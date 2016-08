¿Por qué aun perdiendo Trump no desaparecerá?

Mike Krieger / Liberty Blitzkrieg

A raíz de la reciente contratación de Trump de Breitbart, el director de la página de noticias conspirativas Breitbart, para que sea el CEO de la campaña, un artículo publicado en la revista Vanity Fair, en junio pasado, está recibiendo mucha atención.

Aquí están algunos extractos del artículo, ¿El juego final de Donald Trump será el lanzamiento de Trump News?:

La estrella de los medios de comunicación del 2016 es, indiscutiblemente, Donald Trump, quien ha demostrado —horrorosamente— tener una gran maestría y aptitud para manipular el ciclo de noticias, ganando miles de millones de dólares gratuitamente respecto al valor del tiempo que ha aparecido en la televisión, con un cobertura dominante en cada pantalla. Ahora, varias personas a su alrededor están buscando una manera de aprovechar a sus partidarios, a través de un nuevo canal cable y en las plataformas mediáticas de Internet.

Trump está, de hecho, pensando en crear su propio negocio de medios de comunicación, construido sobre la audiencia que lo ha apoyado hasta ahora en su intento de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con varias personas informadas sobre las conversaciones, el candidato republicano está examinando la oportunidad de aprovechar a su “audiencia” que lo apoya actualmente. También ha discutido la posibilidad de lanzar una “mini-conglomerado de medios”, fuera de su negocio existente de producciones televisivas, Trump Productions LLC. De acuerdo con uno de los informantes, él ha enlistado para las consultas a su hija Ivanka Trump y a su nuero, Jared Kushner, que posee el The New York Observer.

Gane o pierda, ya está aquí

La justificación de Trump, de acuerdo con esta persona, es que “se gane o se pierda, estamos aquí. Hemos desencadenado (el levantamiento de) una base de la población que no ha tenido una voz por mucho tiempo”. Por su parte, Kushner fue escuchado en una cena partidaria en Nueva York decir que “la gente de aquí no entienden lo que estoy viendo. Tú vas a estos coliseos y la gente se vuelve loca por él”.

Trump ha demostrado que ya no necesita la plataforma que los medios de noticias han proporcionado tradicionalmente a los candidatos. Como ha señalado mi colega Nick Bilton, Trump ha dominado la guerra de atención en los medios sociales y ha descubierto una habilidad sobrenatural para aprovechar a su base directamente. Lo quieran o lo desprecien, Trump tiene el dedo sobre el pulso del público. Y esta conexión, ciertamente, podría facilitar una hipotético conglomerado de mini-medios de comunicación. “Hasta el viejo Fox News no tiene el derecho a tener esta base”, dijo una persona informada sobre la conversación. Y me dijo “lo haremos”.

¿La imagen de un caudillo?

Entonces ¿por qué estoy resaltando esta historia? En primer lugar, creo que el análisis es correcto, y estoy de acuerdo con la presunción de que Donald Trump podría poner en marcha una importante organización de medios de comunicación, sí pierde la elección. No hay manera de que un hombre con la disposición y el ego de Trump se desvanezcan en una derrota electoral. Por otra parte, él tiene ahora decenas de millones de seguidores que están buscando a alguien — ¿un caudillo?— que los encamine en una dirección. Él va a estar más que feliz de cumplir esa función.

Entonces, sí es cierto, ¿por qué es significativo? Es significativo porque Hillary Clinton y sus partidarios están retratando a Donald Trump como una amenaza existencial hitleriana, que debe ser derrotado a toda costa.

La mala táctica del “mal menor”

La campaña de Hillary está tratando, desesperadamente, de venderle al público la idea de que todas las preocupaciones acerca del pasado increíblemente sombrío de Hillary, pueden y deben dejarse de lado por el momento, ya que mantener a Trump fuera de la Casa Blanca tiene una máxima prioridad sobre todo lo demás.

Sin embargo, el argumento del “mal menor” es fácilmente rechazado por cualquier persona que sea lo suficientemente consciente para entender que Trump (como Sanders), sólo son un vehículo para canalizar la ira de la gente, y que derrotarlo como un candidato no logrará desaparecer la ira a largo plazo.

De hecho, una derrota de Trump es probable que avive aún más las llamas de la angustia populista, sobre todo si Hillary continúa complaciendo a los negocios del status quo como de costumbre, como si nada hubiera sucedido, lo que indudablemente sucederá.

Nada va a cambiar

Irónicamente, muchos de los delirantes partidarios del “mal menor” pueden llevarse un desagradable sorpresa, al descubrir que un magnate de medios Trump podría ser aún más formidable (y peligroso) que el presidente Trump. La razón es porque un sistema amañado y poco ético, bajo una presidencia demócrata, no solucionará absolutamente nada y, en última instancia, hará que el problema subyacente sea peor.

Así que importa lo que suceda en esta elección, Trump y su gente no desaparecerán.

Texto original: http://libertyblitzkrieg.com/2016/08/19/election-2016-why-defeating-trump-wont-make-trump-go-away/

Traducción: A. Mondragón