Revelan la purga de votantes latinos y otras minorías de las listas electorales

By luis

Alexandr Mondragón

Kris Kobach, el Secretario de Estado de Kansas, es una activista de la extrema derecha que ha liderado el movimiento anti-inmigrante y los esfuerzos de supresión de votantes en todo el país. En su edición de esta semana, la revista Rolling Stone lo señala como el cabecilla de un proyecto para limitar el voto de las minorías, en las próximas elecciones, bajo el pretexto del fraude electoral.

En el artículo “La guerra sigilosa de los republicanos contra los votantes”, escrita por el periodista y autor Greg Palast, se examina el “Programa de Verificación Cruzada”, un proyecto republicano dirigido por Kobach, que proporciona la justificación de las leyes que, de otro modo, serían injustificables, y que promueven la purga de los votantes de las minorías y jóvenes.

La Verificación Cruzada compara las listas de los registros de votantes de diferentes estados, para identificar a las personas que están registradas en más de un lugar. En teoría, se requiere que en la duplicidad coincida el nombre de pila, el nombre intermedio y el apellido de un votante, además de la fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social. Pero en realidad, no siempre funciona como se anuncia, dice el reporte.

Como se ha señalado en otros informes, la verificación de datos es tan poco fiable que ha sido descartada en Florida y Oregón.

Padres e hijos confundidos

En su artículo, Palast dice que fue capaz de tener en sus manos las listas de verificación cruzada de los estados de Virginia, Georgia y Washington, y encontró con que, a menudo, las listas no coincidían con el segundo nombre y los padres e hijos eran mal identificados, o confundidos, como si fueran el mismo elector.

Palast cita a Mark Swedlund, un experto en base de datos, que critica la verificación cruzada como una “metodología infantil”. Él también señala que los datos del Censo de los Estados Unidos indica que, estadísticamente, las personas de color tienen más probabilidades de tener apellidos en común, lo que conlleva a un sesgo inherentemente “sorprendente” en los resultados, con “uno de cada seis hispanos, uno de cada siete estadounidenses de origen asiático, y uno de cada nueve afroamericanos” en la lista de votantes sospechosos, en los estados donde se hace la verificación.

Lo irónico es que Donald Trump es quien se queja de que la elección ¡está manipulada en su contra!

Ojalá no se apellide García

“Dios no permita que su apellido sea García, de los cuales hay 858,000 en EE.UU., y que su nombre de pila sea Joseph o José”, dice Swedlund. “Es muy probable que sea un (votante)sospechoso en 27 estados”.

A cada Estado le corresponde decidir cómo utiliza los datos de la verificación cruzada; algunos envían las listas a las autoridades de condado que no tienen los recursos para verificar su exactitud. Rolling Stone reporta que la verificación “ha señalado a cerca de medio millón de votantes” sospechosos en Ohio, y que 41,000 personas fueron eliminados de las listas de votación en Virginia, cuando estaba bajo control de los republicanos.

Para desmantelar la Ley de Derechos del Voto

E incluso sí las autoridades estatales y locales no terminan usando los datos para iniciar grandes purgas, los números inflados de la verificación cruzada se pueden utilizar para reforzar el falso reclamo de la derecha, de que el fraude electoral es un gran problema.

Esta mitología del fraude ha sido muy útil para los jueces conservadores en la Corte Suprema de EE.UU., para desmantelar las protecciones claves de la Ley de Derechos de Voto, dice Palast. Y esto ha permitido a los funcionarios republicanos en muchos estados, aprobar leyes para que a ciertas personas, especialmente las de color y los jóvenes, les sea más difícil registrarse y votar.

Y Palast también dice que el desmantelamiento de la Ley del Derecho al Voto, ha significado eliminar el requisito de que los estados mantengan los datos raciales de los votantes, lo que hace más difícil documentar las prácticas discriminatorias.