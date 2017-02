El FBI tiene una lista de vigilancia nacional que ofrece a los empleadores

By luis

The Intercept / Redacción LTH

El programa “Rap Back” del FBI está transformando la forma en que los empleadores pueden realizar verificaciones en tiempo real, sobre los antecedentes de sus empleados. Mientras que los chequeos rutinarios de antecedentes proveen a los empleadores una “instantánea” única sobre la posible historia criminal de sus empleados, en el momento que lo consultan, los empleadores inscritos en los programas federales y estatales Rap Back, reciben notificaciones y actualizaciones continuas sobre sus empleados, incluyendo arrestos en protestas y cargos que no terminan en condenas.

“Rap” es un acrónimo de Registro de Arrestos y Acusaciones, mientras que “Back” es la abreviación para el pasado de la persona.

La mayoría de los estados ya tienen sus propias bases de datos que utilizan para las verificaciones de antecedentes, pero han accedido a los programas federales de Rap Back desde al menos 2007. Y los estados y agencias que ahora están asociados con el gobierno federal ingresarán sus datos en la base de datos de la Next Generation Identification (NGI) del FBI.

Unas 70 millones de huellas

La base de datos NGI, ampliamente considerada como la base de datos biométrica más grande del mundo, permite a las agencias federales y estatales buscar identidades entre más de 70 millones de huellas dactilares civiles, presentadas para verificaciones de antecedentes, junto con más de 50 millones de huellas presentadas para propósitos criminales.

En julio del 2015, Utah se convirtió en el primer estado en unirse al programa federal Rap Back. En abril pasado, los trabajadores en el Dallas-Ft. Worth Airport y el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, comenzaron a participar en un programa piloto federal Rap Back para empleados de la aviación. Hace dos semanas, Texas presentó su primera solicitud para unirse al sistema criminal federal Rap Back.

Para “posiciones de confianza”

El “Rap Back” ha sido promocionado por el FBI como un programa que tiene como objetivo verificar a las personas en “posiciones de confianza”, como los que trabajan con niños, ancianos y discapacitados.

Sin embargo, de acuerdo con un portavoz de Rap Back, no hay límites formales en cuanto a “qué poblaciones de individuos pueden ser incluidos en el Servicio de Rap Back”.

Los defensores de las libertades civiles temen que bajo la administración de Trump el programa crecerá con graves consecuencias para la privacidad de los empleados, la exactitud de la información y las prácticas justas de empleo.

Retención Indefinida de datos

En las verificaciones de antecedentes federales típicas, el FBI borra o devuelve las huellas dactilares que recoge. Pero para el sistema “Rap Back”, el FBI retiene las copias que recoge en nombre de compañías y agencias para que pueda notificar a los empleadores sobre las futuros verificaciones de sus empleados con la policía.

El FBI tiene la licencia para retener indefinidamente todas las huellas dactilares enviadas —incluso después de la notificación de la muerte de una persona. A los empleadores se les ofrece incluso la opción de comprar suscripciones de por vida al programa, por el costo de $13 por persona. La decisión de participar en “Rap Back” está a discreción de los empleadores. Los empleados no tienen opción en el asunto.

Tiene “una misión oculta”

“Este tipo de infraestructura siempre tiende a tener una misión oculta”, explicó Jay Stanley de la ACLU, refiriéndose a cómo las agencias, a menudo, encuentran usos secundarios de los datos más allá de su función original.

No hay leyes que impidan que el FBI utilice para otros fines los datos que recoge, dijo Jeramie Scott, un abogado del Electronic Privacy Information Center (EPIC). Un enorme tesoro de huellas digitales recogidas por el FBI, señaló, podría utilizarse para abrir dispositivos como teléfonos inteligentes sin el consentimiento del propietario.

Además, Scott señaló que a menudo el FBI recoge una foto de los rostros de los participantes de Rap Back. “Aunque el FBI ha declarado que no usan estas fotos en las búsquedas de reconocimiento facial”, dijo, “no hay ninguna barrera legal para que el FBI cambie esta política”.

Posible uso para el reconocimiento facial

Y el FBI no es ajeno al cambio de la misión. Como los documentos obtenidos por EPIC muestran, el uso del FBI de las búsquedas de reconocimiento facial está aumentando y la base de datos NGI sigue ampliándose.

En enero pasado, bajo la Ley de Libertad de Información, EPIC obtuvo dos años de estadísticas mensuales para el sistema NGI. Las hojas de resumen muestran que la expansión de la base de datos ha sido alimentada por las presentaciones de identificaciones no criminales, tales como las verificaciones de antecedentes.

Las hojas informativas de enero de 2015 a agosto de 2016 muestran que la base de datos crece a un ritmo mucho más alto, a partir de su colección de datos de entornos civiles que de fines de justicia penal. Durante ese período, las tasas de sumisión civil constituían casi el 70 por ciento de las nuevas solicitudes.

“A través del programa “Rap Back”, el FBI está recopilando potencialmente datos biográficos y biométricos de millones de civiles para propósitos no relacionados con la justicia penal”, dijo Scott.