El 2016, en Broma y en Serio

By luis

Por Alexandr Mondragón

1. Otra vez ganó el Colegio Electoral y no pasa nada

En tan solo 16 años del Siglo XXI, el candidato menos popular en una elección presidencial ha sido electo presidente de Estados Unidos. La primera vez ocurrió en el 2,000, cuando el republicano George W. Bush fue electo presidente por el Colegio Electoral, tras ganar el disputado estado de Florida, a pesar de que su rival Al Gore, un demócrata, obtuvo el mayor número de votos en total. El 8 de noviembre del 2016 Hillary Clinton ganó el voto popular, obteniendo casi 3 millones de votos más que Donald Trump, pero fue éste quien ganó la presidencia al ganar varios de los estados clave que le daban una gran mayoría en el Colegio Electoral.

La reacción de los demócratas, el gobierno de Obama y los grandes medios de comunicación, sin embargo, fue acusar a Rusia de haber influido en la campaña electoral a favor de Trump con “noticias falsas” —en contra de Hillary, lo cual, aún si fuera cierto, no tuvo mayor efecto ya que ella ganó más votos—, para desacreditar la elección de Trump. Sin embargo, lo que no hicieron fue emprender un debate nacional sobre el obsoleto y arcaico sistema de elección a través Colegio Electoral, que debería cambiarse ya, para que las elecciones representen fielmente el voto de la mayoría. La ironía es que Estados Unidos dice ser el “Faro de la Democracia” y es virtualmente el único país del mundo donde puede ser electo presidente el candidato menos popular en una elección.

2. El Horror de la Elección

Para los inmigrantes latinos y otras comunidades de las minorías étnicas en Estados Unidos, la elección de Trump fue recibida con un impacto de pánico y pavor, puesto que ellos fueron los chivos expiatorios que el candidato republicano no solo usó, sino también amenazó, durante la campaña electoral. Ahora la gran interrogantes es esperar hasta qué punto el nuevo presidente cumplirá con sus promesas —en particular la deportación de millones de indocumentados y el registro de los inmigrantes de países musulmanes—. Si bien Trump es conocido por su carácter despótico, una cosa es lanzar promesas como caramelos cuando se es candidato, y otra muy distinta que se dé cuenta de la conmoción social que puede desatar a escala nacional. En todo caso, sí él quiere ser pragmático sólo le basta seguir el plan de deportaciones de Obama —el Deportador en Jefe, que ha expulsado del país a casi 3 millones— para cumplir con su propia promesa, sin hacer alarde de nada.

3. La visita de Obama a Cuba

Si bien la presidencia de Obama, de acuerdo a varios analistas, no será recordada por nada en especial, tal vez con el tiempo él quede como el primer presidente de Estados Unidos en visitar Cuba, en casi 60 años, y abrir la puertas para una normalización de la relaciones diplomáticas, políticas y, sobre todo económicas —que es el principal objetivo de las grandes corporaciones estadounidenses, ávidas por estar presentes en el único país latinoamericano que les faltar por conquistar absolutamente—. Por ahora, no obstante, falta saber qué hará Trump al respecto —aunque si nos guiamos por su “olfato empresarial”, caben pocas dudas de que él retroceda y, en cambio, deje las cosas como están hasta que, en el momento oportuno, haga una movida clave para entrar en nuevas negociaciones.

Del otro lado, para el pueblo cubano —cuyo nivel educativo, profesional y cultural es de excelencia— una mayor apertura económica de inversiones puede significar un gran salto para mejorar su estándar de vida económico —a la par del que tienen en el cuidado de la salud y la educación, ambas gratuitas. En la vida nada debe ser excluyente, ambos países puede aprender mucho de ellos, Cuba de EE.UU. y viceversa.

4. El nuevo Ministerio de la Propaganda y las “Noticias Falsas”

Como es usual en la Neo Caverna de Platón del Siglo XXI, o The Matrix, las noticias que realmente deberían ser conocidas y debatidas por la opinión pública, son casi inexistentes en los grandes medios de comunicación corporativos. Este es el caso del nuevo “Ministerio de la Propaganda” que pasó escondida dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) del 2017, firmada por Obama el pasado 23 de Noviembre. Tomando como excusa las supuestas “noticias falsas” que los rusos difundieron a través de medios alternativos estadounidenses, para favorecer la elección de Trump, ahora el gobierno tendrá la capacidad de establecer un “Centro de Análisis y Respuesta a la Información”, para “desarrollar y difundir” las narrativas “basadas en los hechos” y, así, contrarrestar la propaganda extranjera. Lo cínico del asunto es que este “Ministerio de la Propaganda” del gobierno ya existe desde hace más de un siglo, de manera encubierta por supuesto, aunque de ahora en adelante ya será oficial. Es decir, las propias “noticias falsas” del gobierno serán la “única verdad”, al más puro estilo Orwelliano —donde: La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la ignorancia es la fuerza.

5. La Gran Estafa del 2016

En un discurso durante su campaña presidencial, Trump le dijo a un grupo de trabajadores: “Aquellos que controlan las palancas del poder en Washington y los intereses especiales globales con los que ellos están asociados, no tienen en su mente el bien de ustedes. Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas que le han robado a nuestra clase obrera, le han despojado a nuestro país de su riqueza y han puesto ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y entidades políticas. Lo único que puede detener esta máquina corrupta son ustedes”.

Sin embargo, luego que Mr. Donald comenzó la conformación de su gabinete de gobierno, no cabe duda que el caudillo revolucionar fue una mera ilusión, un fraude, un embuste. Así, Universidad de Trump —que fue “un fraude de principio a fin”, según el Fiscal General de Nueva York—, sólo fue un pequeño chiste comparado con el burdo engaño que le hizo a la clase obrera estadounidense.