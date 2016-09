Hillary Clinton casí se desploma tras abandonar evento del 11-S

Redacción LTH / Agencias

El estado de salud de Hillary ha vuelto a ser cuestionado tras publicarse un video donde se ve a la candidata demócrata sostenida por un asistente de su equipo, luego de tambalearse, casi desplomarse, y ser ayudada a subir una camioneta negra que la esperaba, después de que ella asistió el domingo 11 de septiembre, a un acto conmemorativo en Nueva York por el 15to Aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La ex secretaria de Estado había asistido a la ceremonia conmemorativa, el domingo 11 por la mañana, pero se retiró inesperadamente después de sentirse “sumamente acalorada”, según su oficina de campaña.

Ella se retiró en la camioneta al apartamento cercano de su hija. Clinton partió momentos más tarde del apartamento, poco antes del mediodía, y dijo que se sentía “estupendamente”.

El video muestra a Clinton en una acera, rodeada de guardaespaldas, mientras llega la camioneta. Una asistente de su equipo está de pie junto a ella y parece sostenerla fuertemente del brazo izquierdo. Se ve a Clinton tambalearse mientras trata de subir a la furgoneta y luego recibe ayuda para entrar al vehículo.

En un comunicado, el vocero de Clinton, Nick Merrill, afirmó que la candidata presidencial demócrata asistió a la ceremonia matutina durante 90 minutos “para presentar sus respetos y saludar a algunas de las familias de los caídos.

“Durante la ceremonia ella se sintió excesivamente acalorada, así que se marchó al apartamento de su hija y se siente mucho mejor”, dijo Merrill.

El comunicado no ofreció detalles adicionales, incluyendo si Clinton, de 68 años, requirió atención médica. Un oficial de una agencia judicial que fue informado sobre el asunto dijo que después de partir de la plaza conmemorativa, se observó que Clinton “se desvanecía” en un área de salida.

Ese oficial solicitó no ser identificado debido a que no está autorizado a revelar información públicamente.

Clinton se dirigió caminando sin asistencia al apartamento de su hija Chelsea Clinton y sólo realizó un comentario breve a reporteros que esperaban afuera, a quienes dijo “es un día hermoso en Nueva York”. Ella saludó agitando la mano y posó para una fotografía con una niña pequeña antes de ingresar al vehículo que la transporta.

Partidarios de Donald Trump han tratado de plantear que ella no está capacitada físicamente para dirigir al país desde la Casa Blanca y han citado una conmoción cerebral que sufrió en diciembre de 2012 después de sufrir un desmayo. Su médico atribuyó el episodio a un virus estomacal y deshidratación.

El médico de Clinton reportó que ella está totalmente recuperada de la conmoción cerebral, la cual le ocasionó visión doble temporal y el descubrimiento de un coágulo sanguíneo en una vena entre el cerebro y el cráneo. Clinton ha padecido además trombosis venosa profunda -coágulo usualmente en piernas- y toma el anticoagulante Coumadin para evitar el problema.

Trump asistió a la misma ceremonia en la Zona Cero en el bajo Manhattan, al igual que los senadores demócratas de Nueva York Chuck Schumer y Kirstin Gillibrand. El clima fue cálido y húmedo en Nueva York el domingo y hubo una briza en la congestionada plaza conmemorativa durante la ceremonia.