes y nadie sabe a dónde va a parar ese dinero. Los servicios siguen siendo malos y peor aún la violencia que se acrecienta en nuestras calles. Están maquillando cifras y reportes sobre la verdadera realidad de la violencia y criminalidad en la villa, eso es tapar la realidad de lo que está sucediendo verdaderamente”, señaló.

Se necesita “una visión fresca”

Agrega que el proyecto de la Renovación del Downtown de la Villa de Hempstead, del cual se enorgullece el alcalde Hall, solo favorecerá a las personas quienes tienen más dinero y no a la comunidad.

“Todos queremos una villa mejor y renovada, pero no era necesario traer una empresa de otro estado para que lo desarrolle. Y como dije antes, nadie sabe a dónde va tanto dinero que no lo usan para mejorar los parques, las calles, los negocios”, señaló Salgado.

“Hay dinero, lo que no hay es una visión fresca para mantener buenos servicios para sus residentes. Han llegado hasta el colmo de tratar de favorecer a la corporación que va a construir los nuevos edificios, que serán más de 30, exonerándoles de impuestos por 10 años. Qué va a pasar ahora, alguien va a tener que pagar esos impuestos, y serán los residentes y negocios los que tendrán que pagar más impuestos en el futuro porque se van a incrementar de seguro”, puntualizó.

Experiencia de vida

Preocupado por los temas comunitarios, Salgado señaló que siempre ha estado vinculado a organizaciones cívicas locales. Actualmente trabaja en la Legislatura del Condado de Nassau como coordinador y enlace con la comunidad, y ha aprendido cómo funciona el sistema público.

“Desde hace cinco años estoy al tanto de lo que sucede en los gobiernos locales y me decidí a lanzarme en este objetivo, porque estoy seguro que nuestro tiempo ha llegado. Tengo el apoyo de mi familia, de varias organizaciones, como la Asociación de Pastores Evangélicos, la Asociación de Negocios Hispanos y sindicatos, que han ofrecido apoyarme en este esfuerzo. Pero nuestra tarea será empezar a tocar puertas y convencer a nuestra comunidad que hay que salir a votar y tener por fin en Hempstead a un representante nuestro como alcalde”, declaró el aspirante.

Un inmigrante salvadoreño “tirado para adelante”

Originario de San Miguel, El Salvador, Salgado llegó a Estados Unidos en 1991, cuando tenía 15 años y es parte de la diáspora salvadoreña que llegó a este país a causa de la guerra civil salvadoreña que ocurrió entre 1980 y 1992.

“He vivido lo que todo inmigrante pasó, llegué por la frontera con mi hermano, sorteando peligros y hasta casi perdí la vida cuando un río me arrastró. Felizmente mi hermano me salvó de morir ahogado”, relató Salgado su aventura, como la otros tantos millones de compatriotas suyos que han llegado y siguen llegando a EE.UU.

Salgado relató que primero llegó a Jamaica, Queens, y “luego vine a Long Island, viviendo primero en Westbury. En 1999 me mudé a Hempstead, donde vivo actualmente vivo con mi esposa y cuatro hijos”.

Como todo inmigrante “tirado para adelante”, dice que trabajó cortando grama, como lavaplatos en un restaurant, hasta que consiguió empleo en construcción.

“Logré certificarme como constructor y junto a mi hermano fundamos una empresa de construcción que llegó a tener 37 trabajadores, y dábamos trabajos a otras pequeñas empresas. Facturábamos casi un millón de dólares mensuales, hasta que nos separamos y nos dedicamos al negocio inmobiliario cada quien por su cuenta”, relató.