Entre locura y locura a veces, a Trump, se le escapa la verdad

By luis

Redacción LTH

El presidente Donald Trump pareció equiparar la acciones de Estados Unidos con las del régimen autoritario de Vladimir Putin en Rusia en una entrevista, en la que dijo: “Hay muchos asesinos, ¿piensas que nuestro país es inocente?”.

Trump hizo esta declaración durante una entrevista con Bill O’Reilly de Fox News, donde dijo respetar a su homólogo ruso.

“Pero es un asesino”, le dijo O’Reilly a Trump en la entrevista.

“Hay muchos asesinos. ¿Piensas que nuestro país es inocente?”, replicó Trump.

Fue una admisión inusual proveniente del presidente de Estados Unidos.

En la entrevista con O’Reilly de este fin de semana, Trump hizo notar que solo porque respete a algunas personas, “no significa que me voy a llevar bien con ellas”.

“Es el líder de su país y yo digo que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo, y si Rusia nos ayuda en la lucha contra ISIS, que es una lucha importante, y contra el terrorismo islámico en todo el mundo, una lucha mayor —eso es algo bueno. ¿Me llevaré bien con ellos? No tengo idea”, dijo Trump.

Republicanos indignados

Como era de esperarse, los comentarios de Trump causaron una indignación entre los políticos que —hipócritamente— dicen que EE.UU. es inocente y “excepcional”. Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado de EE.UU. y un Republicano, rechazó cualquier semejanza entre ambos países y tachó de “exagente del KGB [la Inteligencia rusa]” y “matón” al mandatario ruso, informa ‘Chicago Tribune. “Creo que EE.UU. es excepcional. Es diferente”, afirmó.

El gobierno ruso reaccionó y dijo que espera una disculpa de la cadena Fox News por los comentarios “inaceptables” sobre el presidente Putin.

“Consideramos que dichas palabras de la empresa Fox TV son inaceptables e insultantes y, hablando honestamente, nos gustaría recibir una disculpa de una empresa televisiva tan respetada”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a periodistas en una teleconferencia.

EE.UU. comete los mismos crímenes que sus enemigos

Una de las pocas voces que se atreven a poner en cuestión el “excepcionalismo” estadounidense, la creencia en la superioridad moral de este país en relación al resto del mundo, es el periodista Glen Greenwald, quien ayudó a destapar el funcionamiento del espionaje de EE.UU. Greenwald vio en la entrevista algo más que la supuesta ‘defensa de Putin’.

En su cuenta de Twitter, el periodista escribió: “El mayor tabú en el discurso político de EE.UU. siempre ha sido el de destacar que [Washington] comete los mismos crímenes que denuncia en sus Enemigos Oficiales”.

Y solo para mencionar los crímenes cometidos en los últimos 15 años, hasta la actualidad, basta citar que EE.UU. invadió y/o atacó y ha destruido a 7 países de Medio Oriente —Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Libia, Paquistán y Somalia— causando millones de muertos, heridos y desplazados.