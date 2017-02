El IRS comenzará a revocar pasaportes por impuestos no pagados

By luis

Robert W. Wood / Forbes

La orden ejecutiva del Presidente Trump contra el ingreso de inmigrantes puede estar generando grandes protestas, pero una misiva del IRS sobre viajes y pasaportes está pasando totalmente desapercibida. Hace más de un año, el Congreso aprobó el proyecto de ley H.R.22, dándole al IRS una nueva arma para recaudar impuestos. La Sección 7345 Código Tributario está etiquetada ahora como “La revocación o negación del pasaporte en caso de ciertos impagos fiscales”.

La ley no se limita a casos de impuestos penales, ni siquiera a casos en los que el IRS piensa que el contribuyente está tratando de huir. La idea de la ley es usar los viajes como una herramienta de coerción para hacer cumplir el pago de impuestos debidos. La medida fue propuesta y rechazada en el 2012. Pero a finales del 2015, el Congreso lo aprobó y el Presidente Obama lo firmó.

Ahora, más de un año después, el IRS ha publicado finalmente los nuevos detalles para la implementación de la medida. Si usted tiene una Deuda Tributaria Gravemente Morosa (DTGM), el IRS lo puede notificar ante el Departamento de Estado, para que no emitiera ni renueve su pasaporte, sí usted ha sido señalado como un deudor por el IRS. El IRS aún no ha comenzado con las notificaciones al Departamento de Estado, pero en su sitio web dice que lo comenzará a hacer a principios del 2017, y que lo publicará en su página electrónica cuándo el proceso se implemente.

¿Qué es la DTGM?

Aquí está la nueva información del IRS. La Deuda Tributaria Gravemente Morosa, o DTGM, es una deuda tributaria federal no pagada y legalmente exigible por un total de más de $50,000 (incluyendo los intereses y las penalidades, y sujeto a un ajuste por la inflación) sobre la cual:

El deudor ha sido avisado de un embargo de impuestos federales, después que se han agotado todos los recursos administrativos bajo el IRC § 6320, o

Se ha emitido una demanda al deudor para la recaudación del impuesto.

Pero algunas deudas tributarias no incluidas en la definición de una DTGM, pueden incluso cumplir con los criterios anteriores y el deudor verse en problemas. Estas deudas tributarias incluyen:

Las que deben ser pagadas a tiempo bajo un acuerdo a plazos firmado con el IRS, bajo una oferta de compromiso aceptada por el IRS, o bajo un acuerdo firmado con el Departamento de Justicia.

Una deuda cuya audiencia del debido proceso de recolección ha sido solicitada, en relación con un requerimiento para cobrar la deuda.

Una colección de deuda que ha sido suspendida a causa de una petición para el alivio de el/la cónyuge inocente, bajo la IRC Sección 6015

Tres meses de plazo

Antes de cancelar un pasaporte, el Departamento de Estado mantendrá la solicitud por 90 días para permitirle:

Resolver cualquier problema de notificación errónea

Hacer el pago completo de la deuda tributaria, o

Presentar una alternativa de pago satisfactoria con el IRS

No hay ningún período de gracia para resolver la deuda luego de que el Departamento de Estado revoque un pasaporte.

Notificación al Contribuyente

El IRS está obligado a notificarle por escrito en el momento en que el IRS notifica la DTGM al Departamento de Estado. El IRS también está obligado a notificarle por escrito en el momento en que revierte la notificación. El IRS enviará una notificación escrita por correo ordinario a su última dirección conocida.

Reversión de la notificación

El IRS notificará al Departamento de Estado la reversión de la notificación cuando:

La deuda tributaria está plenamente satisfecha o se convierte en legalmente inaplicable.

La deuda tributaria ya no es gravemente morosa.

La notificación es errónea.

