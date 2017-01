Sí matan al Obamacare, ¿qué lo reemplazará? Todo es incierto

La aplanadora republicana en el Congreso de Estados Unidos, con el aliento y el aval del nuevo presidente Donald Trump, allanó el camino para llevar a la tumba a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, mejor conocido como el Obamacare. La luz verde la dio primero el Senado, al aprobar por 51 votos a favor y 48 en contra una resolución presupuestaria, que supone el primer paso para la derogación. La Cámara de Representantes hizo lo propio aprobando la resolución con 227 a favor y 198 en contra.

Redacción LTH

Ahora, con el Obamacare en al Corredor de la Muerte, el Senado tiene hasta el 27 de enero para presentar los textos que derogarán el Obamacare. Sin embargo, la pregunta que millones de beneficiarios del Obamacare y los gobiernos que dependen de sus fondos es, ¿qué sustituirá al Obamacare?

“Hay una percepción de que los republicanos no tienen un plan y eso no es cierto, el problema es que hay varios planes, no hay un consenso sobre necesariamente qué plan adoptar y la secuencia en cómo revocar y reemplazar Obamacare”, indicó Alfonso Aguilar, presidente de la organización Latino Partnership for Conservative Principles con sede en Washington D. C., en entrevista con Metro.

La vacía promesa de Trump

Trump, por su parte, ha dicho que ha prestado atención a los críticos que dicen que la revocación de Obamacare pondría en riesgo la cobertura de más de 20 millones de estadounidenses y, como es típico en él, ha lanzado sus promesas de que lo que él va a hacer será mejor que su antecesor.

“Vamos a tener un seguro para todos”, dijo Trump. “Hubo una filosofía en algunos círculos que si no puedes pagar por ello, no lo puedes obtener, eso no va a pasar con nosotros”.

El plan que Trump está preparando vendrá después de que la Cámara de Representantes elimine todo o parte de la ACA, para adoptar políticas de salud más conservadoras, que tienden a depender más del sector privado.

Los líderes republicanos han dicho que no cortarán a las personas que han obtenido un seguro bajo la ley ACA sin cobertura. Pero aún no está claro de los comentarios de Trump en la entrevista o de los recientes comentarios de los líderes del Partido Republicano en el Capitolio sobre cómo exactamente pretenden lograrlo.

Cinco puntos claves

De acuerdo con Paul Ryan, un republicano y presidente de la Cámara de Representantes, el Senado tiene hasta el 27 de enero para presentar los textos destinados a derogar la legislación. Algo, que según la prensa, no será tan fácil. Hay cinco puntos claves que no podrán ser derogados si el Senado no cuenta con 60 votos. Tienen solo 51.

Los puntos claves son: Las condiciones preexistentes, los beneficios esenciales de la salud, los límites en la edad del asegurado, prohibir establecer tarifas de acuerdo con el estado de salud, y ser beneficiario hasta los 26 años.

Sin embargo, Trump ha dicho que quiere mantener dos de estos cinco puntos: el de las condiciones preexistencias y el de los 26 años. Pero, según NYT, no puede mantener solo estos dos, sin los otros tres. Ryan afirmó que ya está listo un plan que entrará a funcionar automáticamente cuando el Obamacare sea removido. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuál sería ese nuevo plan, que hasta ahora se mueve entre dos opciones: derogar la expansión del Medicaid y reemplazar los subsidios con créditos tributarios menos generosos.

Cuando millones perderán

Harold Pollack y Timothy S. Jost, profesores universitarios expertos en salud, en un artículo publicado por The New York Times se preguntaban, entre otras cosas, si se acaba el Obamacare, ¿cuántos millones de estadounidenses perderán cobertura? Explican que “la ley amplió la cobertura de Medicaid a alrededor de 12 millones de personas en 31 y proporcionó asistencia financiera a los estadounidenses de ingresos moderados para comprar seguros. Estas medidas han reducido el porcentaje de estadounidenses que no están asegurados a los niveles más bajos de la historia”.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, dicha ley cubre a unas 20 millones de personas, incluidos 4 millones de hispanos que perderían su cobertura de salud. Esto duplicará el número de personas no aseguradas.

Además, con la eliminación del Obamacare perderían vigencia varias conquistas de acceso a la salud, pues dicha reforma contiene más de 400 secciones que protegen a poblaciones vulnerables. Uno de cada dos estadounidenses pertenecientes a este grupo tiene condiciones preexistentes de que se le niegue el derecho a ser asegurado, a las mujeres a ser discriminadas y a los jóvenes menores de 26 años a permanecer en el seguro de sus padres.

El gran riesgo para Trump y los Republicanos

Según Timothy Jost, un profesor de la Universidad de Washington y defensor de la ley, las personas que mantengan su cobertura estarán bajo grave estrés financiero y será fatal para los hospitales, que tendrán que aceptar a más personas sin seguro.

Por su parte, algunos legisladores republicanos han advertido sobre el riesgo de desmontar el Obamacare de forma precipitada, debido a que no cuentan con un plan sobre cómo reemplazarlo.

A pesar de que los representantes republicanos en el Senado están ansiosos de derogar la ley, no quieren ser responsables de dejar a la gente sin seguro médico y al mercado de asistencia sanitaria con un caos.

Según Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes y aliado de Trump, el gran riesgo para los republicanos es que sean culpados de dejar a la gente sin una cobertura de salud.

Nunca en la historia reciente de Estados Unidos el Congreso ha revertido un volumen tan grande de beneficios públicos como los que se proyectan eliminar con la anulación del Obamacare.