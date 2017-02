Una “Noticia Falsa” sobre el despedido de trabajadores que protestaron

Redacción LTH

El dueño de una cadena de delis en Long Island negó el reportaje de una televisora en castellano, donde se dijo que él había despedido a más de dos docenas de trabajadores de su negocio en Greenvale, después de que no se presentaran a trabajar el jueves 16 de febrero, para protestar en el “Día Sin Inmigrantes”.

El Noticiero Telemundo, de Nueva York, informó que el Ben’s Kosher Delicatessen Restaurant & Caterers despidió a los 25 empleados que boicotearon el trabajo, para participar en el “Día Sin Inmigrantes”, una protesta a nivel nacional contra la políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Otros medios hicieron eco del informe de la cadena de televisión en español, clonando la información.

Sin embargo, los despidos nunca sucedieron, según el dueño del deli Ronnie Dragoon y una declaración publicada en el sitio web de la compañía y su página en Facebook.

“No despedí a nadie por la protesta”, dijo Dragoon al diario Newsday.

Apoyó a sus trabajadores

La empresa, que también tiene tiendas en Carle Place, Woodbury y Bayside, dijo en su comunicado que había publicado un aviso para los trabajadores el 15 de febrero “expresando su apoyo a sus derechos humanos” y pidiéndoles que informen si iban a trabajar al día siguiente.

Dragoon dijo que 21 trabajadores estuvieron ausentes el jueves, 19 de ellos, aparentemente, habían tomado parte en la protesta. Dragoon dijo que sólo despidió a un trabajador después de que éste amenazó a un gerente y a otros trabajadores que no respaldaban la protesta. “Mi obligación como empleador es proveer un ambiente seguro”, dijo.

Él también les dio el día libre a dos empleados temporales que no trabajaron ese día.

Los trabajadores que aparecieron brevemente en el reporte de Telemundo, no pudieron ser contactados para hacer comentarios, y los defensores de los inmigrantes y trabajadores locales dijeron que no habían estado en contacto con ellos.

Un empleado causó disturbio

Un portavoz de la policía de Nassau confirmó una llamada desde el deli de Greenvale, el viernes 17 alrededor de las 10:40 a.m., por un disturbio que involucraba a un empleado, molesto por haber sido despedido. No se realizaron arrestos.

La protesta “Un Día sin Inmigrantes” surgió de una campaña de medios sociales que causo ausencias de trabajadores y cierres de negocios en todo el país, aunque el esfuerzo no fue respaldado por grupos locales que defienden a los inmigrantes.

Anita Halasz, directora ejecutiva de Long Island Jobs With Justice, dijo que su organización no estaba al tanto del caso de Greenvale. Solo había escuchado de un empleado local de una pizzería que afirmaba que había sido despedido por la protesta de los inmigrantes.

En la deli de Greenvale, Dragoon dijo que 8 de los 19 empleados que faltaron al trabajo habían regresado y los tiene empleados.

“Triste” por ataques injustificados

Sin embargo, Dragoon dice que él ha sido atacado con cientos de mensajes y publicaciones en línea, de gente molesta por los despidos reportados.

“Es un día triste para mí porque soy progresista y es hiriente… Tenían derecho a protestar”, dijo Dragoon.

Galaad Bonilla, de 37 años, un inmigrante salvadoreño, empleado como camarero en Ben’s, en Greenvale, no faltó a trabajar. Él dijo que algunos trabajadores habían vuelto y estaban trabajando de nuevo, pero otros no volvieron después de la protesta porque pensaron que habían sido despedidos.

Dragoon dijo que volvería a recibir a quienes aún no han regresado a trabajar.