Una espera de 30 días

Tras la solución de la deuda, el IRS tendrá 30 días para anular la notificación, desde la fecha en que la deuda esté completamente satisfecha, y se convierta en legalmente inaplicable o deje de ser una DTGM. Una deuda previamente notificada ya no sería una DTGM cuando:

Usted y el IRS entran en un acuerdo de pago a plazos, que le permite pagar la deuda con el tiempo.

El IRS acepta una oferta de compromiso para satisfacer la deuda.

El Departamento de Justicia entra en un acuerdo de liquidación para satisfacer la deuda.

La recolección está suspendida porque usted solicita el alivio del cónyuge inocente bajo la Sección 6015 del IRC.

Usted hace una solicitud oportuna para una audiencia del debido proceso de la colección, en relación con el interés a cobrar de la deuda.

El IRS no revertirá la notificación cuando un contribuyente solicita una audiencia del debido proceso para la colección o un alivio del cónyuge inocente, sobre una deuda que no es la base de la notificación. Además, el IRS no revertirá la notificación sí el contribuyente paga menos de $50,000 por una deuda superior a esa cifra.

Revisión judicial

Si el IRS notificó su deuda al Departamento de Estado, usted puede presentar una demanda ante el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos o ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, para que el tribunal determine si la notificación es errónea o si el IRS no revirtió la notificación cuando se le requirió hacerlo. Si el tribunal determina que la notificación es errónea o debe ser revertida, puede ordenar la revocación de la notificación.

La Sección 7345 del IRC no provee a la corte la autoridad para liberar un gravamen u otorgar daños monetarios en una demanda para determinar si una notificación fue errónea. Antes de presentar una demanda en el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos o en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, no se le requiere presentar un reclamo administrativo o contactarse con el IRS para resolver el problema de la notificación errónea.

Pago de impuestos

Si no puede pagar el monto total que debe, puede hacer arreglos alternativos de pago, como un acuerdo de pago a plazos o una oferta de compromiso y aun así mantener su pasaporte de Estados Unidos. Si no está de acuerdo con la cantidad del impuesto o si la notificación fue hecha por error, debe comunicarse con el número de teléfono que aparece en la Notificación CP 508C. Si ya ha pagado la deuda tributaria, envíe una prueba de ese pago a la dirección que figura en el Aviso CP 508C. Si recientemente presentó su declaración de impuestos para el año en curso y espera un reembolso, el IRS aplicará el reembolso a la deuda y si el reembolso es suficiente para satisfacer su DTGM, la cuenta se considera pagada por completo.

Estado del pasaporte

Si necesita verificar si su pasaporte estadounidense ha sido cancelado o revocado, comuníquese con el Departamento de Estado llamando al Centro de Información Nacional de Pasaporte al 1 (877) 487-2778. Si necesita su pasaporte estadounidense para mantener su trabajo, una vez que su DTGM esté certificada, debe pagar el saldo completo o hacer un arreglo de pago alternativo para conservar su pasaporte. Una vez que haya resuelto su problema fiscal con el IRS, el IRS revertirá la notificación dentro de los 30 días siguientes a la resolución del problema.

Viaje

Si se va en un viaje internacional por pocos días y necesita resolver problemas de pasaporte, debe llamar al número de teléfono que aparece en la Notificación CP 508C. Si ya tiene un pasaporte estadounidense, puede usar su pasaporte hasta que el Departamento de Estado le notifique que está tomando medidas para revocar o limitar su pasaporte. Si el Secretario de Estado decide revocar un pasaporte, antes de hacerlo el Secretario de Estado puede—

Limitar un pasaporte previamente expedido, solamente para el viaje de vuelta a Estados Unidos; o

Emita un pasaporte limitado que sólo permita viajar de regreso a los Estados Unidos.

Texto original: https://www.forbes.com/sites/robertwood/2017/02/02/another-travel-ban-irs-moves-to-revoke-passports-for-unpaid-taxes/#6958fc6740fb

Traducción: A. Mondragón