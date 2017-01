La CIA revela cómo “recolecta, analiza y almacena” información de la gente

By luis

Zero Hedge / Redacción LTH

En una explosión de transparencia, un día después de que puso a disposición pública unos 13 millones de páginas de documentos de archivos, por primera vez la Agencia Central de Inteligencia dio a conocer las nuevas reglas para recopilar, analizar y almacenar información sobre los ciudadanos estadounidenses, publicándolas en su totalidad la primera vez.

Como informó Reuters, las nuevas reglas fueron publicadas en medio de la continua preocupación pública por los poderes de vigilancia del gobierno y fueron publicadas dos días antes de que el presidente electo Donald Trump asumiera el cargo, y pueda ser cambiado por el nuevo gobierno. Trump ha dicho que favorece el fortalecimiento de los poderes de vigilancia del gobierno, incluyendo el monitoreo de “ciertas” mezquitas en Estados Unidos.

Los nuevos procedimientos, que han sido desarrollados durante varios años, fueron firmados por el Director de la CIA, John Brennan, y la Fiscal General Loretta Lynch.

Por una orden presidencial

Mientras que la CIA (si no la NSA) ha estado prohibida, en gran medida, de recolectar información dentro de Estados Unidos o de los ciudadanos de EE.UU., una orden presidencial de 1980 establecía excepciones discretas regidas por procedimientos aprobados por el director de la CIA y el Fiscal General de EE.UU.

Conocido como la “Guía del Fiscal General”, con el tiempo las reglas originales se convirtieron en un “mosaico de políticas y procedimientos” que no lograron mantener el ritmo del desarrollo tecnológico, que puede almacenar cantidades masivas de datos digitales, dijo Caroline Krass, Consejera General de la CIA. Si bien las directrices de 1982 se hicieron públicas hace dos años, las secciones fueron tachadas para no poder ser vistas. Los procedimientos actualizados fueron publicados por primera vez en el sitio web de la CIA, el pasado miércoles 18 de enero.

Cómo manejar millones de datos

Los procedimientos actualizados incluyen lo que la CIA debe hacer cuando obtiene clandestinamente el disco duro de una computadora que contiene millones de páginas de texto, horas de videos y miles de foto, que contienen información sobre extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Como agrega Reuters, debido a que se requiere bastante tiempo y muchos analistas para evaluar esos enormes volúmenes de datos, las nuevas reglas regulan el manejo del material cuyo valor como material de inteligencia no puede ser evaluado prontamente.

También regulan la forma en que pueden buscarse tales datos y crean requisitos estrictos para saber qué hacer con las comunicaciones electrónicas no evaluadas, que deben destruirse a más tardar cinco años después que se examinen por primera vez.

Una declaración irónica

Las reglas fueron reveladas una semana después de que varios grupos que luchan por las libertades civiles, denunciaran nuevas directrices aprobadas por el gobierno de Obama, que expandían la capacidad de la NSA para compartir interceptaciones de comunicaciones, con otras agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA.

En una declaración irónica, en la sede de la agencia en Langley, Krass dijo que las directrices están diseñadas “de una manera que protege la privacidad y los derechos civiles del pueblo estadounidense”. A consecuencia de las revelaciones de Snowden, no está claro si alguien sea lo suficientemente estúpido para creer esa declaración “enlatada” de relaciones públicas.