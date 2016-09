El Presidente Obama es humillado en China, a su llegada a la Cumbre G-20

Redacción LTH

En un acto que la prensa occidental ha tratado de describirlo como un mero incidente, pero que otros medios lo han entendido como un mensaje claro de China como la nueva súper-potencia planetaria, el presidente Barak Obama fue virtualmente humillado en un desaire diplomático, cuando arribó al aeropuerto de Hangzhou, el pasado sábado 3 de septiembre, para asistir a la cumbre del G20.

Según informes de prensa, tras el arribo del avión presidencial Air Force One, a Obama no le esperaba la habitual escalinata cubierta y una alfombra roja al pie de ella, como es la costumbre recibir a los líderes en actos oficiales.

Por el contrario, según los informes, el mandatario estadounidense se vio obligado a bajar del avión en el aeropuerto por una salida de emergencia, ubicada en el vientre del avión (como se ve en la foto), la cual solo se utiliza en los viajes de alta seguridad.

Y el rechazo de los funcionarios chinos a proporcionar la escalera tuvo lugar mientras que los otros mandatarios que llegaron a la misma reunión, como el presidente ruso, Vladimir Putin; el Primer Ministro indio, Narendra Modi; el presidente brasileño, Michel Temer; entre otros altos líderes mundiales, fueron recibidos sobre una alfombra roja.

“Este es nuestro aeropuerto”

Y la humillación por parte del gigante asiático continuó con un ligero enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad chinas y el personal de la Casa Blanca y periodistas estadounidenses que acompañaban a Obama en el avión presidencial.

De acuerdo a las normas establecidas por los responsables de seguridad chinos, los periodistas que tradicionalmente acompañan al presidente estadounidense, no estuvieron autorizados a salir junto con su mandatario en el aeropuerto chino.

Y cuando Susan Rice, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, intentaron acercarse al presidente, un agente de seguridad chino se lo impide y le deja claro que “este es nuestro país y este es nuestro aeropuerto. ¿Vale?”, le dijo el agente chino en inglés.

Sobre el incidente, el diario The New York Times (NYT) reportó que “La recepción que el presidente Obama y su equipo recibió cuando llegaron aquí el sábado fue lacerante, incluso para los estándares chinos”.

Obama intentó calmar la situación creada en su último viaje por Asia como presidente, afirmando que “no es la primera vez (…) Y no solo aquí, pasa en muchos otros lugares, incluyendo, por cierto, a nuestros aliados”, dijo, según el NYT.

Cooperación especial con Rusia

Y para dejar en claro que el maltrato sólo fue para uno de los invitados, los funcionarios chinos tuvieron un trato preferencia al presidente ruso, Vladimir Putin, quien fue recibido con todos los honores y sin ningún inconveniente.

Y eso no fue todo, para aclarar que hay un trato especial para Rusia, en su reunión con el mandatario ruso, Xi Jinping, el presidente de China, dijo: “Creo que nuestros países deben fortalecer la cooperación bilateral, incluyendo el apoyo mutuo para proteger la soberanía”, declaró, según informó RIA Novosti.

Y Xi Jinping subrayó que “China apoya la aspiración de Rusia de seguir su propio camino de desarrollo”, en mensaje directo a Washington que ha estigmatizado a Putin como su enemigo.