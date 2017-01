Obama utiliza las semanas finales para “arrinconar” a Trump

By luis

Por Alexandr Mondragón

Hace dos semanas escribimos el Presidente Obama “está tratando de dejarle una posición bastante complicada a Trump —en el tablero geopolítico global—, con un ataque simultáneo a Rusia y China, es decir dejando minado la base de las estructuras, en donde un mínimo error puede desatar variantes más complicadas de entender y solucionar”.

Pues bien, ahora eso está más claro cada día que pasa antes de llegar al próximo 20 de enero, cuando Donald Trump asuma oficialmente el cargo de Presidente de EE.UU.

Antes de que llegue esa fecha, Obama está utilizando sus últimos días en el cargo para hacer todo lo posible para arrinconar y minar el camino a Trump.

Las últimas acciones, por supuesto, giran en torno a la expulsión de 35 diplomáticos rusos por “hackear” las elecciones. Pero no son las únicas acciones unilaterales que Obama ha hecho para socavar la llegada de Trump a La Casa Blanca.

Una lista de embrollos para Trump

Obama también permitió al Consejo de Seguridad de la ONU condenar las actividades de los asentamientos israelíes, prohibió permanentemente la perforación de petróleo y gas en grandes franjas de los océanos atlánticos y árticos, cerró 1.6 millones de acres de tierra occidental para el desarrollo mediante la creación de un nuevo “monumento nacional” y desecho los últimos vestigios de un sistema de registro utilizado principalmente en el caso de los inmigrantes musulmanes, según lo reportó Tyler Durden, en Zero Hedge.

Y aunque Trump ha reaccionado con declaraciones en Twitter, cuando llegue a la Oficina Oval “las manos de Trump estarán atadas desde una perspectiva práctica con respecto a una serie de acciones recientes de Obama”, señala The Hill.

“No está claro cuántas de las acciones tardías de Obama Trump podrá revertir al asumir el cargo”, según The Hill. Y agrega: “Si Trump tratara de desechar las sanciones contra Rusia el próximo año, podría desencadenar una pelea con los republicanos del Congreso, quienes en su mayoría elogiaron los pasos de represalia (la expulsión de los diplomáticos rusos), incluso mientras criticaban la política exterior de la administración Obama”.

Está complicado con Israel

E incluso, “sí Trump continúa con el cambio de la política estadounidense hacia Israel, es poco probable que pueda derogar la resolución de la ONU que condena los asentamientos israelíes”, según el reporte de Zero Hedge.

“Para ello, tendría que convencer a nueve miembros del Consejo de Seguridad —y a los otros cuatro miembros con poder de veto, China, Francia, Rusia y el Reino Unido— de respaldar una medida que desechara la resolución. La resolución del asentamiento pasó el consejo 14-0, con la abstención de los EE.UU.

Ahora bien, como escribimos antes, sí alguien puede preguntar: ¿Acaso ambos (Obama y Trump) no deben estar del mismo lado, es decir, defender los intereses del pueblo de Estados Unidos? Sinceramente, hay que ser muy inocentes, o estar (mal) informados por la prensa convencional —el Ministerio de la Propaganda— para pensar que eso es así.

Un gran reto para Trump

Obama —o mejor dicho, el poder detrás de él— dejará un campo minado de problemas bastante complejos que Trump y sus asesores deberán solucionar, calculando todas las ramificaciones que se puedan desencadenar en las soluciones que pretendan dar.

Lo anterior será un gran reto en donde Trump puede tener la oportunidad de demostrar sí está a la altura del cargo y los retos, o sí su carácter egomaniaco lo llevará a cometer errores de consecuencias imprevisibles y desastrosos.

Ganar la presidencia de Estados Unidos no es un premio, es un reto multidimensional del cual el común de los mortales no tiene ni la menor idea.