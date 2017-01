La “penetración en el sistema eléctrico”: Otra “noticia falsa” del Washington Post

By luis

Redacción LTH / The Intercept

Como para dejar en la oscuridad la noticia de la elegante respuesta del presidente ruso Vladimir Putin, a la expulsión de diplomáticos rusos ordenada por el presidente Barack Obama –al decir que “no se hundirá al nivel de la diplomacia de cocina” del gobierno de Estados Unidos–, el Washington Post (WP) hizo saltar los titulares de la prensa sensacionalista al acusar nuevamente a los rusos –¡a quien más!– de haber “penetrado el sistema eléctrico” del país.

De acuerdo al WP, un virus informático asociado a los hackers rusos, reportado en el informe Grizzly Steppe presentado por el FBI, fue detectado en los “sistemas de una planta de electricidad” en Vermont.

Y aunque las autoridades oficiales de todo rango dijeron no estar seguras de cuáles eran las intenciones de los rusos, el WP se aventuró a decir que la penetración en el sistema pudo haber estado diseñada para sabotear las operaciones de la planta en Vermont o para probar el ingreso al sistema eléctrico nacional o a una parte de este.

Nada de lo reportado sucedió

Pero ¿cuál es el problema aquí? Que lo que dice el WP NO sucedió. Nunca hubo una “penetración en la red de electricidad de los Estados Unidos”. La verdad es poco dramática y banal, según Gleen Greenwald, en The Intercept.

Después de recibir una notificación del Departamento de Seguridad Nacional, enviada a todas las compañías de servicios públicos estadounidenses, sobre el código malicioso encontrado por el sistema de Control Numérico Directo (CND), la compañía Burlington Electric, buscó todas sus computadoras y encontró el código en un solo ordenador portátil que no estaba conectado a la red eléctrica.

Ni siquiera lo constató

Al parecer, el WP ni siquiera se molestó en ponerse en contacto con la compañía antes de lanzar sus afirmaciones salvajemente sensacionalistas, por lo que la compañía tuvo que emitir su propia declaración al Burlington Free Press, que desacreditó la reclamación central del Post (énfasis en original): “Detectamos el malware en un sólo portátil del Burlington Electric Department NO conectado a los sistemas de red de nuestra organización”.

Así que la afirmación sensacionalista del WP –que los hackers rusos habían penetrado en la red eléctrica estadounidense– era falsa. Así que todas las declaraciones alarmistas emitidas por funcionarios políticos que creían en el reporte del WP, estuvieron basados en una ficción –o mejor dicho, en una “noticia falsa”, en una mentira.

Las conjeturas irracionales

Peor aún, ni siquiera hay evidencia de que los hackers rusos fueron los responsables incluso de plantar el malware en la única computadora portátil donde fue hallado. El hecho de que el malware fue “hecho en Rusia” no significa que sólo los rusos puedan usarlo; (Como Jeffrey Carr ha señalado en el contexto de la piratería informática del CND, suponer que el malware hecho en Rusia debió haber sido utilizado por los rusos, es tan irracional como encontrar un fusil Kalishnikov AKM de fabricación rusa en la escena de un crimen y asumir inmediatamente que el asesino debe ser un ruso).

Arreglando su vergüenza

Cuando la verdad real surgió una vez que la empresa eléctrica emitió su declaración, el Post se apresuró a arreglar su vergüenza, comenzando por cambiar dramáticamente su titular, diciendo: La operación de hackeo ruso a una compañía de Vermont: muestra el riesgo del sistema eléctrico de EE.UU., dicen las autoridades.

Es decir, no hay ninguna certeza de que el malware fue colocado por una “operación rusa”, nadie sabe cuándo fue colocado, cómo, o por quién, pero para el WP, hay que encender todas las alarmas al máximo.

Es decir, en la lógica absurda del WP: Nadie sabe quién pateó la pelota, pero “existe el riesgo” de que rompa el vidrio de alguna ventana y por ello estamos en alerta de guerra con el fabricante de la pelota.